Whoop a Oura tlačí Apple do kouta. Jablečné hodinky čeká největší změna za 10 let

- Apple údajně připravuje zásadní proměnu řady Apple Watch, která má reagovat na rostoucí konkurenci
- Ve hře jsou nové velikosti, odlišné typy displejů i zcela nové produkty bez obrazovky po vzoru Whoop
- Změny ale nepřijdou hned, letošní generace nabídne jen evoluční vylepšení
Apple letos představí nové hodinky Apple Watch Series 12 a Apple Watch Ultra 4. generace, podle tradičně dobře informovaného insidera Marka Gurmana z agentury Bloomberg ale půjde pouze o mezigenerační evoluci. Skutečně velká revoluce má přijít až v dalších letech, kdy Apple údajně zvažuje kompletní přehodnocení své nabídky nositelné elektroniky – včetně koncepce chytrých hodinek jako takových.
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Apple hledá novou cestu pro své hodinky
Od uvedení prvních Apple Watch v roce 2015 se základní koncept prakticky nezměnil. Apple postupně přidával větší displeje, tenčí konstrukci, mobilní připojení nebo pokročilé zdravotní funkce, samotná filozofie produktu ale zůstává stejná. Apple tehdy rozhodně nebyl první výrobce s chytrými hodinkami, ale nastavil koncepci, které se dodnes drží všichni velcí výrobci.
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Přestože se Apple Watch stále drží na špici trhu, konkurence v podobě chytrých prstenů a fitness náramků bez displeje sílí – značky jako Oura, Ultrahuman či Whoop přebírají kormidlo trendu. Právě na tento trend chce Apple reagovat. Podle Gurmana designérský tým už více než rok zkoumá několik možných směrů, kterými by se mohly budoucí Apple Watch vydat.
Hodinky bez displeje jako Whoop?
Interně se údajně testuje hned několik varianta. Apple zvažuje různé velikosti hodinek, nové typy displejů a dokonce i zařízení, která by žádný displej vůbec neměla – právě jako fitness náramek Whoop, který je extrémně populární u profesionálních sportovců. Nabízí pokročilou analýzu sportovních výkonů a fitness aktivit, působí méně rušivě než velké chytré hodinky, je také odolnější proti vnějším vlivům a v době přemrštěného dopaminu a honbě za pozorností stojí za vypíchnutí i to, že nemá displej, takže neštěpí vaši pozornost během sportu, ale i při práci.
Spekuluje se rovněž o rozšíření nabídky oběma směry. Nad současnými modely Ultra a Hermès by mohly vzniknout ještě luxusnější varianty, zatímco na opačném konci nabídky Apple uvažuje o dostupnějších modelech vedle dnešní řady SE. Vyloučeno prý není ani nasazení hodinek s kruhovým displejem, i když tato možnost je ze všech nejméně pravděpodobná – vždyť Apple Watch jsou typické právě čtverhranným ciferníkem.
Apple is looking at a number of future directions, including devices with no screens, larger screens, smaller screens as well as cheaper and pricier models. A lot is on the table at this point. https://t.co/hAHWpoPRGV
— Mark Gurman (@markgurman) August 9, 2026
„Společnost se sice zatím nerozhodla pro konkrétní směr, je však odhodlána přepracovat svou produktovou nabídku v reakci na rostoucí konkurenci. Apple si rovněž klade za cíl vdechnout nový život svému segmentu nositelných zařízení, domácích produktů a příslušenství, který se v posledních letech potýkal s obtížemi při dosahování významného růstu. Ačkoli tržby této divize v minulém čtvrtletí vzrostly o téměř 7 %, celkové tržby z prodeje produktů tuto kategorii výrazně předčily, když vyskočily o 18 %,“ napsal Gurman.
Umělá inteligence bude hrát hlavní roli
Budoucnost nositelné elektroniky Apple má být úzce propojena s umělou inteligencí. Firma nedávno představila novou generaci Siri AI i rozsáhlé změny aplikace Zdraví, která by měla nabídnout chytřejší analýzu zdravotních dat a více personalizovaných doporučení. Apple podle Gurmana věří, že právě AI může dát jeho nositelné elektronice nový impuls a zbraň proti konkurenci.
Pokud jste čekali revoluci už letos, budete nejspíš zklamaní. Apple Watch Series 12 a Ultra 4 mají nabídnout především rychlejší hardware (první výraznější nárůst výkonu po několika letech), nové zdravotní funkce a nové barevné varianty či řemínky. Gurman zároveň tvrdí, že by se mohl vrátit keramický materiál pouzdra, který Apple v minulosti nabízel u vybraných modelů.
Podle Bloombergu si Apple uvědomuje, že dosavadní strategie postupných vylepšení už nemusí do budoucna stačit. Stejně jako letos vstoupí do éry skládacích iPhonů, chce v dalších letech zásadně proměnit také své chytré hodinky. Jak přesně budou nové Apple Watch vypadat, ale zatím definitivně rozhodnuto není.