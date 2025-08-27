Waze představuje užitečné novinky. Upozornění jsou přehlednější a navigace ještě lepší

- Populární navigace Waze dostala několik užitečných novinek
- Nabídnou detailnější upozornění na silnicích, nebo navigaci oblíbenými trasami
- Funkce jsou již nyní k dispozici v rámci poslední verze aplikace
Mobilní navigace Waze patří mezi nejoblíbenější svého druhu nejen v Česku, ale také v celé Evropě. Kromě nízké náročnosti na data a spolehlivého navigování známými i neznámými trasami může populární aplikace těžit z poměrně velké komunity, jenž se stará o nahlašování různých událostí na cestách, díky čemuž je každá jízda o něco pohodlnější a rychlejší. Nyní Waze představuje několik novinek, které se dostaly do ostré verze aplikace.
Nové funkce aplikace Waze
Mezi ně patří ještě detailnější upozornění na silnicích. To zahrnuje kupříkladu nové typy radarů, které vám umožní jezdit informovaně a přizpůsobit se tomu, co vás čeká na cestě. Typy radarů se liší podle regionu, tudíž se všemi se na našem území nepotkáte, avšak můžete na ně narazit v zahraničí.
Upozornění z Waze vás zastihnou i v případě, když máte nestabilní připojení, nebo jen jedete s otevřenou aplikací, aniž byste měli spuštěnou navigaci. Užitečnou vychytávkou je také sdílení detailních informací pro ostatní – přesnější aktualizace jediným klepnutím a dejte tak ostatním řidičům vědět, co je čeká.
Při navigování skrze Waze máte vždy k dispozici několik tras, přičemž některé vaše oblíbené cesty nemusí být nejrychlejší či nejúspornější. Pokud také patříte mezi řidiče, kteří neradi mění své zaběhnuté trasy jen podle aktuálních rozmarů aplikace, můžete svou oblíbenou trasu označit pomocí srdíčka a vybrat si ji pokaždé, když budete chtít.
Jestli ale raději svěřujete své cesty pouze do rukou Waze, i pro vás má populární navigace užitečné vychytávky. Waze vám průběžně ukazuje časy na dalších trasách, abyste měli jistotu, že vaše současná trasa je tou nejvhodnější. Díky tomu se můžete rozhodovat za pochodu, zda raději budete stát v koloně, nebo zvolíte objízdnou trasu, která je pomalejší, zato o poznání plynulejší. Novinky by uživatelé už nyní měli mít k dispozici v rámci poslední verze aplikace Waze.