Pixel Watch 4 za necelých 10 tisíc: větší a jasnější displej i ještě chytřejší umělá inteligence

- Google přichází se čtvrtou generací svých chytrých hodinek
- Pixel Watch 4 dostaly větší displej, výkonnější čipset a delší výdrž
- Ceny na českém trhu startují na 9 990 korunách
Google na dnešní události Made by Google představil nejen nové telefony Pixel 10 & Pixel 10 Pro/XL, ale i spoustu nového příslušenství a nositelné elektroniky. Do poslední skupiny patří i čtvrtá generace hodinek Pixel Watch, která (stejně jako letošní smartphony Pixel) vypadá takřka stejně jako dosavadní řada, avšak pod kapotou přináší několik drobných vylepšení.
Pixel Watch 4: větší a jasnější displej
Design hodinek Pixel Watch je od první generace takřka neměnný. Není se čemu divit – Google vsadil na jednoduché přímočaré linie a každá změna by znamenala menší revoluci. Do té se ale evidentně americká firma letos pouštět nechtěla, a tak tu máme opět elegantní sportovní hodinky s kruhovým pouzdrem a zaobleným displejem nad ním.
Hodinky budou opět nabízeny ve dvou velikostech – 41 a 45 mm, přičemž v obou případech došlo ke zvětšení displeje na úkor okolních rámečků, které se ztenčily o 15 procent. Displej typu Actua 360 nabízí u obou modelů jemnost 320 ppi, maximální jas 3 000 nitů a adaptivní obnovovací frekvenci 1-60 Hz, díky čemuž hodinky dokážou fungovat velmi úsporně v režimu Always-on displeje.
Displej chrání ochranné sklíčko Gorilla Glass 5, pouzdro hodinek je vyrobené z hliníku. Hodinky splňují krytí IP68 a jsou voděodolné do 5 ATM.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Nový způsob nabíjení
Google se chlubí, že hodinky jsou (oproti minulým generacím) snadno opravitelné, například u nich má být jednoduše vyměnitelný displej a akumulátor. Ten má u menšího modelu kapacitu 325 mAh a nabízí výdrž 30 hodin při běžném používání, a až 48 hodin v režimu úspory baterie. U větších hodinek má baterie kapacitu 455 mAh a vydrž 40, respektive 72 hodin. Menší hodinky lze plně dobít za 45 minut, větší za 60 minut. K nabíjení slouží buď standardní dobíjecí puk, nebo speciální kolébka, ve které hodinky „leží“ na boku.
Nový procesor a spousta senzorů
Uvnitř Pixel Watch 4 tiká druhá generace procesoru Snapdragon W5, kterou doprovází koprocesor Cortex-M55 zabezpečující pokročilejší AI výpočty bez dopadu na výdrž. Paměť RAM dosahuje kapacity 2 GB, úložiště má 32 GB. Hodinky jsou rovněž prošpikovány senzory, které jsou připravené hlídat jak fyzickou aktivitu, tak i uživatelovo zdraví.
Nechybí kompas, výškoměr, měřič tepové frekvence a okysličení krve, EKG, teploměr, senzor pro měření vodivosti pokožky, barometr, magnetometr a gyroskop. Pixel Watch 4 jsou rovněž vybavené dvoufrekvenční GPS, díky které se neztratíte ani v hustě zalesněných oblastech nebo mezi mrakodrapy.
Sport, spánek a zdraví pod kontrolou
Hodinky přinášejí nové cvičební tréninky založené na personalizovaných metrikách – sledují, jak je tělo uživatele připravené na fyzickou zátěž, sledují zátěž srdce po celý den a nastavují cílovou zátěž tak, aby se uživatel nepřetěžoval. K dispozici je více než 40 cvičebních režimů (jóga, HIIT…), přičemž u každého z nich jsou sledovány jiné metriky pro co nejefektivnější cvičení. Některé z těchto režimů vyžadují předplatné Fitbit Premium.
Novinkou Pixel Watch 4 je pokročilejší sledování spánku – jeho rozdělení na jednotlivé fáze (lehký, hluboký, REM), vypočítání spánkového skóre a informování o připravenosti na den v rámci funkce Fitbit Morning Brief.
S Pixel Watch 4 lze rovněž natočit EKG, sledovat míru stresu, dechovou a tepovou frekvenci apod. Novinkou je možnost uložit si do hodinek důležité údaje jako je krevní skupina, užívané léky, nebo různé diagnózy.
Široká konektivita
Hodinky rovněž disponují vestavěným mikrofonem a reproduktorem, tudíž je lze využívat i k telefonování – díky vestavěné eSIM mají přístup k sítím 4G a UMTS. Nechybí ale ani podpora Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC, UWB a SOS satelitní komunikace.
Gemini AI na zápěstí
Na hodinkách běží operační systém WearOS 6.0 obohacený o nové prostředí Material 3 Expressive, které nabízí elegantní a snadno přizpůsobitelné rozhraní. Prostředí je navíc navržené pro bezproblémovou spolupráci s osobním AI asistentem Gemini – stačí zvednout zápěstí a mluvit. Gemini umí pomoci s plánováním, odpovídat na otázky, vyhledávat informace v aplikacích jako Gmail nebo Kalendář, a dokonce umí vytvořit hudební playlist.
Hodinky lze rovněž využívat k ovládání chytré domácnosti, můžou sloužit jako vzdálená spoušť fotoaparátu, chytrá peněženka pro placení či ukládání věrnostních karet, popř. jako ovladač Google TV. Nechybí ani integrace vybraných produktů Nest, přímo na hodinkách tak například můžete vidět obraz z chytrého domovního zvonku.
Naše Pixel zpravodajství
- Pixel 10 míří do prodeje: poprvé s teleobjektivem a magnetickým příslušenstvím
- Pixel 10 Pro & Pro XL: navenek stejní, uvnitř s několika zajímavými vylepšeními. Známe české ceny
- Pixel 10 Pro Fold je nejodolnější skládačka na světě, v Česku ale opět nedostupná
- Sluchátka Pixel Buds 2a míří do Česka: AI, ANC a pouzdro s výměnnou baterií
- Nové Pixely mají vlastní MagSafe! Google představil magnetické příslušenství Pixelsnap
Cena a dostupnost
Hodinky Pixel Watch 4 půjdou do prodeje v několika barevných variantách – pouzdro hodinek bude dostupné v barvách Matte Black, Polished Silver a Satin Moonstone, menší model pak nabídne ještě speciální variantu Champagne Gold. Každé z hodinek bude navíc možné ozvláštnit nepřeberným množstvím řemínků.
Menší varianta Pixel Watch 4 přijde na 9 990 korun, větší na 10 990 korun. Řemínky budou dostupné za 1 290 korun, nabíjecí stojánek za 790 korun. Hodinky je možné předobjednat od dnešního dne, k prvním zákazníkům se ale dostanou s poměrně velkým zpožděním – uvedení do prodeje je naplánováno až na 9. října.
Řadu Google Pixel 10 i chytré hodinky Pixel Watch 4 předobjednáte u Mobil Pohotovosti.