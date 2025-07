Nejnovější verze umělé inteligence Grok, kterou její majitel Elon Musk nedávno označil za „maximally truth-seeking“, což bychom s trochou autorské licence mohli přeložit jako „maximálně pravdomluvná“, se nebojí ani kontroverzních otázek. Ze všeho nejdříve se ale snaží zjistit, zda a co o daném tématu v minulosti řekl právě samotný miliardář a zakladatel společností SpaceX či Tesla.

Z několika na sobě nezávislých zjištění vyplývá, že pokud se zeptáte například na konflikt mezi Izraelem a Palestinou či imigrační politiku Spojených států, Grok nejprve prohledá internet a sociální sítě ve snaze najít Muskovo stanovisko. Zatím přitom není jasné, zda k tomu umělou inteligenci někdo ponoukl, nebo se tak rozhodla sama.

Podle datového výzkumníka Jeremyho Howarda se sám Grok přiznal k tomu, že přihlíží k názorům Elona Muska, když se jej Howard zeptal na postoj k Palestině a Izraeli. Howard uvádí, že 54 z celkových 64 poskytnutých citací mělo co dočinění s Muskem. Obdobný výsledek hlásí i magazín TechCrunch, který se umělé inteligence dotazoval například na problematiku potratů.

Here's a complete unedited video of asking Grok for its views on the Israel/Palestine situation.

It first searches twitter for what Elon thinks. Then it searches the web for Elon's views. Finally it adds some non-Elon bits at the end.

54 of 64 citations are about Elon.

— Jeremy Howard (@jeremyphoward) July 10, 2025