Skryté vtípky Applu na WWDC26: všimli jste si odkazů na Česko a skládacího iPhonu?

- Apple během své konference na WWDC26 ukázal víc než jen novou Siri AI
- Všimli jste si například, že dvakrát zmínil Českou republiku?
- Rozruch vyvolaly i koncepty, které působí jako první verze skládacího iPhonu
Zhruba 80minutová prezentace softwarových novinek na pondělní konferenci WWDC26 zanechala ve většině lidí spíš hořkou pachuť. Zcela nová, notně nepřehledná dramaturgie, k tomu zklamání v podobě mnohokrát opakovaných „novinek“ v oblasti umělé inteligence, které nakonec ani nedorazí do Evropské unie. Mezi řádky jsme však mohli číst mnoho drobných detailů – třeba hned dvakrát byla zmíněná Česká republika.
To je snad… skládačka?
Apple při natáčení scén ze své konference použil tentokrát velmi členitá pracovní prostředí. Když se scéně objevila viceprezidentka pro software Stacey Ford, pozornost většiny diváků byla upřena na něco úplně jiného. Ať už třeba rozmanité obálky knih na poličce v pozadí, pirátský skateboard, ikonický hrnek s logem Apple nebo volně opřené kytary.
V popředí je vidět pracovní stůl, na kterém leží iPhone 17 Pro, sluchátka AirPods a také dva tácy s maketami. Na jednom z nich jsou dvě zařízení, které připomínají svou konstrukcí skládací telefon ve složeném stavu. Z rychlého záběru si lze všimnout, že jeden (možná) prototyp vypadá menší a tenčí, zatímco druhý je větší a tlustší.
Není jasné, zdali Apple chtěl nechat nahlédnout do jeho kuchyně, nebo zda jde o něco úplně jiného. Existenci skládacího iPhonu, který by měl být odhalen v září, však výrobce potvrdil i jinak. Na konferenci představil nový nástroj pro vývojáře aplikací, který dokáže libovolnou aplikaci převést z formátu iPhonu do širšího poměru stran na iPadu. Ano, užitečné to bude pro převod aplikací na iPad, ale také na skládací iPhone, který by měl mít vlastně „obojetné“ zobrazení.
Apple se rád pochlubí
V záběru, ve kterém se vyskytuje softwarová viceprezidentka Ford, si můžeme všimnout i příkladu malé samochvály; leč zasloužené. K vidění jsou totiž speciální skleněné sošky, které Apple rozdává za 10leté (průhledná skleněná) a 20leté (černá z mléčného skla) výročí ve firmě. A Stacey Ford je hrdou majitelkou obou firemních ocenění, v Applu totiž letos kroutí už 23. rok.
Obecně se během celých 80 minut Apple rád chlubil vlastními designovými finesami. Při přechodech mezi řečníky si můžeme povšimnout například oslavy kruhových elementů: rychlé švenky k půdorysu Apple Parku, kruhovému ovládacímu panelu původního iPodu, osvětlení ve foyeux Steve Jobs Theatre a podobně.
Hned na začátku, v 6. minutě přenosu, jsou sestříhané rychlé záběry na osoby používající MacBooky, najednou se ale objeví člověk obědvající pizzu. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby nešlo o speciální koncept kruhové krabičky na pizzu, kterou si Apple patentoval už v roce 2010. Zhruba od roku 2017 pak bistro poblíž Apple Parku, samozřejmě vlastněné Applem, nabízí slanou pochoutku právě v těchto ikonických kruhových krabičkách.
Zmínka o Česku
Pro našinec by nemělo být překvapení, že Apple znovu zmínil v některé ze svých konferencí Českou republiku; i když asi jinak, než bychom si přáli. Zhruba v polovině přenosu se objevil vývojář Justin Titi, který pracuje v AI týmu Mikea Rockwella, aby ukázal, jak v praxi funguje nová Siri AI. V první ukázce se zeptal Siri, jak vypadá program fotbalového mistrovství světa během prvního víkendu. Vzhledem k tomu, že hned první hrací den svede souboj i česká reprezentace s výběrem Jižní Koreje, Siri nezaváhala a ukázala rozpis českého zápasu.
Druhou zmínku o naši zemí najdete až na samotném konci, v závěrečném hudebním představením rappera Erick the Architect. Ten složil skladbu jako poctu vývojářům, text je mohutně protkán názvy aplikací, které jsou dostupné v obchodě App Store. Zaznělo zde i jméno hry World of Airports, simulátoru letištního managementu, který vyvíjí české studio Flyboys z Klášterce nad Ohří.