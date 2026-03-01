TOPlist

Honor Magic V6 posouvá hranice: skládačka dostala ještě tenčí tělo, větší výdrž a vyšší odolnost

Jakub Karásek
Jakub Karásek 1. 3. 15:29
  • Značka Honor na MWC představila svoji nejnovější skládačku
  • Smartphone Magic V6 posouvá kupředu prakticky všechny parametry loňského modelu
  • Novinka je o vlas tenčí, výkonnější, odolnější a obsahuje agnostickou umělou inteligenci
  • Na zahájení prodeje si ale musíme ještě nějakou dobu počkat

Loňský ohebný smartphone Honor Magic V5 vzbuzoval respekt, neboť nabídl nekompromisní výbavu zabalenou do rekordně tenkého těla. I když se mohlo zdát, že si Honor minimalizoval prostor pro budoucí vylepšování, čínská značka dokázala za pouhých 8 měsíců připravit nástupce, který je prakticky v každé oblasti lepší. Přivítejte Honor Magic V6.

Kapitoly článku
Honor Magic V6: opět nejtenčí skládačka na trhu
Odolné a jasné displeje
Univerzální sestava fotoaparátů
Vysoký výkon i výdrž
Rozumí si s Applem
Cena a dostupnost

Honor Magic V6: opět nejtenčí skládačka na trhu

Loňský Honor Magic V5 se stal nejtenčím ohebným smartphonem na trhu a bylo jasné, že překonávat jeho tloušťku 8,8 mm v zavřeném stavu bude těžký oříšek – limitujícím prvkem se totiž stal port USB-C, který zkrátka zmenšit nejde. V Honoru se přesto dokázali s tloušťkou dostat ještě o vlas níže, a to doslova – Magic V6 má v zavřeném stavu tloušťku 8,75 mm, v rozevřeném 4,0 mm. Musíte si však koupit nejtenčí a nejlehčí (219 gramů) bílou variantu.

Honor Magic V6 je neskutečně tenký

Do prodeje nicméně půjdou odvážnější barevné varianty – černá, zlatá a červená, které mají v pase rovných 9 mm (4,1 mm v rozevřeném stavu) a váží 224 gramů. Za těch pár desetin milimetru navíc dostanete o něco prémiověji vypadající vzhled – záda červené varianty například imitují semiš, zlatý model má zase trojrozměrnou strukturu, která zádům dodává hloubku.

Honor Magic V6: ocelový kloub

Honor se pyšní, že Magic V6 je nejodolnější skládačka současnosti. Telefon jednak získal ochranu IP58/59, takže se nezalekne ani vody, ani prachu, a jeho ocelový kloub byl vystužen natolik, aby ustál zátěž 2 800 MPa.

Odolné a jasné displeje

Honor Magic V6 je vybaven dvěma displeji. Ten vnější má v úhlopříčce 6,52″, rozlišení Full HD+, dynamickou obnovovací frekvenci 1-120 Hz a špičkový jas 6 tisíc nitů. O jeho ochranu se stará sklo NanoCrystal Shield, které má být o 10× odolnější vůči pádům a 15× odolnější vůči poškrábání než u minulé generace. Kromě toho obsahuje speciální vrstvu, která minimalizuje odlesky okolí.

Vnitřní displej smartphonu Honor Magic V6

Nový je i vnitřní displej, který se pyšní přepracovanou UTG vrstvou, která téměř eliminuje rýhu v místě přehybu. Honor se navíc chlubí, že displej vydrží minimálně 500 tisíc přehnutí. Vnitřní obrazovka má úhlopříčku 7,95″, rozlišení 2 352 × 2 172 pixelů, dynamickou obnovovací frekvenci 1-120 Hz a špičkový jas 5 tisíc nitů. Oba displeje disponují podporou stylusu, a v obou se nachází otvor pro 20Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.

Honor Magic V6: parametry displejů

Univerzální sestava fotoaparátů

Sestava kamer na zádech se po hardwarové stránce nijak výrazně nezměnila, tvoří ji následující fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
  • 50Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
  • 64Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.5

Periskopický fotoaparát Honoru Magic V6

Fotoaparáty Honoru Magic V6 používají nový stabilizační motor CIPA 6.5, díky kterému zvládají delší expozice, a to i při pořizování záznamů z ruky. K dispozici je pochopitelně i spousta AI funkcí, které se starají o vyvážení barev, o zlepšení kvality zoomu anebo o barevně věrné portrétní snímky.

Vysoký výkon i výdrž

Srdcem a mozkem Honoru Magic V6 je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 spolupracující s 16 GB RAM a 512GB úložištěm (typ UFS 4.1). Tento čip telefonu propůjčuje nejen vysoký výkon, ale i moderní bezdrátovou konektivitu, která je standardy 5G (dva sloty na SIM a podpora eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC.

Honor Magic V6 v červené barvě

Velký posun kupředu učinil Honor v oblasti baterie – použil totiž nové uhlíkovo-křemíkové články s 25% podílem křemíku, které se pyšní mimořádně velkou hustotou 921 Wh/l. To znamená, že i v malém fyzickém objemu umí uchovat spoustu energie. Nové akumulátory jsou také mimořádně tenké – v pase mají pouhých 0,15 mm, proto je Honor nazývá Silicon Blade battery.

Honor Magic V6: baterie

Honor také přepracoval útroby telefonu tak, aby mohl nasadit baterii s co největší možnou kapacitou. To se mu povedlo – souhrnná kapacita baterií v telefonu činí 6 600 mAh, což znamená nadstandardní 24hodinou výdrž. Honor v prezentaci srovnával svoji skládačku s produkty Applu, přičemž podle jeho testů dokáže Magic V6 přehrávat video déle než iPad Air a zvládne delší online meetingy než MacBook Air.

Akumulátor je možné dobíjet kabelem (až 80 wattů), i bezdrátově (až 66 wattů), k dispozici je i podpora reverzního bezdrátového dobíjení.

Rozumí si s Applem

Honor Magic V6 běží na operačním systému MagicOS 10 se základy v Androidu 16. Systém je prošpikován agentickou umělou inteligencí, se kterou může uživatel komunikovat přirozeným jazykem – ovládat telefon, otvírat aplikace či soubory apod. Systém také na mnoha místech poskytuje uživateli proaktivní návrhy.

MagicOS 10 si také velmi dobře rozumí se zařízeními Apple. Displej Honoru Magic V6 lze například použít k rozšíření obrazovky počítače Mac, systém rovněž umí přistupovat k souborům ve spárovaném Macu anebo rychle mezi zařízeními přenášet soubory. Dostupné jsou i soubory z cloudového úložiště iCloud, popř. je možná editace dokumentů z balíku iWork. MagicOS 10 také podporuje sluchátka AirPods a umí sdílet notifikace s iPhony a hodinkami Apple Watch.

Cena a dostupnost

Přestože byl Honor Magic V6 představen již dnes, o ceně a dostupnosti zatím nic nevíme. Očekává se, že do prodeje půjde až v druhé polovině letošního roku, takže si na jeho uvedení ještě docela dlouhý čas počkáme.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

