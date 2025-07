Do navigace Waze míří fantastická novinka. Při cestování pomůže úplně každému

Navigace Waze výrazně zpřehlední nahlášené události na silnici

V rámci hlasové navigace vám oznámí všechny problémy, které vás čekají

Novinka by se v aplikaci mohla objevit už brzy

Ať už cestujete automobilem známým prostředím, nebo se někam vydáváte úplně poprvé, vždy je lepší mít po ruce zapnutou navigaci. Ta totiž v sobe nese nejen údaje o trase, ale také informace o uzavírkách, omezeních a nenadálých událostech na silnici, které je dobré znát v předstihu. Mezi nejlepší navigace svého druhu patří Waze, jenž je pod křídly Googlu a která se může pyšnit velmi aktivní komunitou. Ta udržuje mapové podklady co možná nejvíce aktuální a jakmile se někde na cestě vyskytne nějaký problém, vždy na něj velmi rychle zareaguje.

Waze již brzy dostane vítané vylepšení

Pokud jste se ovšem někdy za jízdy pokoušeli nahlásit například odstavené vozidlo, nehodu nebo policejní hlídku, jistě uznáte, že vyznat se ve složitém nahlašovacím systému Waze není jednoduché, obzvláště pokud tuto činnost neděláte často, chcete být co možná nejpřesnější a nesžili jste se s hlasovým zadáváním. Není proto divu, že občas se na mapách setká více hlášení najednou, přičemž některé jsou více přesnější než jiné. Tomuto informačnímu „chaosu“ by ale brzo mělo být konec.

Někteří uživatelé totiž podali společnosti návrh na to, aby tato hlášení zkombinovala do jednoho, především pokud jde o hlasovou navigaci. V rámci té vám totiž hlas může přečíst jen některá hlášení a na další se už nedostane. Jinými slovy by se v rámci hlasové navigace například mohlo objevit následující: „Před vámi je hlášena nehoda, zpomalení a předmět na silnici,“ což značně zpřehlední situaci a řidiče informuje o všem podstatné.

Samotný tým Waze si vzal tuto připomínku k srdci a podle všeho již aktuálně připravuje její implementaci. Kdy se ji dočkáme ale prozatím není jasné a oficiální informace hovoří pouze o blízké budoucnosti. „V blízké budoucnosti plánujeme pracovat na sloučení dvou nebo více upozornění. Mezitím se ujistěte, že máte nejnovější verzi Waze, abyste získali všechny nejnovější funkce,“ stojí v prohlášení. Vzhledem k tomu, že se tento požadavek objevil už v květnu letošního roku, mohli bychom se novinky dočkat již brzy.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.