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Používáte Telegram? Nově je k dispozici jako plnohodnotná aplikace pro Apple Watch

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 10. 6. 18:00
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Létající průhledné logo aplikace Telegram
  • Komunikační aplikace Telegram dostala novou aktualizaci
  • Ta poměrně překvapivě přináší také nativní aplikaci pro chytré hodinky Apple Watch
  • Telegram už vlastní aplikaci pro chytré hodinky měl, před časem ji ale stáhnul z oběhu

Telegram patří mezi nejoblíbenější chatovací aplikace na světě, především pro svůj důraz na ochranu soukromí, uživatelských dat a anonymitu. Pokud ale používáte chytré hodinky, zejména ty od Applu, příliš komfortu jste si s Telegramem neužili. Ačkoli populární „kecálek“ v minulosti vlastní aplikací pro Apple Watch disponoval, před časem aplikace zmizela a uživatelé byli odkázáni jen na obyčejnou práci s příchozími notifikacemi. Toto období ale nyní končí, protože Telegram představil zcela novou nativní aplikaci pro chytré hodinky Apple Watch.

Telegram se vrací na Apple Watch

Generální ředitel Telegramu Pavel Durov oznámil na platformě X, že Telegram nyní nabízí „plně nativní“ aplikaci pro Apple Watch. Když poprvé spustíte novou aplikaci Telegram na Apple Watch, budete vyzváni k naskenování QR kódu z aplikace Telegram na svém iPhonu, stejně jako tomu je při přihlašování z jiné platformy, například z webu nebo počítače. Poté stačí jen případně zadat vaše heslo ke cloudovému účtu a vše začne fungovat, jak má.

Uživatelé mají skrze hodinkovou aplikaci přístup ke svým kontaktům a konverzacím, včetně podpory přehrávání GIFů a videí, hlasových a textových zpráv, sdílení polohy, samolepek a dalších funkcí. Aktuální verze aplikace pro Apple Watch přichází více než 10 let poté, co Telegram poprvé představil podporu pro Apple Watch, a to s verzí Telegram 3.0 v červnu 2015. Po několika letech se Telegram ale bohužel připojil k několika dalším platformám, které ukončily nativní podporu pro watchOS, což je trend, který se Applu v posledních letech naštěstí podařilo zvrátit.

Telegram Messenger
Telegram Messenger
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Telegram Messenger
Autor: Telegram FZ-LLC
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  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
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  • Telegram Messenger Screenshot
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  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot
  • Telegram Messenger Screenshot

Zajímavé je, že poznámky k poslední verzi aplikace Telegram v App Store se o nové podpoře Apple Watch nezmiňují, tudíž se jedná o takové malé překvapení. Aktualizace se však už nyní šíří mezi uživateli, takže pokud Telegram aktivně využíváte a chcete mít nad konverzacemi kontrolu i na svém zápěstí, určitě neváhejte a stahujte.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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