Vyzkoušeli jsme Oppo Find N6. Nejlépe zvládnutá skládačka Čechy nepotěší

- Oppo vyslalo do světa dosud nejpokročilejší skládací telefon – Find N6
- Ten přináší flexibilní displejový panel s takřka nulovým ohybem
- Kromě toho má i velmi zajímavou výbavu, nicméně v Evropě se prodávat nebude
Segment skládacích telefonů došel do další vývojové fáze. Po 7 letech od uvedení prvního komerčně úspěšného telefonu tohoto typu – Samsung Galaxy Fold – totiž čínské Oppo coby první výrobce nabízí opravdu takřka nulový ohyb v displeji. Jejich telefon Find N6 dnes vstupuje na trh, my jsme však měli možnost si jej přednostně vyzkoušet už během tiskové konference na MWC v Barceloně. Jaký je v praxi a proč zůstane (nejen) českým zákazníkům zapovězen?
Unikát: displej takřka bez ohybu
Hlavním lákadlem Oppo Find N6 je vnitřní 8,12″ LTPO OLED displej s rozlišením 2 248 × 2 480 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, který vykazuje takřka nulový ohyb. Výrobce v tomto předehnal veškerou konkurenci, protože jako první přinesl obrazovku bez zjevné prolákliny v polovině, kde se konstrukce ohýbá napůl.
Pro srovnání, Samsung Galaxy Z Fold 7 podle zkoumání německé agentury TÜV Rheinland disponuje ohybem s hloubkou 165 mikrometrů, Oppo má opravdu rekordní, takřka nulový ohyb s hloubkou 22 miktrometrů. Tloušťka lidského vlasu je dle průměru 50–70 mikrometrů.
Oppo dosáhlo tohoto úspěchu kombinací druhé generace titanového pantového mechanismu Titanium Flexion Hinge a Auto-Smoothing Flex Glass, které je o 50% tlustší než standardní Ultra-Thin Glass (UTG) a má lepší elasticitu pro prevenci deformací. To výrobce demonstruje i na tom, že jeho kloub vydrží až 1 milion ohnutí, bez zjevného ohybu pak zůstane po 600 tisíc přehnutí. I kdybyste telefon složili a rozložili stokrát denně, vydrží v této kondici zhruba 16 let.
Okamžitě se objevily spekulace, že stejnou technologii plánuje nasadit i Apple do svého očekávaného skládacího iPhonu. Oppo sice oficiálně nekomentuje, kdo pro něj vyrobil takto revoluční displej, nicméně neoficiálně jsou zmiňováni menší čínští výrobci jako BL nebo Wuxi Lead Intelligent. Apple přitom nakupuje OLED panely výhradně od Samsungu, částečně pak od LG a čínského BOE.
Jak je to v praxi?
Na briefingu v Barceloně jsme Find N6 testovali déle než hodinu. Pant je velmi pevný, což minimalizuje tlak na displej a zabraňuje ohybu, tedy posunu vrstev v čase při intenzivním používání. Displej je na pohled skutečně dokonale plochý, bez typického „důlku“.
Na omak už je žlábek víc zřetelný, ale rozhodně ne tolik jako u konkurence. Při letmém srovnání se Samsungem Galaxy Z Fold 7 a Honor Magic V6 je patrné, že Oppo udělalo opravdu velký kus práce a posunulo segment ohebných displejů o několik úrovní dál. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i hlubší ohyby přestanete po relativně krátkém čase registrovat. Tady si ho možná nevšimnete už od první chvíle.
Špičková výbava a výkon
Vnější krycí displej Oppo Find N6 o velikosti 6,62″ s podporou HDR10+ a jasem až 2 450 nitů zajišťuje plnohodnotné používání v zavřeném stavu. Skládačku pak pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu, postavený na 3nm architektuře s 8jádrovým procesorem (2× 4,6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6× 3,62 GHz) a grafikou Adreno 840. K dispozici tak máte špičkový výkon pro hraní i multitasking.
Software běží na Androidu 16 s nadstavbou ColorOS 16, včetně AI funkcí jako Oppo AI Stylus pro kreativní práci a real-time překlady. Oppo navíc ve své nadstavbě „znovu vynalezlo“ kouzlo oken a plovoucích aplikací, což dobře podtrhuje možnosti multitaskingu, ale v zásadě nejde o nic převratného. Zapomenout nesmíne ani na odolnost IPX8/9 a podpora satelitní komunikace.
Sada fotoaparátů vyladěná dříve slavnou značkou Hasselblad zahrnuje hlavní 200,1Mpx snímač (Isocell HP5) s optickou stabilizací, 50,3Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a širokoúhlý fotoaparát se stejným rozlišením (oba Isocell JN5). Sestavu doplňuje ještě a 2Mpx pomocný foťák a také dvojice 19,6Mpx selfie kamer. Jak ale bývá zvykem u skládacích telefonů, pro selfie portréty můžete využít i zadní sestavu.
Baterie o kapacitě 6 000 mAh s křemíko-uhelníkovou technologií má udržet telefon v chodu alespoň 2 dny, navíc podporuje 80W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Spolu s nově představeným Honorem Magic V6 tak skládací Oppo nabízí zatím nejvyšší nabíjecí výkon, který u skládacích telefonů je k dispozici.
Evropa má smůlu
Oppo Find N6 byl oficiálně představen právě dnes, tedy 17. března. Dostupný bude v Číně, další potvrzené trhy se omezují na Asii a vybrané regiony mimo EU. Předchozí Find N5 se do Evropy taktéž nepodíval, přestože čínský výrobce v minulosti nabízel na sousedním Slovensku ve spolupráci s operátory několik skládacích telefonů, například Find N2 Flip.
Důvod absence telefonu na evropském trhu zástupci Oppo na náš dotaz komentovat nechtěli. Skutečné důvody se tedy můžeme jen domnívat, může to mít co dočinění s monopolem jihokorejského Samsungu a blížící se skládací iPhone, který bude v závodě o nejprodávanější ohebný telefon velkým favoritem.