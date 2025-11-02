Recenze MacBook Pro (M5, 2025): co všechno je letos nového?

- Nový MacBook Air dostal mezigenerační upgrade v podobě čipu M5 a rychlejšího SSD
- Oproti MacBookům s M1 nabízí až 7,7× vyšší výkon a 3,2× svižnější snímkovou frekvenci při hraní her
- K tomu došlo ke snížení ceny – základní varianta s M5, 14″ displejem, 16 GB RAM a 512GB SSD vyjde na 46 990 korun
Čip Apple M5 letos debutoval ve dvou zařízeních, z nichž tím hlavním, které má demonstrovat sílu nového křemíku, je MacBook Pro se 14″ displejem. Podobně jako zkraje roku u MacBooku Air M4, i tentokrát jde o klasický mezigenerační upgrade, v rámci kterého Apple přináší prakticky jen nový čipset a několik dílčích změn ve výbavě s tím spojených. Jak na nás novinky působí a co zůstalo naopak stejné jako vloni?
Namísto recenze dle klasické osnovy přicházíme spíše s formátem, ve kterém se zaměříme na všechny hlavní novinky a vysvětlíme jejich přínos, pokud plánujete na nový MacBook přejít z některé ze starších generací. Zároveň je vhodné celý produkt umístit do kontextu toho, pro jaké zákazníky je určen. Protože například klasický meziroční upgrade zde vůbec nedává smysl – jako u většiny každoročně upgradovaných zařízení.
Nabíječka pryč z balení
První novinka, byť určitě ne nejdůležitější, které si všimnete, je chybějící nabíjecí adaptér v balení. MacBook dostanete ve stejně velké krabici jako vloni, nicméně uvnitř se nachází jen počítač samotný a kabel USB-C / MagSafe v barvě samotného laptopu.
Nabíječka, která byla dříve standardem, zmizela z balení a pokud ji nemáte doma, musíte si ji dokoupit. Pamatujte, že k nabití budete potřebovat minimálně 60W výkon, v potaz tedy přichází jen 70W adaptér, který Apple prodává za 1 790 korun, případně dražší 96W, ten však vyjde na 2 290 korun. Pokud přecházíte ze starší generace a nabíječku si nechávat, jste v pořádku. Pokud kupujete první MacBook Pro, čeká vás ještě další výdaj.
Samotný design MacBooku Pro byl zachován. Máme tu tedy zařízení kombinující ostré a oblé hrany. Už od roku 2021 přináší MacBooky odlišné unibody zpracování, kdy je tělo laptopu všude stejně tenké a vystupuje pouze kvarteto pogumovaných nožiček. Stejná je i portová výbava: vlevo MagSafe, 2× USB-C Thunderbolt 4 a audiojack, na druhé straně pak velké HDMI, slot na SDXC karty a třetí USB-C Thunderbolt 4 port.
Hlavní novinka: čip M5
Bez debat je tou hlavní novinkou letošního MacBooku Pro čipová sada Apple M5, kterou dostal spolu s novým iPadem Pro. Nový laptop disponuje čipem M5 s 10jádrovým procesorem se 4 výkonnějšími jádry a 6 úspornějšími, stejně tak má i 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Žádná výkonnější nebo naopak úspornější varianta neexistuje, MacBook Pro v tuto chvíli přichází pouze s jedinou konfigurací čipu M5.
O výkonu se vůbec nemusíte bavit, je to extrémní silák a jeden z nejvýkonnějších čipsetů v laptopu na současném trhu. Kromě klasického průchodu systémem či hraní her u něj Apple značně protežuje ryze profesionální aktivity, jako je renderování 3D projektů, střih videa, kódování v Xcode nebo běh lokálních AI modelů. Výrobce se chlubí těmito hodnotami ve srovnání se staršími modely:
- Až 7,7× rychlejší AI vylepšování videa v Topaz Videu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,8× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 6,8× rychlejší 3D renderování v Blenderu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,7× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 3,2× vyšší snímkové frekvence při hraní her než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,6× vyšší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 2,1× rychlejší sestavování při kompilaci kódu v Xcodu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,2× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
Dle srovnání v benchmarkových aplikacích je základní čipset M5 mírně nad úrovní pokročilého modelu M1 Ultra, který byl představen v březnu roku 2022. Níže najdete naše přehledné tabulkové srovnání se staršími modely:
|Benchmark
|MacBook Pro M5
|iPad Pro M5
|MacBook Pro M4 Pro
|MacBook Pro M4
|MacBook Pro M1
|Geekbench 6 – Single Core
|4 259 bodů
|4 146 bodů
|3 901 bodů
|3 611 bodů
|2 369 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|17 865 bodů
|16 546 bodů
|22 775 bodů
|14 201 bodů
|8 576 bodů
|Cinebench 2024 – Single Core
|200 bodů
|/
|174 bodů
|171 bodů
|112 bodů
|Cinebench 2024 – Multi Core
|1 121 bodů
|/
|1 624 bodů
|755 bodů
|430 bodů
|Cinebench 2024 – GPU
|6 111 bodů
|/
|9 114 bodů
|3 512 bodů
|1 260 bodů
|3DMark Solar Bay
|23 410 bodů
|15 974 bodů
|30 743 bodů
|14 674 bodů
|5 526 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|11 908 bodů
|9 184 bodů
|18 225 bodů
|8 573 bodů
|4 389 bodů
Součástí výbavy je i 16 GB jednotné paměti, tedy obdoba operační paměti (RAM). Na tento základ Apple přešel vloni u MacBooků Pro a změnu aplikoval zpětně i na tou dobou prodávaný MacBook Air M3. Za příplatek 6 tisíc korun za každý upgrade můžete mít 24 nebo až 32 GB.
Co do SSD úložiště je k dispozici základní 512GB verze, za příplatek rovněž 6 tisíc pak 1 TB, za 12 tisíc 2 TB nebo rovnou 4 TB, kde už činí příplatek 18 tisíc oproti 2TB verzi, celkově dokonce 36 tisíc korun. Samotnou kapacitu paměti byste měli ale bedlivě vybírat, Apple totiž letos nasadil o něco rychlejší SSD, díky PCIe 5.0 je disk až 2× rychlejší při čtení/zápisu dat oproti MacBooku Pro M4, což se projeví hlavně při práci s multimédii a načítání velkých projektů. Připomenu, že z námi testované 1TB varianty ukusuje macOS 26 zhruba 82 GB.
Podpora více displejů
Co do podpory externích displejů můžete používat až 2 monitory s 6K při 60 Hz, nebo 1 6K při 60 Hz a druhý 4K při 144 Hz, popřípadě 1 monitor 8K 60 Hz a jeden 4K až 240 Hz. Zde není vylepšení prakticky žádné, podpora externích displejů je úplně stejná jako u loňského modelu M4.
Co zůstalo stejné?
Stejné zůstalo prakticky vše ostatní: design (o tom již byla řeč), displej, Center Stage kamera i výdrž. Tak pěkně popořadě.
MacBook Pro s M5 je zatím dostupný pouze ve 14″ variantě, konkrétně má úhlopříčka 14,2″ úhlopříčně, jde o LCD panel nazývaný Liquid Retina XDR s nativní rozlišení 3 024 × 1 964 při jemnosti 254 pixelů na palec. Za 4,5 tisíce korun si můžete připlatit za matnou nanotexturu. Ta účinně brání odleskům při práci venku, ale i v interiéru. O tom, že se tato novinka vyplatí, jsme se přesvědčili už v recenzi MacBooku Pro s M4.
Další výbava
Nejpokročilejšíš MacBook zatím zůstává bez Wi-Fi 7, nabízí stále jen Wi-Fi 6E. K tomu Bluetooth 5.3, nechybí ani čtečka otisků prstů Touch ID. Klávesnice je podsvícená a výborně funguje i automatická regulace tohoto podsvícení dle okolního osvětlení. Jak na ní, tak na velkém trackpadu se pořád skvěle pracuje, tady si zaslouží MacBook jen a jen chválu; jako každý rok.
Ani konektorová výbava se nikam nerozrostla. Na levém boku jsou dva porty USB-C Thunderbolt 4 a magnetický MagSafe, který slouží výhradně pro nabíjení. Na protilehlé straně je už pouze 3,5mm audiojack. Oproti modelu Air neni MacBook Pro konektorově okleštěný, což je jedna z velkých výhod.
Výdrž a nabíjení
Výdrž zůstala také stejná – Apple hovoří o 24 hodinách streamování videa, případně 16 hodinách prohlížení webu. Integrovaný akumulátor má stejnou kapacitu jako vloni, tedy 72,4 Wh, navíc potřebuje k nabíjení výkon alespoň 60 W, což už také zaznělo.
Zahraniční recenze si však stěžují, že reálná výdrž na baterii je o něco slabší než vloni u MacBooku Pro s M4. PCMag například zmiňuje letošních cca 24 hodin práce na jedno nabití, versus 28 hodin na jedno nabití vloni. Tento rozdíl zřetelně poznáte pouze v případě, že budete MacBook ždímat opravdu na dřeň. Nám se to podařilo například při stress testech v benchmarkových aplikacích, kde procenta klesala opravdu o něco rychleji než vloni. I tak je ale výdrž na výborné úrovni.
Nová nižší cena
Cenu jsme si nechali na závěr, protože může být nepochybně velmi důležitým aspektem při vašem výběru. Zámořská cena v dolarech je stejná, vlivem silnějšího kurzu koruny vůči dolaru je však česká cena o dost zajímavější než byla roky předtím. Základní MacBook Pro s M5, 512GB úložištěm a 16 GB jednotné operační paměti pořídíte za 46 990 korun. Vloni jste za stejnou konfiguraci dali o 3 tisíce korun víc.
Pořád je to hodně peněz, ale pro všechny vloni nerozhodnuté zájemce je to důvod k velké radosti. Za méně peněz než vloni získáte notebook s o generaci vyšším výkonem, rychlejším SSD a o rok prodlouženou softwarovou podporou. Takových zákazníků ale bude spíše minimum, mezigenerační upgrade u zařízení, jakým je MacBook Pro, není úplně běžnou záležitostí.
Mnohem zajímavější je srovnání s generací osazenou čipem M1 a M2, protože právě na tyto zákazníky Apple cílí. Jen v mém osobním okolí se nachází alespoň tři lidé, kteří používají M1 či M1 Pro a přemýšlí o upgradu právě letos, tedy po čtyřech letech. Má to smysl? Zcela určitě, nárůst je ohromující a pokud potřebujete pro svou práci trochu té „výkonnostní vzpruhy“, nový MacBook Pro je pro vás jasná volba – a jistota, že příští 3–4 roky budete bez starostí.
Jsou tu ale i malé kompromisy. Základní úložiště je pořád jenom 512 GB, příplatky jsou znovu drakonické. Chybí Wi-Fi 7 a novější verze Bluetooth, MacBook stále nepodporuje eSIM a chybí i OLED panel, který najdeme u mnohem levnější konkurence. Fanouškům větších displejů bude navíc scházet 16″ varianta, která pravděpodobně dorazí zkraje příštího roku po boku vylepšených čipů M5 Pro a M5 Max.
MacBook Pro (M5, 2025)
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava9.0/10
Výdrž baterie9.2/10
Klady
- M5, značný upgrade proti starším generacím
- stále skvělá klávesnice i trackpad
- dostatečná portová výbava
- pořád výborná výdrž
- nová nižší cena
Zápory
- větší rozměry, hlavně hmotnost
- displej pořád jen LCD
- absence Wi-Fi 7
- vyšší cena příplatkových položek
- zatím jen 14″ varianta