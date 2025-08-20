Pixel 10 Pro (XL): navenek stejní, uvnitř s několika zajímavými vylepšeními. Známe české ceny

- Google představil novou generaci smartphonů Pixel
- Vrcholné Pixely Pro vypadají stejně jako jejich předchůdci, hlavní změny se odehrály uvnitř
- Mezi hlavní novinky patří výkonnější čipset Tensor G5 a podpora magnetického příslušenství
- Ceny na českém trhu startují na 27 999 korunách
Google si s premiérou letošních smartphonů Pixel opět řádně pospíšil. V dřívějších letech jsme byli zvyklí na říjnové prezentace, nyní Google podruhé v řadě zvolil srpnový termín – pravděpodobně, aby předběhl zářijové odhalení nových iPhonů. Letos jsme se opět dočkali čtyř různých telefonů, v tomto článku si představíme prémiové modely Pixel 10 Pro a 10 Pro XL.
Pixel 10 Pro (XL): stejný design jako loni
Navenek vypadají letošní Pixely stejně jako ty loňské. Google nevyužil představení jubilejní desáté generace k obměně designu, takže před námi opět leží telefony s ikonickým horizontálně položeným fotomodulem táhnoucím se téměř přes celou šířku zad.
Rozměry obou telefonů jsou totožné jako loni (pouze menší varianta je o 0,1 mm tlustší), hmotnost nepatrně narostla – Pixel 10 Pro váží 207 gramů, jeho větší sourozenec pak 232 gramů. Oba Pixely se pyšní hliníkovým (100 % recyklovaným) tělem, které svírají skleněné pláty odolného skla Gorilla Glass Victus 2. O zvýšenou odolnost IP68 jsme naštěstí nepřišli.
V oblasti displejů jsme se rovněž žádné velké změny nedočkaly – obrazovky obou telefonů jsou papírově takřka stejné jako loni. Jedná se o Super Actua displeje s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz (LTPO) a podporou HDR obsahu. Menší Pixel 10 Pro dostal 6,3″ zobrazovač s rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů, větší Pixel 10 Pro XL má 6,8″ displej s rozlišením 1 344 × 2 992 pixelů. Jediným rozdílem oproti loňsku je tak vyšší jas – při zobrazování HDR obsahu až 2 200 nitů, v peaku 3 300 nitů.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 152,8 × 72 × 8,6 mm, hmotnost: 207 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4870 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, hmotnost: 232 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5200 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Fotoaparáty: totožný hardware s novými funkcemi
Google mezigeneračně nijak výrazně neměnil ani fotoaparáty. Vpředu najdeme známou 48Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2, v modulu na zádech poté bydlí následující trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.68
- 48Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 123° a světelností f/1.7
- 48Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.8
Po hardwarové stránce by měl mít hlavní fotoaparát vylepšenou stabilizaci, kromě toho všechny snímače těží z modernějšího (individuálně navrženého) obrazového procesoru a softwarových vylepšení. Teleobjektiv například nově umí díky technologii Pro Res Zoom pořizovat až 100× přiblížené snímky. Nechybí ale ani funkce Super Res Zoom pro video, kdy je možné přiblížit až 20×. Bez přiblížení dokážou nové Pixely zaznamenávat video v 8K rozlišení při 30 fps.
Novinkou je i funkce Fotokouč, která využívá modely Gemini k rozpoznávání scény a poskytování návrhů pro nejlepší úhel a osvětlení. K dispozici je i nová funkce Automatický nejlepší snímek, kdy telefon dokáže najít podobné fotky a zkombinovat je do jedné, na které všichni vypadají perfektně. Vylepšení se dočkala i funkce Přidej mě, která nově umožňuje přidávat fotografa do větších skupin.
Tensor G5 bez přispění Samsungu
Dosud se nové Pixely zdály prakticky stejné jako ty loňské, velká změna však proběhla pod jejich kapotou. Google pro vývoj a výrobu nového čipsetu Tensor G5 opustil společnost Samsung, a namísto ní vsadil na vlastní inženýry a továrny společnosti TSMC. Výsledkem má být dosud nejvýkonnější čipset, který se kdy v zařízení Pixel objevil – Google slibuje o 34 procent rychlejší procesor a až o 60 procent výkonnější neurální jednotku odpovídající moderním jazykovým modelům. Nechybí ani bezpečnostní koprocesor Tensor M2.
U vrcholných Pixelů je čipset spárovaný s 16 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 128 GB až 1 TB. Součástí čipsetu je i moderní bezdrátová konektivita zahrnující 5G (včetně mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB a NFC, nechybí ani satelitní komunikace, která ovšem funguje pouze v USA. Telefon podporuje technologii dual SIM, ovšem minimálně jedna ze SIM karet musí být virtuální.
Kromě velikosti se oba Pixely Pro vzájemně liší kapacitou akumulátoru:
- Pixel 10 Pro – 4 870 mAh, podpora 30W nabíjení, za půl hodiny nabití na 55 procent
- Pixel 10 Pro XL – 5 200 mAh, podpora 45W nabíjení, za půl hodiny nabití na 70 procent
V obou případech Google slibuje více než 30hodinovou výdrž na jedno nabití, popř. až 100 hodin v režimu extrémní úspory baterie.
Nový ekosystém MagSafe Pixelsnap
Nové Pixely lze dobíjet nejen kabelem, ale i bezdrátově, přičemž Google konečně vyslyšel tužby svých fanoušků a implementoval přímo do telefonů magnetický kroužek pro přesné vycentrování na kompatibilní nabíječce. Kromě toho Google okolo magnetického kroužku buduje nový ekosystém příslušenství nazvaný Pixelsnap – obsahuje nabíječky, stojánky, kryty apod.
Menší Pixel 10 Pro lze bezdrátově nabíjet výkonem až 15 wattů (Qi2), větší Pixel 10 Pro XL výkonem 25 wattů (Qi2.2).
S nejnovějším Androidem 16
Zatímco loňské Pixely 9 šly do prodeje (vůbec poprvé v historii) s neaktuálním Androidem, letos je vše v naprostém pořádku – už od vybalení je nasazen Android 16 s novými efekty tapet, vylepšeným uživatelským rozhraním, modernizovaným panelem oznámení apod.
Součástí systému je pochopitelně AI asistent Gemini a spousta dalších funkcí využívajících umělou inteligenci – úprava fotografií, vyhledávání informací, popisování objektů v hledáčku fotoaparátu apod. Novopečeným majitelům smartphonů Pixel Google přibalí roční předplatné tarifu Google AI Pro, k dispozici je i generování videí skrze službu Veo 3 Fast, která nicméně vyžaduje předplatné.
Google i letos svým Pixelům dopřává nadstandardní softwarovou podporu čítající 7 let plnohodnotných aktualizací operačního systému, bezpečnostních záplat a tzv. Pixel dropů, tedy nových exkluzivních funkcí.
Ceny a dostupnost
Nové Pixely Pro budou dostupné v barvách Moonstone (šedá), Jade (zelená), Porcelain (bílá) a Obsidian (černá). České ceny jsou následující:
|Model
|Kapacita
|Cena
|Pixel 10 Pro
|128 GB
|27 990 Kč
|Pixel 10 Pro
|256 GB
|30 490 Kč
|Pixel 10 Pro
|512 GB
|33 990 Kč
|Pixel 10 Pro
|1 TB
|40 490 Kč
|Pixel 10 Pro XL
|256 GB
|33 090 Kč
|Pixel 10 Pro XL
|512 GB
|36 490 Kč
|Pixel 10 Pro XL
|1 TB
|42 990 Kč
Telefony lze předobjednat již dnes, v prodeji budou od 28. srpna. Nové Pixely řady 10 již v redakci testujeme, brzy se tedy můžete těšit na jejich podrobné recenze.
