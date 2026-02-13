Skládací iPhone vypálí rybník Samsungu. A dost možná i pohřbí véčkové telefony

- Apple v letošním roce masivně zamíchá trhem se skládacími telefony
Všechny zraky směřují k letošnímu podzimu, kdy má Apple jako jeden z posledních výrobců poprvé penetrovat trh se svým vlastním skládacím telefonem. Z úniků je zřejmé, že půjde o větší skládačku, tzv. motýlího či knížkového typu. A podle současných prognóz tato novinka neobvykle zatřese trhem se skládacími telefony, na pozoru by se přitom měl být i dosavadní vládce – Samsung.
Co víme o skládacím iPhonu?
Do údajného představení v září letošního roku zbývá ještě mnoho měsíců. Nicméně z relevantních zdrojů víme, že Apple letos chystá skutečně svůj první skládací telefon. Půjde o iPhone s trochu nekonvenčními rozměry, připomínat by měl spíš starší Oppo Find N nebo první Pixel Fold, ne klasický velký, jako v případě Samsung Galaxy Z Fold.
Ve složeném stavu má mít skládací iPhone šířku 83,8 milimetru, výšku 120,6 milimetru a tloušťku 9,6 milimetru, což naznačuje, že bude o něco širší, ale ne tak vysoký jako současné modely iPhone. Malý displej by tak měl úhlopříčku 139,4 milimetru (5,5″) a rozlišení 2 088 × 1 422 pixelů.
Rozměry iPhonu Fold vs. konkurence
- iPhone Fold – 167,6 × 120,6 × 4,8 mm (rozložený), 83,8 × 120,6 × 9,6 mm (složený)
- Google Pixel Fold – 158,7 × 139,7 × 5,8 mm (rozložený), 79,5 × 139,7 × 12,1 mm (složený)
- Oppo Find N – 140,2 × 132,6 × 8 mm (rozložený), 73 × 132,6 × 15,9 mm (složený)
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozložený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (složený)
Kromě toho se počítá s tím, že výbavou by měl skládací model odpovídat nejlépe vybaveným iPhonům, takže nebude chybět prémiový čipset, podpora MagSafe nebo slušná sestava fotoaparátu. Nejčastěji se hovoří o duálním rozložení: 48Mpx hlavní foťák a 48Mpx teleobjektiv, případně širokoúhlý snímač.
Counterpoint: Čekáme revoluci
Se svým reportem nyní přichází společnost Counterpoint Research, která sleduje vývoj na trzích s elektronikou. Podle jejich prognózy skládací iPhone vybudí v letošním roce zájem o tento typ mobilních telefonů. Ten sice od roku 2020 ovládá Samsung, s krátkou přestávkou v roce 2024, kdy jej předehnal Huawei.
Zajímavější však je, že právě od roku 2024 jsou mezi zákazníky skládacích telefonů oblíbenější větší – a tedy i dražší – modely typu „fold“, nikoliv véčka. Ta kralovala tomuto trhu od roku 2020 do roku 2023. V následujícím roce se misky vah přehouply na stranu foldů a setrvávají tam do dneška. V roce 2025 kraloval celému trhu Samsung a podíl mezi velkými foldy a véčky činil 48 % ku 52 %.
Dle studie Counterpoint letos foldy odskočí na 65% podíl na trhu, zejména díky novému skládacímu iPhonu. „To odráží pokračující inovace v hardwaru, použitelnosti a důvěry výrobců OEM v hodnotnější formáty. Ve srovnání s tím se skládací telefony typu ‚véčko‘ stále více profilují jako doplňková nabídka v segmentech zaměřených na styl nebo vstupní prémiové segmenty, přičemž se očekává, že jejich celkový podíl na trhu bude postupně klesat,“ uvádí report.
Apple v tom sehraje klíčovou roli. „Ačkoli výsledky na trhu budou záviset na proměnných, jako je cena, načasování uvedení na trh a positioning produktu, očekává se, že vstup společnosti Apple významně ovlivní dynamiku vedení v segmentu skládacích zařízení typu kniha a urychlí širší přijetí na trhu,“ dodává Counterpoint.
Nový souboj Applu a Samsungu
Zároveň s tím se však otevírá brána pro zbrusu nový souboj amerického giganta s tím korejským. V lednovém reportu Counterpoint upozorňuje na to, že za rok 2025 Apple překonal na globálním trhu Samsung a stal se po čase jedničkou. Jeho meziroční růst činil 10 %, Samsung vyrostl „jen“ o 5 %. Celkový podíl na trhu tak Apple utrhl 20 %, zatímco Samsung zůstal jeden procentní bod za svým sokem.
Podobná situace nastane nejspíš co nevidět i v Česku. Vždyť za tři čtvrtiny loňského roku se Samsungu u nás propadly prodeje o 26 %, zatímco Apple rostl o 4,3 %. K tomu si připočtěte, že Apple vloni po čase přišel s alespoň částečným redesignem svých hlavních produktů, zatímco Samsung zůstává v roli „líného inovátora“. O vývoji na trhu v letošním roce víc napoví chystaná premiéra telefonů Galaxy S26, očekávaná letní premiéra telefonů Fold a pak už to bude krasojízda amerického Applu.