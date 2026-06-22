Apple vysvětluje kontroverzní kompatibilitu watchOS 27 se staršími hodinkami

- Apple před nedávnem představil novou generaci svých systémů
- Dočkali jsme se iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 a samozřejmě také watchOS 27
- U něj kalifornský gigant negativně překvapil omezenou kompatibilitou s hodinkami
Nové systémy od Applu s označením 27 dorazily se spoustou novinek a také notně pozměněnými pravidly ohledně kompatibility se staršími zařízeními. Zatímco u iOS a macOS mohou být majitelé elektroniky od Applu spokojeni, uživatelé hodinek Apple Watch už méně. Apple totiž výrazně zredukoval seznam starších modelů, na které nový watchOS 27 dorazí, a nyní jsme se dočkali vysvětlení, proč tomu tak bylo.
Nový watchOS 27 a kompatibilita
Apple při představení systému watchOS 27 oznámil, že tento systém dorazí jen na modely Watch Series 9 a novější. To znamená, že podporovány jsou devátá generace, Watch Series 10 a 11, model Watch SE 3 a vrcholné specifikace Ultra 2 a Ultra 3. Jedná se tedy o maximálně 3 roky staré hodinky a řada Watch 8 z roku 2022 je již mimo hru.
Jen pro srovnání – když vyšel vloni watchOS 26, byl dostupný i na Apple Watch 6, tedy hodinky z roku 2020. Toto dramatické omezení samozřejmě nenechalo uživatele chytrých hodinek s nakousnutým jablíčkem ve znaku chladnými a ti se začali dožadovat vysvětlení, proč k němu došlo. Apple nyní celou situaci uvádí na pravou míru a prozradil, co ho k tomuto kroku vedlo.
Výkon, výkon a zase výkon
Věci uvedla na pravou míru Cait Dooley, marketingová manažerka produktů Apple Watch a Health, a jak jste asi odhadli z nadpisu, za omezením kompatibility stály vysoké výkonnostní požadavky. Nové funkce v systému watchOS 27, včetně možností Siri AI a nového gesta klepnutí, potřebují vysoký výpočetní výkon a ten bohužel starší hodinky nemohou nabídnout.
Jako minimum pro běh tohoto systému byl z výkonnostního hlediska shledán procesor Apple S9, který pohání právě řadu Watch Series 9 a model Watch Ultra 2. Starší řada Series 8 používá čipset S8, který výkonnostně bohužel neobstál, a to samozřejmě platí i pro všechny starší procesory. Cílem bylo dosažení co nejlepšího uživatelského komfortu, což starší čipová sada bohužel neumožňovala.
Podpora starších hodinek bude pokračovat
Úprava kompatibility watchOS 27 samozřejmě neznamená, že by Watch Series 8 a starší přišly o podporu. Všechny hodinky od Applu spárované s iPhonem, na kterém běží nejnovější iOS 27, budou i nadále dostávat bezpečnostní aktualizace. Systém watchOS 27 je aktuálně k dispozici ve formě betaverze pro vývojáře a v červenci dorazí veřejná beta.