Ultrahuman Ring Pro debutuje s novými senzory, biointeligentní AI a extrémní výdrží

- Ultrahuman uvádí na trh svůj nejpokročilejší chytrý prsten
- Ring Pro dostal novou plejádu senzorů a výrazně větší baterii, který vydrží nabitá až 15 dní
- shromažďování a vyhodnocování dat se stará nový dvoujádrový procesor a umělá inteligence
- Prsten se začíná prodávat již dnes za necelých 12 tisíc korun
Společnost Ultrahuman v předvečer veletrhu MWC přináší na trh svůj nejnovější prsten. Jmenuje se Ring Pro a jak název naznačuje, jedná se o vlajkový model, který chce ukázat veškeré konkurenci záda. Představená novinka zaujme především vylepšenými senzory, novým systémem Jade AI a v neposlední řadě mimořádně dlouhou výdrží.
Ultrahuman Ring Pro: nové senzory a zdravotní umělá inteligence
Ring Pro je představuje třetí generaci chytrých prstenů od Ultrahuman. Novinka má vcelku standardní design, který navenek reprezentuje odolné titanové unibody tělo nabízené ve čtyřech barvách – zlaté, stříbrné, černé a čistě titanové. Prsten bude k dispozici ve velikostech 5-16, měl by tak pohodlně sedět na každém prstu. A kdyby se náhodou stala nějaká nehoda (například se nafoukla baterie), lze údajně prsten snadněji rozřezat.
Uvnitř byl prsten přepracován od základů. Podle zástupců společnosti byl původní hardware vyčerpaný do posledního puntíku, a z tohoto důvodu výrobce nasadil nejen nové senzory, ale rovněž dvoujádrový procesor, který lépe zpracovává nashromážděná data. Díky větší paměti je prsten schopný udržet data až za 250 dní bez nutnosti synchronizace s telefonem.
Ring Pro dostal nové senzory a vyhodnocovací algoritmy pro měření srdečního tepu, HRV, teploty, aktivity a spánku. O interpretaci dat se stará nový biointeligentní asistent Jade AI, který podle výrobce sbírá poznatky v reálném čase a poskytuje personalizovaná doporučení – pomůže zlepšit spánek, snížit stres dechovými cvičeními, nebo dokonce v případě potřeby spustit detekci fibrilace síní. Umělá inteligence je navržena tak, aby nejen pomáhala interpretovat data, ale také prováděla komplexní analýzu a odhad dlouhodobých trendů.
Obrovská výdrž
Velkou zbraní Ultrahuman Ring Pro je výdrž. Výrobce tvrdí, že prsten vydrží nabitý až 15 dní, byť tohoto čísla lze patrně dosáhnout pouze aktivací „Chill módu“. V běžném „Turbo“ režimu by měl prsten vydržet stále slušných 12 dní. Dobíjení na cestách se nemusíte bát – s průběžným dobíjením z nového luxusního pouzdra lze výdrž natáhnout až na 45 dní. Elegantní nabíjecí krabička disponuje LED indikátorem nabíjení, reproduktorem a vlastní haptikou, kromě nabíjení se stará i o aktualizaci firmwaru a diagnostiku zařízení.
Cena a dostupnost
Ultrahuman Ring Pro je možné předobjednat již dnes, a to za cenu 479 dolarů (necelých 12 tisíc korun s DPH). Pokud již máte některou ze stávajících generací, lze výslednou cenu snížit až o 115 dolarů protiúčtem.