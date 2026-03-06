Scotty, přenes nás! Známé sci-fi univerzum Star Trek rozšíří nabídku Waze

- Navigace skrze Waze je nejen spolehlivá, ale občas také pořádně zábavná
- Díky častým aktualizacím si můžete aplikaci poměrně dobře přizpůsobit k obrazu svému
- Tentokrát si na své přijdou fanoušci sci-fi univerza Star Trek
Sci-fi svět jménem Star Trek má miliony fanoušků po celém světě a nutno podotknout, že zcela oprávněně. Už původní televizní seriál z roku 1966 byl v mnoha ohledech přelomový, ať už vyobrazením budoucnosti, která se nyní částečně plní, či bořením společenských tabu, jako byl první polibek mezi bělochem a afroameričankou na amerických obrazovkách. Nabídka seriálů, filmů či videoher z prostředí hlubokého vesmíru je poměrně široká, takže si každý přijde na své.
Tentokrát se Star Trek nedočkal dalšího filmu či seriálu, ale trochu jiného přírůstku, který bezesporu stojí za zmínku. Při příležitosti spuštění nového seriálu Star Trek: Akademie Hvězdné flotily (v Česku dostupný na SkyShowtime) zamíří do známé navigace Waze známý holografický Doktor, a to v podání herce Roberta Picarda. Jeho hlas vnáší do vašeho řízení svůj charakteristický šarm a encyklopedické znalosti s analytickou lehkostí a vtipem, aby vám pomohl zvládnout vše od dopravních nebezpečí až po poslední hranici vašeho každodenního dojíždění.
Jak říká Doktor, problémy nejsou nepřekonatelné, pokud budete přesně dodržovat jeho pokyny. Aktivujte si ho přímo v prostředí aplikace Waze a pozdravte ostatní na mapě pomocí vlastní ikony legendárního vulkánského pozdravu. Navíc každý kadet potřebuje loď – vyměňte ikonu svého auta za U.S.S. Athena, zbrusu novou vesmírnou loď ze seriálu Akademie Hvězdné flotily. Pokud jste fanoušky Star Treku, tohle je aktualizace přesně pro vás.
Hlas pochopitelně najdete pouze v anglickém jazyce a zvolit si jej můžete, stejně jako vlastní ikonu, v nastavení Waze. Populární navigace přidává novinky z hlediska přizpůsobení poměrně často, v minulosti se například jednalo o balíček inspirovaný filmem Já, padouch, úpravy ve stylu komiksového hrdiny Spider-Mana či ikonky z fantasy světa Warcraft.