Honor Magic V6 posouvá hranice: skládačka dostala ještě tenčí tělo, větší výdrž a vyšší odolnost

- Značka Honor na MWC představila svoji nejnovější skládačku
- Smartphone Magic V6 posouvá kupředu prakticky všechny parametry loňského modelu
- Novinka je o vlas tenčí, výkonnější, odolnější a obsahuje agnostickou umělou inteligenci
- Na zahájení prodeje si ale musíme ještě nějakou dobu počkat
Loňský ohebný smartphone Honor Magic V5 vzbuzoval respekt, neboť nabídl nekompromisní výbavu zabalenou do rekordně tenkého těla. I když se mohlo zdát, že si Honor minimalizoval prostor pro budoucí vylepšování, čínská značka dokázala za pouhých 8 měsíců připravit nástupce, který je prakticky v každé oblasti lepší. Přivítejte Honor Magic V6.
Honor Magic V6: opět nejtenčí skládačka na trhu
Loňský Honor Magic V5 se stal nejtenčím ohebným smartphonem na trhu a bylo jasné, že překonávat jeho tloušťku 8,8 mm v zavřeném stavu bude těžký oříšek – limitujícím prvkem se totiž stal port USB-C, který zkrátka zmenšit nejde. V Honoru se přesto dokázali s tloušťkou dostat ještě o vlas níže, a to doslova – Magic V6 má v zavřeném stavu tloušťku 8,75 mm, v rozevřeném 4,0 mm. Musíte si však koupit nejtenčí a nejlehčí (219 gramů) bílou variantu.
Do prodeje nicméně půjdou odvážnější barevné varianty – černá, zlatá a červená, které mají v pase rovných 9 mm (4,1 mm v rozevřeném stavu) a váží 224 gramů. Za těch pár desetin milimetru navíc dostanete o něco prémiověji vypadající vzhled – záda červené varianty například imitují semiš, zlatý model má zase trojrozměrnou strukturu, která zádům dodává hloubku.
Honor se pyšní, že Magic V6 je nejodolnější skládačka současnosti. Telefon jednak získal ochranu IP58/59, takže se nezalekne ani vody, ani prachu, a jeho ocelový kloub byl vystužen natolik, aby ustál zátěž 2 800 MPa.
Odolné a jasné displeje
Honor Magic V6 je vybaven dvěma displeji. Ten vnější má v úhlopříčce 6,52″, rozlišení Full HD+, dynamickou obnovovací frekvenci 1-120 Hz a špičkový jas 6 tisíc nitů. O jeho ochranu se stará sklo NanoCrystal Shield, které má být o 10× odolnější vůči pádům a 15× odolnější vůči poškrábání než u minulé generace. Kromě toho obsahuje speciální vrstvu, která minimalizuje odlesky okolí.
Nový je i vnitřní displej, který se pyšní přepracovanou UTG vrstvou, která téměř eliminuje rýhu v místě přehybu. Honor se navíc chlubí, že displej vydrží minimálně 500 tisíc přehnutí. Vnitřní obrazovka má úhlopříčku 7,95″, rozlišení 2 352 × 2 172 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 1-120 Hz a špičkový jas 5 tisíc nitů. Oba displeje disponují podporou stylusu, a v obou se nachází otvor pro 20Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.
Univerzální sestava fotoaparátů
Sestava kamer na zádech se po hardwarové stránce nijak výrazně nezměnila, tvoří ji následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 64Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.5
Fotoaparáty Honoru Magic V6 používají nový stabilizační motor CIPA 6.5, díky kterému zvládají delší expozice, a to i při pořizování záznamů z ruky. K dispozici je pochopitelně i spousta AI funkcí, které se starají o vyvážení barev, o zlepšení kvality zoomu anebo o barevně věrné portrétní snímky.
Vysoký výkon i výdrž
Srdcem a mozkem Honoru Magic V6 je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 spolupracující s 16 GB RAM a 512GB úložištěm (typ UFS 4.1). Tento čip telefonu propůjčuje nejen vysoký výkon, ale i moderní bezdrátovou konektivitu, která je standardy 5G (dva sloty na SIM a podpora eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC.
Velký posun kupředu učinil Honor v oblasti baterie – použil totiž nové uhlíkovo-křemíkové články s 25% podílem křemíku, které se pyšní mimořádně velkou hustotou 921 Wh/l. To znamená, že i v malém fyzickém objemu umí uchovat spoustu energie. Nové akumulátory jsou také mimořádně tenké – v pase mají pouhých 0,15 mm, proto je Honor nazývá Silicon Blade battery.
Honor také přepracoval útroby telefonu tak, aby mohl nasadit baterii s co největší možnou kapacitou. To se mu povedlo – souhrnná kapacita baterií v telefonu činí 6 600 mAh, což znamená nadstandardní 24hodinou výdrž. Honor v prezentaci srovnával svoji skládačku s produkty Applu, přičemž podle jeho testů dokáže Magic V6 přehrávat video déle než iPad Air a zvládne delší online meetingy než MacBook Air.
Akumulátor je možné dobíjet kabelem (až 80 wattů), i bezdrátově (až 66 wattů), k dispozici je i podpora reverzního bezdrátového dobíjení.
Rozumí si s Applem
Honor Magic V6 běží na operačním systému MagicOS 10 se základy v Androidu 16. Systém je prošpikován agentickou umělou inteligencí, se kterou může uživatel komunikovat přirozeným jazykem – ovládat telefon, otvírat aplikace či soubory apod. Systém také na mnoha místech poskytuje uživateli proaktivní návrhy.
MagicOS 10 si také velmi dobře rozumí se zařízeními Apple. Displej Honoru Magic V6 lze například použít k rozšíření obrazovky počítače Mac, systém rovněž umí přistupovat k souborům ve spárovaném Macu anebo rychle mezi zařízeními přenášet soubory. Dostupné jsou i soubory z cloudového úložiště iCloud, popř. je možná editace dokumentů z balíku iWork. MagicOS 10 také podporuje sluchátka AirPods a umí sdílet notifikace s iPhony a hodinkami Apple Watch.
Cena a dostupnost
Přestože byl Honor Magic V6 představen již dnes, o ceně a dostupnosti zatím nic nevíme. Očekává se, že do prodeje půjde až v druhé polovině letošního roku, takže si na jeho uvedení ještě docela dlouhý čas počkáme.