Whoop dostane silného konkurenta, Google chce bojovat o prvenství na trhu

- Google chystá konkurenta pro populární fitness náramek bez displeje Whoop
- Měl by nést jméno Fitbit Air a nemá se spoléhat na předplatné
- K odhalení by mělo dojít už příští měsíc
Nejen mezi sportovci začíná být stále více populární náramek Whoop, který vsadil na trochu jiný koncept oproti chytrým hodinkám. Stejně jako hodinky na zápěstí sbírá řadu důležitých informací o vašem zdravotním stavu, sportovní kondici či spánku, na rozdíl od nich ale nemá displej, takže vás neobtěžuje nekonečným proudem notifikací. Pro některé je tento přístup sympatický a Whoop si velice rychle získal oddaný zástup uživatelů, mimo jiné i mezi profesionálními sportovci. Není proto divu, že se mu pomalu, ale jistě rýsuje konkurence.
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Konkurence pro Whoop Made by Google
Mezi nejnovější konkurenty, kteří hodlají vstoupit na trh fitness náramků bez displeje, je také americká společnost Fitbit, jež spadá pod giganta Google. V poslední době se o chystaném náramku s pravděpodobným jménem Fitbit Air objevuje stále více spekulací. Informace pocházející od jednoho z dodavatelů naznačují, že Fitbit Air by mohl stát kolem 100 dolarů, tedy zhruba dva a půl tisíce korun s daní. Hlavní hybná síla v tomto segmentu, společnost Whoop, si za svůj hardware neúčtuje nic, ale zahrnuje jej do průběžného předplatného za funkce sledování zdraví.
Informace od dodavatele také naznačují datum představení Fitbit Air, které je podle všeho stanovené na 16. května. Kromě toho tento zdroj odhaluje i několik variant řemínků a barev, ve kterých bude Fitbit Air k dispozici. Mezi základní barvy zřejmě patří Obsidian, Lavender a Berry a mezi variantami řemínků nechybí Performance Loop, Active Band (v malých a velkých velikostech), Elevated SoftFlex a Metal Mesh, přičemž většina z nich je převzata z Pixel Watch.
Fitbit se po akvizici ze strany Googlu snaží najít novou tvář, přičemž gigant z Mountain View si s ním podle všeho stále neví rady. Fitness náramek bez displeje jako konkurence pro Whoop by mu mohla vlít novou krev do žil, obzvláště pokud bude spoléhat na jednorázovou platbu a časem také na analýzu nasbíraných dat umělou inteligencí Gemini. S čím se Google, respektive Fitbit, nakonec vytasí, se nejspíše dozvíme již příští měsíc.