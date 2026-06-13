Ryanair to opět přehnal: tentokrát přišel na způsob, jak extra zpoplatnit rodiny s dětmi

- Chystáte se na dovolenou s dětmi prostřednictvím Ryanair? Pak vás čeká tento nepříjemný poplatek
- Podle britských regulačních úřadů je ale možná v rozporu s právem
- Nízkonákladová letecká společnost ale trvá na tom, že je vše v naprostém pořádku
Letní sezóna dovolených pomalu klepe na dveře a s ním začíná i boj rodin s dětmi o levné letenky. I když je pohodlí v letadle důležité, přeci jen se může taková rodinná dovolená pořádně prodražit, tudíž přetrpět pár hodin v letadle nemusí znít jako špatná alternativa. V případě irské aerolinky Ryanair je nepohodlí standardem, přičemž firma je na to náležitě hrdá. Spořivost totiž znamená jediné – levnější letenky. Občas nicméně i Ryanair při svých snahách ušetřit, kde se dá, zajde příliš daleko.
Poplatek pro rodiče s dětmi
Ryanair nyní čelí ve Velké Británii vyšetřování kvůli tomu, že rodičům účtuje povinné poplatky za to, že mohou sedět vedle svých dětí. Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) uvedl, že prověřuje, zda jsou tyto poplatky za přidělení sedadel, které letecká společnost možná účtuje rodičům za účelem splnění svých povinností v oblasti bezpečnosti dětí a osob se zdravotním postižením, z hlediska spotřebitelského práva v pořádku.
Podle podmínek společnosti Ryanair musí při letu alespoň jeden rodič nebo opatrovník sedět s dětmi ve věku od 2 do 11 let, což letecká společnost nazývá povinným rodinným sedadlel. Tento přístup k přidělování sedadel ukládá rodičům poplatek za to, že mají zaručeno sedadlo vedle svého dítěte. Britské spotřebitelské právo vyžaduje, aby podniky zákazníkům předem sdělily celkovou cenu letenky, namísto toho, aby během procesu rezervace letu postupně přidávaly další poplatky. Zatímco webové stránky společnosti Ryanair nabízejí bezplatnou rezervaci sedadel pro děti do 12 let, CMA uvádí, že rodičům a opatrovníkům je za přístup k těmto sedadlům účtován rezervační poplatek.
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„Mnoho rodin šetří, aby si mohlo dovolit letní dovolenou, a víme, že dodatečné poplatky mohou cenu rychle zvýšit. Naše vyšetřování se zaměří na přístup společnosti Ryanair k rezervaci rodinných sedadel a na to, jak jsou náklady prezentovány spotřebitelům, abychom mohli určit, zda jsou v souladu s právními předpisy na ochranu spotřebitele,“ uvedla ve svém prohlášení Hayley Fletcherová, vedoucí ředitelka CMA pro ochranu spotřebitelů. Ryanair uvádí, že její politika týkající se rodinných sedadel „plně vyhovuje všem příslušným zákonům“ a že „se těší na to, až během tohoto falešného vyšetřování vyvrátí tyto nepravdivé tvrzení CMA.“