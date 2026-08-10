Xiaomi POP Run poprvé v Česku: uběhni 5 km, získej fitness náramek v hodnotě 599 Kč a vyhraj ceny za 133 tisíc

- Běžecký závod Xiaomi POP Run míří do České republiky, akce se uskuteční v sobotu 29. srpna 2026
- V rámci startovního balíčku dostane každý běžec tričko a náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč
- Na výběr je 5km a 10km trať pro hobbíky i profíky, přičemž ti nejrychlejší vyhrají Xiaomi elektroniku za 133 000 Kč
Xiaomi POP Run je unikátní běžecký závod nejen pro fanoušky Xiaomi, který se od roku 2018 uskutečnil už v 16 zemích světa. Na konci letních prázdnin – v sobotu 29. srpna 2026 – vůbec poprvé nabídne v příjemném prostředí pražské Stromovky unikátní spojení běhu, moderních technologií a atmosféry otevřené zkušeným běžcům i úplným začátečníkům.
Tenhle běžecký závod vám navíc vrátí víc, než v něm utratíte. Cena přihlášky je 699 Kč, nicméně každý účastník si odnese chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč a startovní set včetně závodního trička a pamětní medaile. Nejlepší běžci si pak rozdělí elektroniku v celkové hodnotě 133 000 Kč.
Závodní trasy 5 a 10 km
Obě trasy (na 5 a 10 kilometrů) vedou Stromovkou – jedním z nejkrásnějších pražských parků, kde běžci nasbírají jen minimální převýšení.
Delší verze je vhodná pro sportovce, kteří běhají pravidelně, nebo mají rádi výzvy. Trasa o vzdálenosti pět kilometrů je pak ideální volbou pro ty, kteří se teprve odhodlávají běžecké závody vyzkoušet, nebo si chtějí stanovit délku, na kterou zvládnou do konce léta natrénovat. Část nebo celou trasu lze ale bez obav absolvovat jen svižnou chůzí.
Hlavní myšlenka akce Xiaomi POP Run je tedy jednoduchá: aby si každý, kdo se postaví na start, odnesl stejně radostný zážitek. Také proto je startovné pro obě tratě stejné – registrace na 5 km i 10 km stojí pouze 699 Kč. Beze změny pak zůstává i složení závodního balíčku, který bude obsahovat chytrý náramek, startovní číslo a speciální závodní tričko. Pitný režim bude zajištěn na trati i v cíli, kde na všechny účastníky čeká památeční medaile za dokončení závodu.
Chytrý náramek pro každého závodníka
Xiaomi POP Run 2026 odstartuje v sobotu 29. srpna 2026 na Výstavišti v pražských Holešovicích. Pro začátečníky a milovníky kratších vzdáleností je připravena pětikilometrová trať, ostřílení běžci se mohou vydat na delší, desetikilometrovou trasu.
Všichni závodníci přitom vybíhají s chytrým náramkem Xiaomi Smart Band 9 Active, který najdou ve svém startovním setu. Během závodu tak mohou průběžně sledovat své tempo či srdeční tep a nechat se motivovat k ještě lepším výkonům. Po skončení akce jim navíc náramek zůstává jako praktický pomocník pro další trénink.
Upozornění: startovní set si již nelze vyzvednout v den závodu, ale nejpozději do 28. srpna v níže uvedených obchodech Xiaomi.
Vyhrajte skvělou TV a vyzkoušejte si novinky od Xiaomi
Nejrychlejší běžci v mužské a ženské kategorii si kromě náramku a skvělého zážitku odnesou také věcné ceny v podobě domácí i nositelné elektroniky. Na vítěze čekají televize Xiaomi v hodnotě až 18 999 Kč, druhá a třetí místa pak budou odměněna například chytrými hodinkami nebo sluchátky. Ti nejlepší běžci si díky tomu rozdělí elektroniku v celkové hodnotě přesahující částku 133 000 Kč.
Přímo na holešovickém výstavišti navíc bude k vyzkoušení kompletní portfolio chytrých produktů Xiaomi. Xiaomi Experience Centrum otevírá už v 11:00, tedy s dostatečným předstihem před startem kratšího závodu, který je naplánován na 14:00.
Xiaomi POP Run: důležité informace
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- Kde se koná: Praha – Stromovka (zázemí a start na Výstavišti v pražských Holešovicích)
- Kdy se koná: Sobota 29. srpna 2026 (Xiaomi Experience Centrum otevírá v 11:00, první start je ve 14:00)
- Startovné: 699 Kč (cena je jednotná pro obě trasy)
- Co je v ceně startovného?
- chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active v hodnotě 599 Kč (zůstává vám i po závodě),
- závodní tričko a startovní číslo,
- pitný režim na trati a v cíli,
- památeční medaili za dokončení závodu.
- Co můžete vyhrát? Nejrychlejší běžci a běžkyně si rozdělí elektroniku Xiaomi v celkové hodnotě 133 000 Kč.
- 1. místo: Xiaomi TV v hodnotě až 18 999 Kč
- 2. a 3. místo: Chytré hodinky nebo sluchátka
- Jaké jsou okruhy:
- 5 km: Ideální pro začátečníky, lidi, co teprve trénují, nebo pro ty, kteří chtějí trasu absolvovat svižnou chůzí
- 10 km: Trasa pro pravidelné běžce a milovníky výzev
- Obě trasy vedou parkem Stromovka a mají jen minimální převýšení
- Kde si vyzvednete startovní set?
- Startovní set si již nelze vyzvednout v den závodu, ale nejpozději do 28. srpna
- Místa: Xiaomi Store Metropole Zličín, Xiaomi Store Westfield Černý Most a Xiaomi Experience Centrum Holešovice
„Chceme všem ukázat, že pohyb může být zábava a že moderní technologie dokáží motivovat i ty, kteří se teprve odhodlávají ke své závodní premiéře. Proto jsme připravili akci, z níž si každý odnese nejen medaili, ale i chytrý náramek pro měření svých výkonů a inspiraci k aktivnímu životnímu stylu,“ říká David Forman, marketingový ředitel Xiaomi Czech Republic.
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