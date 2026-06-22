TOPlist

Apple vysvětluje kontroverzní kompatibilitu watchOS 27 se staršími hodinkami

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 22. 6. 15:00
1
watchOS 27
  • Apple před nedávnem představil novou generaci svých systémů
  • Dočkali jsme se iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a samozřejmě také watchOS 27
  • U něj kalifornský gigant negativně překvapil omezenou kompatibilitou s hodinkami

Nové systémy od Applu s označením 27 dorazily se spoustou novinek a také notně pozměněnými pravidly ohledně kompatibility se staršími zařízeními. Zatímco u iOS a macOS mohou být majitelé elektroniky od Applu spokojeni, uživatelé hodinek Apple Watch už méně. Apple totiž výrazně zredukoval seznam starších modelů, na které nový watchOS 27 dorazí, a nyní jsme se dočkali vysvětlení, proč tomu tak bylo.

Nový watchOS 27 a kompatibilita

Apple při představení systému watchOS 27 oznámil, že tento systém dorazí jen na modely Watch Series 9 a novější. To znamená, že podporovány jsou devátá generace, Watch Series 10 a 11, model Watch SE 3 a vrcholné specifikace Ultra 2 a Ultra 3. Jedná se tedy o maximálně 3 roky staré hodinky a řada Watch 8 z roku 2022 je již mimo hru.

watchOS 27
watchOS 27 je z hlediska kompatibility velmi omezený

Jen pro srovnání – když vyšel vloni watchOS 26, byl dostupný i na Apple Watch 6, tedy hodinky z roku 2020. Toto dramatické omezení samozřejmě nenechalo uživatele chytrých hodinek s nakousnutým jablíčkem ve znaku chladnými a ti se začali dožadovat vysvětlení, proč k němu došlo. Apple nyní celou situaci uvádí na pravou míru a prozradil, co ho k tomuto kroku vedlo.

Výkon, výkon a zase výkon

Věci uvedla na pravou míru Cait Dooley, marketingová manažerka produktů Apple Watch a Health, a jak jste asi odhadli z nadpisu, za omezením kompatibility stály vysoké výkonnostní požadavky. Nové funkce v systému watchOS 27, včetně možností Siri AI a nového gesta klepnutí, potřebují vysoký výpočetní výkon a ten bohužel starší hodinky nemohou nabídnout.

Apple Watch Series 8
Apple Watch Series 8 nový systém watchOS 27 nedostanou

Jako minimum pro běh tohoto systému byl z výkonnostního hlediska shledán procesor Apple S9, který pohání právě řadu Watch Series 9 a model Watch Ultra 2. Starší řada Series 8 používá čipset S8, který výkonnostně bohužel neobstál, a to samozřejmě platí i pro všechny starší procesory. Cílem bylo dosažení co nejlepšího uživatelského komfortu, což starší čipová sada bohužel neumožňovala.



Apple Watch Series 9 v růžové barvě



Nepřehlédněte

Nečekaný krok Applu: starší iPhony dostanou nový systém, majitelé Apple Watch zapláčou

Podpora starších hodinek bude pokračovat

Úprava kompatibility watchOS 27 samozřejmě neznamená, že by Watch Series 8 a starší přišly o podporu. Všechny hodinky od Applu spárované s iPhonem, na kterém běží nejnovější iOS 27, budou i nadále dostávat bezpečnostní aktualizace. Systém watchOS 27 je aktuálně k dispozici ve formě betaverze pro vývojáře a v červenci dorazí veřejná beta.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Smartphone s nabídkou předplatného AI asistenta a účtenkou za nákup
Draze zaplacená nepozornost: stahování AI aplikací se může pořádně prodražit
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
1
Děti ve škole s telefonem
Vláda uzákoní zákaz telefonů ve školách. Týkat se má základek i gymnázií
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:35
1
Náhlavní sluchátka O2 Pods Ultra
O2 má konkurenci pro AirPods Max za tisícovku. K tomu zlevňuje další příslušenství
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:30
0
Operační systém Honor MagicOS 11
Inspirace, nebo bezostyšná kopie? Nový systém od Honoru vypadá jako Liquid Glass
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 7:00
4

Kapitoly článku