Oppo Find N5: nejtenčí skládačka na světě láká na obří baterii, perfektní displeje a silnou fotovýbavu

Nejtenčí ohebný smartphone na světě se jmenuje Oppo Find N5

V otevřeném stavu má v pase pouhé 4,21 mm, i přesto se dovnitř vešel ohromný 5 600mAh akumulátor

Telefon zaujme skvělými displeji, silnou fotovýbavou a také dlouho softwarovou podporou

Cena se bude pohybovat okolo 55 tisíc korun

Týdny dopředu dávala firma Oppo vědět, že připravuje nový ohebný smartphone, který se bude pyšnit rekordně nízkou tloušťkou. Této disciplíně doteď kraloval smartphone Honor Magic V3, který posunul tloušťku na hranici 9,2 mm, právě představený Oppo Find N5 tuto hranici posouvá pod devět milimetrů. I přesto se do jeho útrob podařilo vměstnat výkonný čipset, velký akumulátor, perfektní displeje a nekompromisní fotovýbavu.

Oppo Find N5: nejtenčí skládačka současnosti

Letošní rok lze považovat za rok tenkých telefonů – ve světě běžných smartphonů chtějí posouvat hranice společnosti Samsung (Galaxy S25 Edge) a Apple (iPhone 17 Air), ve světě skládaček se o pokořování rekordu starají čínské firmy. Právě představený model Oppo Find N5 má v zavřeném stavu v pase 8,93 mm, v rozevřeném pak 4,21 mm. Pro srovnání – Samsung Galaxy Z Fold 6 má v otevřeném stavu 12,1 mm, v zavřeném 5,6 mm.

Je zázrak, že se společnosti Oppo podařilo do tak tenkého profilu nacpat USB-C konektor – doufejme, že se jeho tenké ohraničení nebude lámat tak ochotně, jako u komunikátoru Surface Duo. Ten měl ale šasi z plastu, zatímco konstrukce Oppo Find N5 se pyšní hliníkovým tělem. V tenkém rámečku dále najdeme čtečku otisků prstů a mechanický přepínač profilů.

Vylepšen byl i samotný ohebný kloub, který je vyroben z titanu a uhlíkových vláken a podle certifikace TÜV Rheinland by měl být certifikován na 100 tisíc přehnutí. Oproti minulé generaci je kloub o 26 procent menší a zároveň poskytuje vyšší tuhost – jeho sílu koneckonců Oppo demonstruje zavěšením 20kg závaží.

Oppo Find N5 je jako celek příjemně lehký – váží pouze 229 gramů (verze s koženými zády 239 gramů). Potěšující je i zvýšená odolnost, telefon splňuje krytí IPX6, IPX8 a dokonce i IPX9 – jedná se tak o první „skládačku“, která se nezalekne horké nebo tlakové vody.

Podpora stylusu na obou displejích

Oppo Find N5 má stejně jako všechny ohebné telefony této konstrukce dva displeje. Ten vnější se pyšní úhlopříčkou 6,62″, Full HD+ rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkovým jasem 2 450 nitů. Obrazovka je typu OLED, má poměr stran 20,7:9 a kromě prstů si rozumí i se samostatně prodávaným stylusem Oppo Pen.

Stejným stylusem lze ovládat i vnitřní displej, který má téměř čtvercový tvar (poměr stran 9,9:9). Díky nové konstrukci kloubu se výrobci údajně podařilo obrazovku „vyžehlit“ tak, že v přehybu není prakticky vůbec vidět typická rýha. Obrazovka samotná je typu OLED, má rozlišení 2 480 × 2 248 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz a špičkový jas 2 100 nitů. O ochranu displeje se stará technologie UTG (ultratenké sklo).

Celkem pět fotoaparátů

Oppo Find N5 se pyšní širokou fotovýbavou, která v rámci dané konstrukce nedělá kompromisy. Ve vystouplém kruhovém modulu na zádech najdeme následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní (Sony LYT-700) s optickou stabilizací a se světelností f/1.8

8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 116° a světelností f/2.2

50Mpx periskopický (Samsung JN5) s 3× optickým přiblížením (až 30× digitálním), optickou stabilizací a světelností f/2.7

Kromě této trojice telefon dostal i dvě selfie kamerky – v každém displeji jednu. V obou případech se jedná o 8MPx fotoaparát se světelností f/2.4 a schopností záznamu ve 4K rozlišení.

O jedno jádro méně

Oppo Find N5 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite v nedávno představené mírně ořezané verzi, která má o jedno výkonné jádro méně – složení procesorové jednotky je tak následující:

2× supervýkonné jádro s Oryon s taktem 4,32 GHz

5× výkonné jádro s Oryon s taktem 3,53 GHz

Zbytek parametrů by měl být stejný jako v případě „plnotučného“ Snapdragon 8 Elite. Čipset je spárovaný s 12 nebo 16 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 512 GB nebo 1 TB, pochopitelně bez možnosti dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Nechybí podpora dual SIM, avšak jedna z karet musí být ve virtuálním formátu eSIM.

Proč Oppo Find N5 a nikoliv N4? Výslovnost číslovky 4 se vybraných asijských jazycích podobá slovu smrt a z tohoto důvodu je považováno za nešťastné. V některých budovách tak například chybí čtvrté patro, čtyřka se také vynechává v telefonních číslech, v adresách, cenách výrobků apod. Čína také údajně kvůli tetrafobii neusilovala o olympijské hry v roce 2004, ale až o 4 roky později. Ve světě mobilních technologií se čtyřce vyhýbá například Samsung, který ji vynechává v kódovém označení svých telefonů, společnost Sony například Xperii X4 vydala v asijských zemích jako X3+. Ze stejného důvodu tak Oppo u čerstvě představené skládačky vynechalo označení Find N4 a rovnou poskočilo na N5.

Oppo Find N5 příjemně překvapuje kapacitou akumulátoru i schopnostmi nabíjení. Je až zázrak, že se výrobci podařilo do takto tenkého těla nacpat baterii s kapacitou 5 600 mAh, kterou lze navíc dobíjet nejen kabelem (až 80 wattů), ale dokonce i bezdrátově (až wattů). Při použití kabelu je možné akumulátor dobít z nuly na 100 procent za pouhých 42 minut.

Operačním systémem je Android 15 zahalený do nadstavby ColorOS 15 – ta přichází s vylepšeným multitaskingem a podporou umělé inteligence. Kromě toho je součástí nadstavby i služba O+ Connect, díky které může Oppo Find N5 vzdáleně přistupovat k obrázkům a dokumentům z počítačů Mac. Oppo navíc slibuje nadstandardní podporu čítající 4 roky nových hlavních verzí systému a 6 let bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Oppo Find N5 půjde do prodeje nejprve v Číně, a to již 26. února – k dispozici bude v bílé, černé a fialové barvě. Do světa by měl telefon vyrazit 28. února, na globálním trhu by měla být dostupná pouze jedna paměťová varianta s 16 GB RAM a 512GB úložištěm. Její cena je stanovena na 2 499 SGD, což je v přepočtu asi 55 tisíc korun s DPH. O dostupnosti na našem trhu nemáme zatím žádné informace.