Apple Watch po letech změní design: co to znamená pro vaše stávající řemínky

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- Chytré hodinky Apple Watch údajně čeká razantní změna designu
- Její součástí bude opuštění stávajícího mechanismu uchycení řemínků k pouzdru
- V letošním roce se nejspíše ale nedočkáme
Apple Watch patří nejen mezi nejlépe prodávané chytré hodinky na trhu, ale do kapsy strčí i leckteré tradiční hodinky. Už od první generace nicméně platí, že některé věci se nemění, předně pak design, který přečkal jedenáct generací bez výrazné změny. Součástí designu je také unikátní systém uchycení řemínků, jež je pro Apple Watch specifický a uživatelům umožňuje udržovat početnou sbírku řemínků bez obavy z toho, že by s další generací nebyly kompatibilní. To by se ale mohlo změnit.
Redesign nejspíše dorazí, jen to nebude letos
V několika příspěvcích spojil leaker známý pod přezdívkou Instant Digital tuto novou informaci se staršími spekulacemi o modelu Apple Watch X, který měl údajně přinést nový design a ukončit kompatibilitu se stávajícím systémem řemínků. S odkazem na příspěvek z srpna 2023 leaker zopakoval, že se změní způsob připevnění řemínku k pouzdru, čímž vznikne vnitřní prostor pro větší baterii. Instant Digital dále doporučil, aby každý, kdo plánuje v roce 2027 koupit nové Apple Watch, zatím s nákupem dalších řemínků počkal, protože přepracované pouzdro by mohlo znamenat konec současného systému uchycení.
Zvěsti o redesignované generaci Apple Watch sahají až k informacím od Marka Gurmana z roku 2023, ve kterých uvedl, že Apple plánuje k 10. výročí Apple Watch dosud nejrazantnější změnu designu, včetně nového magnetického systému připevnění řemínku, tenčího pouzdra a displeje s technologií microLED. Apple místo toho uvedl na trh Apple Watch Series 10, v rámci kterých zachoval stávající systém připevnění řemínků. Design sice prošel drobnými úpravami, ale stěží představoval zásadní změnu.
Načasování odpovídá tomu, jak Apple v minulosti obnovoval design standardních Apple Watch. Původní Apple Watch až po Series 3 měly společný jeden design, Series 4 až Series 6 taktéž držely designově pospolu a ani v případě Series 7 až Series 9 to nebylo jinak. Současný design se objevil s Apple Watch Series 10. Pokud bychom se drželi tohoto zhruba tříletého vzorce, nový design by měl přijít s Apple Watch Series 13 v roce 2027, což odpovídá časové ose, kterou nyní popisuje Instant Digital.
Leaker dříve uvedl, že k přepracování designu dojde až v roce 2028, tedy rok po uvedení výročního iPhonu. V loňském roce server DigiTimes uvedl, že alespoň jeden budoucí model Apple Watch projde výrazným redesignem, včetně vnějších změn, jako je osm senzorů uspořádaných do kruhu na spodní straně zařízení, což souvisí s širšími ambicemi v oblasti monitorování zdravotního stavu. Letos ale žádnou zásadní změnu nečekáme.
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