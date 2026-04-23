TOPlist

Whoop dostane silného konkurenta, Google chce bojovat o prvenství na trhu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 23. 4. 20:00
0
Údajný Fitbit Band na ruce basketbalisty Stepha Curryho
  • Google chystá konkurenta pro populární fitness náramek bez displeje Whoop
  • Měl by nést jméno Fitbit Air a nemá se spoléhat na předplatné
  • K odhalení by mělo dojít už příští měsíc

Nejen mezi sportovci začíná být stále více populární náramek Whoop, který vsadil na trochu jiný koncept oproti chytrým hodinkám. Stejně jako hodinky na zápěstí sbírá řadu důležitých informací o vašem zdravotním stavu, sportovní kondici či spánku, na rozdíl od nich ale nemá displej, takže vás neobtěžuje nekonečným proudem notifikací. Pro některé je tento přístup sympatický a Whoop si velice rychle získal oddaný zástup uživatelů, mimo jiné i mezi profesionálními sportovci. Není proto divu, že se mu pomalu, ale jistě rýsuje konkurence.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Konkurence pro Whoop Made by Google

Mezi nejnovější konkurenty, kteří hodlají vstoupit na trh fitness náramků bez displeje, je také americká společnost Fitbit, jež spadá pod giganta Google. V poslední době se o chystaném náramku s pravděpodobným jménem Fitbit Air objevuje stále více spekulací. Informace pocházející od jednoho z dodavatelů naznačují, že Fitbit Air by mohl stát kolem 100 dolarů, tedy zhruba dva a půl tisíce korun s daní.  Hlavní hybná síla v tomto segmentu, společnost Whoop, si za svůj hardware neúčtuje nic, ale zahrnuje jej do průběžného předplatného za funkce sledování zdraví.

Informace od dodavatele také naznačují datum představení Fitbit Air, které je podle všeho stanovené na 16. května. Kromě toho tento zdroj odhaluje i několik variant řemínků a barev, ve kterých bude Fitbit Air k dispozici. Mezi základní barvy zřejmě patří Obsidian, Lavender a Berry a mezi variantami řemínků nechybí Performance Loop, Active Band (v malých a velkých velikostech), Elevated SoftFlex a Metal Mesh, přičemž většina z nich je převzata z Pixel Watch.



Google chystá přímou konkurenci pro Whoop: hvězda NBA už ho testuje



Nepřehlédněte

Google chystá přímou konkurenci pro Whoop: hvězda NBA už ho testuje

Fitbit se po akvizici ze strany Googlu snaží najít novou tvář, přičemž gigant z Mountain View si s ním podle všeho stále neví rady. Fitness náramek bez displeje jako konkurence pro Whoop by mu mohla vlít novou krev do žil, obzvláště pokud bude spoléhat na jednorázovou platbu a časem také na analýzu nasbíraných dat umělou inteligencí Gemini. S čím se Google, respektive Fitbit, nakonec vytasí, se nejspíše dozvíme již příští měsíc.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Chytrý telefon Samsung Galaxy S24 Ultra
Vlajky Galaxy S24 Ultra a S25 Ultra opět v problémech: možným viníkem je červencová aktualizace
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 20:00
0
Skládací telefon Vivo X Fold 6
Vyzkoušeli jsme Vivo X Fold 6. Jedna z nejlepších skládaček neexperimentuje, vše sází na výbavu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 19:00
0
Muž v potech před soudem (ilustrační obrázek)
Překlep vyšel Kanďana draho, americké úřady ho omylem poslaly na rok a půl za mříže
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:00
1
Xiaomi Skynomad SUV
Sedmimístné SUV od Xiaomi odhaluje interiér, nabídne variabilní uspořádání sedadel
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
0
iPhone 17 Pro Max v oranžové barvě
Apple kompenzuje vysoké ceny pamětí. iPhone 18 Pro Max dostane levnější displej než loňský model
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:30
0

Kapitoly článku