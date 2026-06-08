Apple představil novou Siri AI! Ukázka však vyvolává rozpaky

- Apple představil na konferenci WWDC26 zbrusu nový koncept Siri AI
- Jde o konečně vylepšenou hlasovou asistentku úzce napojenou na Apple Intelligence
- Ukázky z konference však vyvolávají rozpaky, zejména při srovnání s konkurenčními chatboty
Klíčovým tématem letošní vývojářské konference WWDC byla umělá inteligence Apple Intelligence a také hlasová asistentka Siri. Znovu došlo k oznámení a hlubšímu propojení dat ve vašem zařízení s umělou inteligencí přímo na zařízení. Apple zároveň připomněl celý nový koncept hlasové asistentky pod označením „Siri AI“, který umí pracovat s vašimi osobními informacemi či obsahem na obrazovce.
Skoro-nová Siri AI
Hlasová asistentka Siri je v novém zpracování mnohem decentnější, protože namísto zobrazení duhového gradientu kolem obrazovky se nyní objevuje jako vyskakovací widget z výřezu Dynamic Island, dostala ale i celou vlastní aplikaci. V té můžete se Siri vést konverzaci a pokračovat v jednom vláknu prakticky donekonečna, což dříve nebylo možné.
Apple popisuje novou Siri AI jako výrazně chytřejší asistentku, která už nebude reagovat jen na jednoduché povely, ale má chápat i kontext na obrazovce, osobní údaje uložené v zařízení a následně podle toho provádět akce napříč aplikacemi. V praxi by tak Siri měla zvládnout například pracovat s rozepsaným e-mailem, kontaktem nebo adresou ve zprávě bez nutnosti ručního přepínání mezi jednotlivými aplikacemi.
Klíčovou změnou je také propojení se sadou Apple Intelligence a modely Apple Foundation Models nové generace, přičemž Apple zdůrazňuje, že část zpracování probíhá přímo na zařízení a složitější požadavky řeší přes Private Cloud Compute. Nová Siri má být díky tomu osobnější, užitečnější a zároveň postavená na důrazu na soukromí.
Demo, které vyvolalo otázky
V mnoha případech Siri AI vypadá celkem působivě. Umí například vyhledat odpovědi na vaše otázky v e-mailech, zprávách s vašimi nejbližšími nebo v poznámkách. Zároveň přes cloudovou integraci pracuje i s daty na internetu – takže vyhledá například nejbližší koncert vašeho oblíbeného umělce a přidá upomínku, jakmile bude spuštěn prodej vstupenek.
Další novinkou je integrace Siri AI a funkce Visual Intelligence. Můžete například vyfotit jídlo a Siri vám vypočítá kalorické hodnoty, případně vyhledá recept podle odtušených ingrediencí. Podobně funguje i v případě, kdy vyfotíte účtenku z restaurace a požádáte o rozdělení účtu na 3 osoby. Za zmínku stojí, že přístup do této nové vizuální AI se nachází přímo ve fotoaplikaci, ale funguje i zpětně z již pořízených fotek.
Celková ukázka, kterou Apple na WWDC26 zveřejnil, ale do značné míry působí jako demo z roku 2024, ne jako horká novinka, která má strčit do kapsy ChatGPT i Gemini. Přece jen, konkurenční jazykové modely a chatboti se za poslední roky posunuly raketovým tempem, zatímco Apple jen doručuje to, co slíbil už dávno.
Nová Siri v aplikacích
O Siri v aplikací fotoaparátu už jsme hovořili. Kromě toho je dostupná i v dalších aplikacích, které denně používáte. Například v Safari si díky Siri AI můžete uspořádat záložky a otevřené panely podle obsahu a kontextu. Do prohlížeče přibyla i další funkce, a to konkrétně funkce Notify Me, která vás upozorní v případě, že na vaší oblíbené webové stránce dojde k aktualizaci, kterou hledáte.
Zajímavé novinky dorazily i do aplikace Fotky. V první řadě Apple vylepšil funkci Clean Up, která šikovněji retušuje rušivé elementy z vašich fotografií. K tomu dorazily dvě funkce, které dobře známe od konkurence: Reframe (pomocí generativní AI změní poměr stran snímku) a Extend (přidá k fotce pozadí dle kontextu, když ji potřebujete oříznout).
Tyto novinky budou dostupné na všech platformách, nicméně budou omezené na počet během 24 hodin, kvůli náročnosti na výkon serverů. Předplatitelé iCloud+ budou mít přístup k více tokenům, takže budou moci upravovat fotky více než ti, kteří za cloudové služby neplatí.
Podpora? Evropané mají zase smůlu
Nová Siri AI bude dostupná všem uživatelům, kteří již nyní mohou používat původní sadu funkcí Apple Intelligence; navíc dorazí i do systému watchOS 27. Také podpora jazyků zůstala stejná, na češtinu ani slovenštinu se tedy zatím nedostalo. Siri AI rovněž nebude na iOS 27 a iPadOS 27 dostupná v Evropské unii (EU).
Co je možná důležitější, že ty nejpokročilejší funkce jsou omezené pro uživatele iPhonů 17 Pro a Air, respektive iPadů s M4 a novějších, případně počítačů Mac s M3 a novějších. Vývojářská beta verze je k dispozici již dnes, veřejná beta dorazí v průběhu července. Ostré vydání je naplánováno na podzim.