Řidiči, pozor! V těchto zemích navigaci Waze nepoužívejte, hrozí vám pokuta

Vyrazit někam o prázdninách na dovolenou, nebo jen tak na výlet, to se chystá patrně většina z nás. Nezřídka kdy nás cesta zavede až za hranice naší země, což díky Schengenskému prostoru není žádný velký problém. V takovém případě se vyplatí, i jen pro jistotu, sáhnout po spolehlivé navigaci, abychom se v zahraničí neztratili a zbytečně nebloudili. Právě pro tyto případy je jednou z nejlepších voleb navigace Waze, která díky velké a spolehlivé komunitě vždy včas upozorní na objížďky, zácpy či nečekané policejní kontroly. Jenže v některých zemích můžete mít s Waze (a podobnými navigacemi) zaděláno na pořádný problém.

Sledování hlídek a upozorňování na radary je tabu

V některých zemích v rámci Evropy sice nikdo nechce, abyste se ztratili, ale zároveň místní orgány činné v trestném řízení také rádi neuvidí, když budete mít detailní přehled o jejich pozici, či dokonce o umístěných radarech, ať už stacionárních, nebo mobilních. Pokud dodržujete rychlostní limity, jistě se nemáte čeho bát a informace o radarech či policejní hlídce vám je prakticky k ničemu, avšak v neznámém prostředí se může stát, že nějakou tu rychlostní značku přehlédnete, případně si nevybavíte jiné omezení, které vyplývá z tamních zákonů.

Nutno podotknout, že používání Waze jako takového je ve všech státech Evropské unie zcela legální a nikdo proti využívání této navigace nemůže říct ani slovo. Jakmile ale dojde na hlášení policejních hlídek a radarů, je už situace přeci jen o trochu jiná. V Německu si v případě využívání Waze musíte dát pozor na zákon, který zakazuje používání jakéhokoli automatického varování před měřením rychlosti, jinými slovy musíte mít vypnutou funkci upozorňování před hlídkami a radary, což platí nejen pro řidiče, ale také pro spolucestující.

Pokuta sice není vysoká a pohybuje v maximální výši 100 eur (cca dva a půl tisíce korun), avšak rozhodně vás nepotěší. Obdobná situace platí také v sousedním Rakousku – i zde musíte mít v rámci Waze vypnutou funkci upozornění řidiče na silniční kontroly a radary, jinak se vystavujete vysokým pokutám. V tomto případě také platí, že byste aplikace upozorňující na policii a radary ani neměli mít v chytrém telefonu nainstalované. Když by vás hlídka zastavila a Waze u vás viděla nainstalované, může po vás požadovat, abyste aplikaci ze zařízení odstranili.

Německo a Rakousko s pokutou, v Belgii rovnou vězení

Jakmile se ale vydáte dále, až do Francie, situace se značně přiostří. V případě aktivní funkce upozorňování na radary hrozí řidiči pokuta až 1500 eur (cca 37 tisíc korun), což už na domácím rozpočtu pocítíte. Policisté vám navíc v takovém případě mohou i zabavit váš chytrý telefon. V tomto případě se ale jedná pouze o ten nejpřísnější výklad francouzských zákonů a vzhledem k tomu, že se Waze považuje za asistenční službu pro řidiče, který není tak přesný jako detektory radarů, nejspíše vyváznete jen s napomenutím, případně nepříjemnou debatou se strážcem zákona.

Pokud byste se chtěli na skok podívat do Švýcarska, tady raději Waze vůbec nepoužívejte. Alpská země nepatří do Evropské unie a výše jejich pokut vztahující se k dopravním přestupkům je mezi řidiči notoricky známá, stejně tak jako to, že diskuse o nich není něco, čím by si švýcarská policie ráda krátila volnou chvíli. Švýcarský silniční zákon netoleruje ani asistenční aplikace pro řidiče, které monitorují radary a hlídky, tudíž ani Waze, přičemž porušením zákona se vystavujete pokutě ve výši až 1000 švýcarských franků (zhruba 26 a půl tisíce korun).

V Belgii také můžete s navigací Waze poměrně hodně narazit a to dokonce více, než v sousední Francii či ve Švýcarsku. Centrum Evropské unie totiž upozorňování na silniční kontroly nemají ani trochu v lásce (radary nicméně problematické nejsou, neboť Waze zobrazuje jen přibližné zóny měření) a kromě tučné finanční pokuty ve výši až 1000 eur (cca 25 tisíc korun) si můžete vysloužit i trest odnětí svobody až na tři měsíce, což už rozhodně není žádná legrace.

V čem Waze překonává Google Mapy? Aktuálnější dopravní informace – Waze se opírá o data od samotných řidičů v reálném čase – okamžitě víte o nehodách, zácpách, výlukách i policejních hlídkách.

Komunita a crowdsourcing – Uživatelé aktivně hlásí nebezpečí na silnici, uzavírky nebo třeba odstavené vozy, systém je zkrátka neustále aktualizován komunitou.

Lepší trasy – Waze často volí rychlejší, i když méně komfortní trasy, například přes boční uličky, jen abyste se vyhnul zácpě a dojeli dřív. Někdy ale takto zvolená trasa nemusí být úplně optimální.

Upozornění na radary a policii – Uživatelé mohou hlásit měření rychlosti i skryté policejní hlídky, Waze na ně během jízdy upozorňuje.

Přizpůsobení podle času a zvyklostí – Waze si pamatuje vaše časté trasy a doporučuje nejlepší časy na odjezd podle aktuálního provozu.

Společná jízda a plánování s přáteli – Možnost sdílet trasu, ETA nebo i organizovat spolujízdu. To se hodí pro plánování skupinových výletů nebo dojíždění.

Zábavnější design a rozhraní – Stylizovaná mapa, avatary a gamifikace (body za hlášení) dělají z navigace celkem zábavný zážitek.

Ani taková Velká Británie není o moc tolerantnější, nicméně tady na vyslovený zákaz Waze určitě nenarazíte. Na druhou stranu pokud využíváte navigaci skrze chytrý telefon, tady si musíte dát pozor na to, abyste s ním za jízdy jakýmkoli způsobem nemanipulovali. I za pouhé klepnutí na displej si totiž můžete od britské policie vysloužit pokutu až 200 liber (přibližně 5 700 korun), ve správním řízení pak až 1000 liber (circa 28 500 korun).

Jak problematické funkce vypnout?

Vzhledem k tomu, že řidiči, kteří dodržují platné předpisy se nemají čeho bát, byla by škoda, aby přišli o všechny ostatní výhody, které Waze poskytuje, jen na úkor této jedné funkce. Naštěstí můžete upozorňování na rychlostní radary a silniční hlídky v rámci aplikace vypnout a díky tomu bez hrozby postihu oblíbenou navigaci i nadále využívat. Navíc je dobré mít také přehled o tom, kde se tyto funkce zapínají/vypínají pro případ silniční kontroly, abyste mohli obavy policistů hned na místě rozptýlit.

V aplikaci Waze klepněte v levém horním rohu na hamburger menu, následně zvolte položku Nastavení. Zde pod položkou Varování a hlášení rozklikněte Hlášení. V rámci této nabídky už stačí vypnout jen veškerá upozornění v sekcích Kamery a Policie tak, aby se vám nezobrazovaly jak na mapě při navigaci, tak vás ani navigace na tyto události hlasově neupozorňovala.

Chystáte se o prázdninách do zahraničí autem? A bude vás u toho navigovat Waze? Dejte nám vědět do komentářů.

