Ohebné Oppo Find N7 naskočí na nový trend: nabídne široký displej bez viditelného předělu

- Oppo Find N6 je na trhu jen pár měsíců, a už se mluví o nástupci
- Model Find N7 údajně naskočí na novou vlnu širokých skládaček
- K tomu přidá jak vlajkový procesor, tak displej prostý středového předělu
Ohebný iPhone Ultra dorazí s panelem orientovaným na šířku, a jak to tak vypadá, tento koncept adoptuje více výrobců. Samsung představí podobně řešený Fold 8, Huawei obdobný model již dokonce má a na tuto vlnu dle nejnovějších zpráv naskočí také Oppo. Pro tuto značku to ale nebude krok do neznáma, protože právě Oppo mělo skládačku s displejem obdobných proporcí úplně první.
Apple, Samsung nebo Huawei? Samá voda
Mohlo by se zdát, že výše zmínění tři výrobci přicházejí se skládačkami osazenými displeji orientovanými na šířku jako první, ale tak tomu není. Hned první skládací telefon značky Oppo, model Find N z roku 2021, nabízel menší ohebný displej, který byl po rozložení viditelně orientován více na šířku než na výšku.
Tato konfigurace vydržela ještě v druhé generaci, nicméně poté dorazil model Find N3, který už měl vnitřní displej větší a přiblížil se klasice. Podobnou filozofii zkoušel prosadit i Google se svou první skládačkou Pixel Fold, ale oba výrobci od tohoto typu upustili. Apple ji nicméně na podzim vrátí do hry, a to znamená, že se o ní začíná mluvit i v souvislosti s dalšími značkami.
Oppo Find N7 v přípravě
Skládačka Find N6 byla představena teprve před pár měsíci a přinesla prozatím nejpokročilejší ohebný panel v segmentu. Ten se může pochlubit opravdu minimální rýhou mezi oběma polovinami a má už jen krůček k tomu, aby se zcela zbavil tohoto rušivého prvku, který lze většinou vnímat jak pohledem, tak dotykem.
Apple i Samsung by měly mít displeje svých skládaček na podobné úrovni a Oppo nabídne panel s takřka nulovou rýhou i u dalšího modelu Find N7. Ten by měl být orientovaný více na šířku a údajně dostane displej s úhlopříčkou 7,6 palce. Ve srovnání s aktuálním modelem tedy bude nová generace menší na výšku , ale širší a proporčně velmi podobná iPhonu Ultra.
Vlajka se vším všudy
Oppo Find N7 bude vlajkovou skládačkou se vším všudy a očekávat můžeme například procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 nebo pokročilý fotoaparát. Konkrétní informace o hardwaru k dispozici prozatím nejsou, ale na to je stále ještě čas – tato nová skládačka nebude představena dříve než v prvním čtvrtletí příštího roku.