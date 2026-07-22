Apple Watch Series 12 klepou na dveře: na jaké novinky se můžeme těšit?

- Příští generaci Apple Watch s označením Series 12 by měl Apple představit už na podzim
- Spekulace hovoří hned o několika změnách
- Zatímco některé jsou spíše evoluční, jiné naopak slibují malou revoluci
Chytré hodinky Apple Watch jsou nejprodávanější ve své kategorii. Za dobu své existence se na první pohled příliš nezměnily, přičemž aktuální generace se od té předchozí liší možná vůbec nejméně – změny byste napočítali na prstech jedné ruky. Není proto divu, že nejednoho potenciálního zákazníka zajímá, s čím se Apple vytasí letos. Ačkoli se Apple Watch Series 12 nejspíše opět nepustí do žádných velkých experimentů, přesto bychom se pár změn mohli dočkat.
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Jen drobné změny, nebo zcela nové technologie?
Začněme nejprve těmi pravděpodobnějšími spekulacemi. Zatímco modely Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 a Apple Watch SE 3 jsou všechny vybaveny stejným čipem S10, z uniklého kódu vyplývá, že Apple Watch Series 12 budou vybaveny novým čipem. Není jasné, zda bude čip označen jako S11 nebo S12, ale po roční přestávce se v každém případě očekává zvýšení výkonu.
Podle známého informátora z čínské sociální sítě Weibo se Apple u modelu Apple Watch Series 12 taktéž zaměří na delší výdrž baterie. Apple uvádí, že model Series 11 vydrží na jedno nabití až 24 hodin, resp. až 38 hodin v úsporném režimu, přičemž překonat to nebude zrovna jednoduché, pokud se nedočkáme výrazného přepracování vzhledu hodinek. Novější čipset by nicméně mohl přidat nějakou tu hodinu k dobru.
Internetem kolují také informace, na které bychom si příliš nevsadili, avšak zcela je vyloučit nelze. Jednou z nich je přítomnost Touch ID. Funkce Touch ID by byla pravděpodobně integrována do bočního tlačítka hodinek Apple Watch, což by uživatelům umožnilo odemknout zařízení pomocí otisku prstu namísto přístupového kódu. I když byly v kódu objeveny nové odkazy na Touch ID, neexistuje žádná záruka, že Apple tento plán skutečně uskuteční. Leaker Kosutami taktéž tvrdí, že Apple Watch Series 12 budou mít řemínek s alespoň jedním zdravotním senzorem. U všech stávajících modelů jsou zdravotní senzory zabudovány přímo do hodinek Apple Watch, takže tato varianta příliš pravděpodobná není.
Jaké novinky byste u Apple Watch Series 12 chtěli vidět vy? Dejte nám vědět do komentářů.