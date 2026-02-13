TOPlist

Skládací iPhone vypálí rybník Samsungu. A dost možná i pohřbí véčkové telefony

Jakub Fišer
Jakub Fišer 13. 2. 10:30
1
Podpora Apple Pencil u iPhonu Fold
  • Apple v letošním roce masivně zamíchá trhem se skládacími telefony
  • Že vyzve korejský Samsung, je už více méně jasné
  • Nový report zároveň potvrzuje, že ohebný iPhone vystřelí prodeje „foldů“ na úkor véček

Všechny zraky směřují k letošnímu podzimu, kdy má Apple jako jeden z posledních výrobců poprvé penetrovat trh se svým vlastním skládacím telefonem. Z úniků je zřejmé, že půjde o větší skládačku, tzv. motýlího či knížkového typu. A podle současných prognóz tato novinka neobvykle zatřese trhem se skládacími telefony, na pozoru by se přitom měl být i dosavadní vládce – Samsung.

Co víme o skládacím iPhonu?

Do údajného představení v září letošního roku zbývá ještě mnoho měsíců. Nicméně z relevantních zdrojů víme, že Apple letos chystá skutečně svůj první skládací telefon. Půjde o iPhone s trochu nekonvenčními rozměry, připomínat by měl spíš starší Oppo Find N nebo první Pixel Fold, ne klasický velký, jako v případě Samsung Galaxy Z Fold.



Skládací iPhone Fold, ilustrační



Nepřehlédněte

Takhle má vypadat skládací iPhone Fold. Zákazníci ale čekali něco jiného

Ve složeném stavu má mít skládací iPhone šířku 83,8 milimetru, výšku 120,6 milimetru a tloušťku 9,6 milimetru, což naznačuje, že bude o něco širší, ale ne tak vysoký jako současné modely iPhone. Malý displej by tak měl úhlopříčku 139,4 milimetru (5,5″) a rozlišení 2 088 × 1 422 pixelů.

Rozměry iPhonu Fold vs. konkurence

  • iPhone Fold – 167,6 × 120,6 × 4,8 mm (rozložený), 83,8 × 120,6 × 9,6 mm (složený)
  • Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený), 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
  • Oppo Find N – 140,2 × 132,6 × 8 mm (rozložený), 73 × 132,6 × 15,9 mm (složený)
  • Samsung Galaxy Z Fold 7 – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozložený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (složený)

Kromě toho se počítá s tím, že výbavou by měl skládací model odpovídat nejlépe vybaveným iPhonům, takže nebude chybět prémiový čipset, podpora MagSafe nebo slušná sestava fotoaparátu. Nejčastěji se hovoří o duálním rozložení: 48Mpx hlavní foťák a 48Mpx teleobjektiv, případně širokoúhlý snímač.

Counterpoint: Čekáme revoluci

Se svým reportem nyní přichází společnost Counterpoint Research, která sleduje vývoj na trzích s elektronikou. Podle jejich prognózy skládací iPhone vybudí v letošním roce zájem o tento typ mobilních telefonů. Ten sice od roku 2020 ovládá Samsung, s krátkou přestávkou v roce 2024, kdy jej předehnal Huawei.

Zajímavější však je, že právě od roku 2024 jsou mezi zákazníky skládacích telefonů oblíbenější větší – a tedy i dražší – modely typu „fold“, nikoliv véčka. Ta kralovala tomuto trhu od roku 2020 do roku 2023. V následujícím roce se misky vah přehouply na stranu foldů a setrvávají tam do dneška. V roce 2025 kraloval celému trhu Samsung a podíl mezi velkými foldy a véčky činil 48 % ku 52 %.

Výhled prodejů skládacích telefonů (mobily typu fold v červeném) v posledních letech a výhled na rok 2026
Podíl skládacích telefonů na trhu (mobily typu fold v červeném) dle výrobce v posledních letech a výhled na rok 2026

Dle studie Counterpoint letos foldy odskočí na 65% podíl na trhu, zejména díky novému skládacímu iPhonu. „To odráží pokračující inovace v hardwaru, použitelnosti a důvěry výrobců OEM v hodnotnější formáty. Ve srovnání s tím se skládací telefony typu ‚véčko‘ stále více profilují jako doplňková nabídka v segmentech zaměřených na styl nebo vstupní prémiové segmenty, přičemž se očekává, že jejich celkový podíl na trhu bude postupně klesat,“ uvádí report.

Apple v tom sehraje klíčovou roli. „Ačkoli výsledky na trhu budou záviset na proměnných, jako je cena, načasování uvedení na trh a positioning produktu, očekává se, že vstup společnosti Apple významně ovlivní dynamiku vedení v segmentu skládacích zařízení typu kniha a urychlí širší přijetí na trhu,“ dodává Counterpoint.

Nový souboj Applu a Samsungu

Zároveň s tím se však otevírá brána pro zbrusu nový souboj amerického giganta s tím korejským. V lednovém reportu Counterpoint upozorňuje na to, že za rok 2025 Apple překonal na globálním trhu Samsung a stal se po čase jedničkou. Jeho meziroční růst činil 10 %, Samsung vyrostl „jen“ o 5 %. Celkový podíl na trhu tak Apple utrhl 20 %, zatímco Samsung zůstal jeden procentní bod za svým sokem.



Smartphony roku 2025



Nepřehlédněte

Po letech změna krále: Apple prodal víc telefonů než Samsung, dařilo se i Googlu a Nothingu

Podobná situace nastane nejspíš co nevidět i v Česku. Vždyť za tři čtvrtiny loňského roku se Samsungu u nás propadly prodeje o 26 %, zatímco Apple rostl o 4,3 %. K tomu si připočtěte, že Apple vloni po čase přišel s alespoň částečným redesignem svých hlavních produktů, zatímco Samsung zůstává v roli „líného inovátora“. O vývoji na trhu v letošním roce víc napoví chystaná premiéra telefonů Galaxy S26, očekávaná letní premiéra telefonů Fold a pak už to bude krasojízda amerického Applu.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Snímek z dokumentu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku
Netflix slibuje silný Valentýn! Tohle jsou novinky, které rozhodně stojí za to
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 9:00
0
Razer Boomslang 20th Anniversary Edition 4
Daň za nostalgii! Nová retro myš od Razeru stojí víc než výkonná grafická karta
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
0
John Wick hra
To nejlepší ze State of Play: dojemná Kena, brutální John Wick a Star Wars závody
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 0:20
0
Novinář hádající se s robotem (ilustrační obrázek)
Bude z ChatGPT druhý Facebook? Elitní pracovnice varuje před katastrofou a opouští OpenAI
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
0

Kapitoly článku