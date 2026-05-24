Chybí vám u bazénu pořádný protiproud? iGarden Swim Jet X je řešením, jen ta cena…

- Společnost iGarden, která se zabývá doplňky do zahrad, představila zajímavou novinku
- Přístroj Swim Jet X je moderní protiproudový plavecký systém určený do domácího bazénu
- Díky němu si budete moct v okamžiku vytvořit ve svém bazénu podmínky pro sport i zábavu
Značka iGarden se specializuje na doplňky k zahradním bazénům a je známá především pro své pokročilé robotické vysavače. Tato společnost nyní rozšiřuje portfolio o zajímavý systém Swim Jet X, který ve vašem bazénu vytvoří protiproud a přemění ho tak v místo jako stvořené pro sport, zábavu i wellness. Pokud už doma bazén máte, ale při jeho realizaci jste na protiproud zapomněli, nebo jste ještě nevěděli, že ho budete potřebovat (což je mimochodem v Česku poměrně častá situace), tahle novinka by mohla být řešením. Jen ta cena bude překážkou. Základní model stojí téměř 44 tisíc korun.
Povyšte svůj bazén na novou úroveň
Máte na dvoře či v zahradě bazén a už vás nudí? Pokud ano, tak systém Swim Jet X pro vás bude jako stvořený. Je velmi účinný a zároveň opravdu jednoduchý na instalaci i následné použití. Jednoduše ho zavěsíte na hranu bazénu a inteligentní systém řízení vodního proudu se postará o navození optimálního pocitu plavání ve volné vodě.
Velkou výhodou tohoto systému je právě instalace – není třeba dělat žádné dodatečné úpravy v podobě například vrtání, Swim Jet X jednoduše pověsíte pomocí speciálních úchytů a máte hotovo. Systém je poháněn pomocí externí baterie s výdrží až 10 hodin. a první pohled potěší i elegantním designem, který estetiku vaší zahrady a bazénu rozhodně nijak nenaruší.
Tři verze: pro začátečníky i pokročilé
Systém Swim Jet X je k dispozici ve třech verzích s označením X Air, X5 a X10 Pro. Zatímco model Air je určen pro začátečníky a umožňuje plavat tempem 0,5–0,8 m/s , varianta X5 už nabízí tempo 0,5–1,0 m/s a vrcholné provedení je díky tempu 0,5–1,2 m/s určeno pro náročnější zájemce, kteří chtějí trénovat opravdu intenzivně.
Jednotlivé verze se od sebe liší jak celkovým výkonem (400 W / 700 W / 1 000 W), tak velikostí baterie (15 Ah / 30 Ah / 60 Ah) a tudíž i celkovou výdrží. Všechny varianty jsou odolné vůči vodě dle normy IP68, váží 14,5 kg a jsou určeny do bazénů s vodou o teplotě 5 až 40 ℃. Kromě plavání je tento systém možné použít také například pro trénink na surfovacím prkně.
Hlavní funkce a zajímavosti systému
- Technologie AI Inverter: Zajišťuje plynulou regulaci a nejsilnější proud vody ve své třídě
- Instalace do 1 minuty: Zařízení je plně přenosné, nevyžaduje žádné vrtání, stavební úpravy ani renovaci bazénu.
- Protiproud se pouze upevní (přicvakne) na hranu bazénu
- Univerzální kompatibilita: Vhodný pro nadzemní i zapuštěné bazény, obdélníkové i nepravidelné tvary
- Bezpečnost (360° Safety Guard): Funguje na bezpečné nízké napětí, disponuje funkcí okamžitého
- Automatického vypnutí (Instant Cut-Off) a splňuje standardy krytí IP68 a IP65
Vhodný pro každý bazén
Díky své konstrukci Swim Jet X hodí pro každý typ bazénu, takže ho můžete snadno využít jak u nadzemního kruhového modelu, tak u klasického zapuštěného. Výrobce samozřejmě myslel i na bezpečnost, systém se umí automaticky vypnout a externí baterie, která je umístěna mimo bazén a připojuje se dodávaným adaptérem, je odolná dle krytí IP65.
Kromě modelu Swim Jet X vloni firma iGarden představila také dostupnější verzi Swim Jet P, která ale není přenosná, je určena k pevné instalaci a napájí se ze sítě. Také ta je k dispozici ve třech výkonnostních verzích a ovládá se buď z nástěnné stanice s dotykovým displejem, nebo přes propojenou mobilní aplikaci.
|Specifikace / Parametr
|Swim Jet X Air
|Swim Jet X 5
|Swim Jet X Pro 10
|Hlavní jednotka (Swim Jet)
|Jmenovitý výkon
|400 W
|700 W
|1000 W
|Průtok vody (Flow Rate)
|180 m³/h (790 GPM)
|200 m³/h (880 GPM)
|250 m³/h (1100 GPM)
|Maximální rychlost proudu
|2,5 m/s
|3,0 m/s
|3,5 m/s
|Rychlost proudu ve vzdálenosti 1.5m
|0,9 m/s
|1,0 m/s
|1,2 m/s
|Výdrž baterie
|0,9 ~ 5 hodin
|0,9 ~ 5 hodin
|1,5 ~ 10 hodin
|Provozní teplota vody
|5 ~ 40 ℃
|Stupeň krytí (Voděodolnost)
|IP68
|Čistá hmotnost jednotky
|14,5 kg
|Napájecí box (Power Box)
|Jmenovitá kapacita baterie
|15 Ah
|30 Ah
|60 Ah
|Napětí baterie
|25,2 V (Lithium baterie)
|Jmenovitá energie
|378 Wh
|756 Wh
|1512 Wh
|Stupeň krytí baterie
|IP65
|Okolní teplota pro provoz
|5 ~ 45 ℃ (optimální: 20 ~ 30 ℃)
|Čistá hmotnost baterie
|4,95 kg
|6,75 kg
|11,85 kg
|Nabíjecí výkon
|150 W
|150 W
|264 W
|Doba nabíjení
|4 hodiny
|7,5 hodiny
|7 hodin
|Cena (bez DPH)
|1 799 eur (43 700 Kč)
|2 599 eur (63 000 Kč)
|3 399 eur (82 500 Kč)
Cena a dostupnost
Systém Swim Jet X je k dispozici prostřednictvím oficiálního e-shopu společnosti iGarden a jeho cena začíná na částce 1 799 eur (43 700 Kč). Prostřední varianta X5 vychází na 2 599 eur (63 000 Kč) a vrcholné provedení stojí 3 399 eur (82 500 Kč).