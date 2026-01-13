Po letech změna krále: Apple prodal víc telefonů než Samsung, dařilo se i Googlu a Nothingu

- Trh se smartphony loni vyrostl o 2 procenta
- Nejvíce smartphonů na trh dodal Apple, který na trůnu po mnoha letech vystřídal Samsung
- Skokany roku se staly značky Nothing a Google
V minulých letech jsme si zvykli na to, že smartphony od Samsungu dominují prodejům v prvních třech čtvrtletích v roce, zatímco v tom posledním drtivě vítězil Apple. Loni tomu nebylo jinak, avšak tentokráte došlo k poměrně výraznému zvratu – Samsung si totiž nedokázal od začátku roku vytvořit dostatečný náskok, a tak jej v součtu dodávek smartphonů za celý rok 2025 gigant z Cupertina předběhnul.
Každý pátý „dodaný“ smartphone byl loni iPhone
Podle předběžných dat agentury Counterpoint Research vzrostly dodávky smartphonů v loňském roce o 2 procenta – po čipové krizi se tak jedná o druhý růst v řadě. Největším dodavatelem telefonů se podle agentury Counterpoint stal Apple, který po spoustě let střídá na první příčce Samsung. Abychom byli korektní, musíme dodat, že podle agentury IDC došlo k prohození pozic už v roce 2024.
Podle Counterpoint patřil Applu v loňském roce podíl 20 procent, což znamená, že každý pátý smartphone, který byl loni dodán na trh, měl na zádech logo nakousnutého jablka. Oproti roku 2024 vzrostly dodávky iPhonů o 10 procent, zatímco Samsung vyrostl pouze o 5 procent – musí se tak spokojit s druhým místem a podílem 19 procent. Korejskou firmu nicméně může těšit fakt, že se jí čím dál více daří v prémiovém segmentu – jak řada Galaxy S25, tak i ohebný Galaxy Z Fold 7 mají za sebou lepší prodejní čísla než jejich předchůdci.
Třetí příčku uhájila společnost Xiaomi s tržním podílem 13 procent, a to zejména díky dobrým prodejům v Jižní Americe a jihovýchodní Asii. Oproti roku 2024 dodávky smartphonů Xiaomi pouze stagnovaly, což je vztyčený prst do příštích měsíců. Zespodu se totiž dere dravější značka Vivo, která ze čtvrté příčky žebříčku „vystrnadila“ Oppo – druhá jmenovaná značka zaznamenala meziroční pokles dodávek o 4 procenta, zejména díky tvrdé konkurenci v Číně, Asii a Pacifiku.
Mimo žebříček TOP 5 ještě agentura Counterpoint vyzdvihuje úspěch značek Nothing a Google, které ve srovnání s rokem 2024 vyrostly o 31, respektive o 25 procent. Nutno však podotknout, že z nízkých čísel se roste snadněji než z těch vysokých. Agentura bohužel nezmiňuje ani procentuální podíly, ani absolutní čísla dodaných smartphonů, takže netušíme, jak si Nothing a Google vedou ve srovnání s ostatními.
Agentura Counterpoint rovněž vydala upravený výhled na rok 2026. Vzhledem k rostoucím cenám pamětí a chystanému zdražování smartphonů firma nově očekává, že trh s telefony v letošním roce poklesne. Apple i Samsung by si měly vzhledem k silnějším vazbám v dodavatelském řetězci udržet svoje pozice, zatímco menší čínští výrobci mohou čelit větším výzvám.