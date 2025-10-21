Rozbalujeme nový MacBook Pro a iPad Pro s M5: jedno malé, ale nepříjemné překvapení

- MacBook Pro a iPad Pro s čipy M5 už od pondělí testujeme v redakci
- Pojďme se nejprve zevrubně podívat, co obsahuje jejich prodejní balení
- Nepříjemným překvapením může být, že z krabice MacBooku zmizela nabíječka
Už zítra startuje prodej nového iPadu Pro a MacBooku Pro s procesorem nové generace Apple M5. Obě zařízení už máme u nás v redakci, pojďme se tedy podívat, jak novinky vypadají a co ukrývá prodejní balení.
MacBook Pro a iPad Pro s M5
Apple oproti loňským generacím s čipy M4 nezměnil design prakticky vůbec. iPad Pro je stále nejtenčí tablet na trhu, MacBook pořád nabízí slušnou plejádu portů, včetně tří USB-C Thunderbolt 4, velkého HDMI či čtečky klasických SD karet. Větší inovace jsou v plánu pro příští rok, nejspíš pro obě zařízení.
Tou hlavní novinkou je čip M5, který najdou zákaznici jak u 14″ MacBooku Pro, tak u iPadu Pro s úhlopříčkou displeje 11″ i 13″. Nový laptop disponuje čipem M5 s 10jádrovým procesorem se 4 výkonnějšími jádry a 6 úspornějšími, stejně tak má i 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine.
Pokud jde o výkon v praxi, Apple se chlubí těmito hodnotami ve srovnání se staršími modely:
- Až 7,7× rychlejší AI vylepšování videa v Topaz Videu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,8× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 6,8× rychlejší 3D renderování v Blenderu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,7× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 3,2× vyšší snímkové frekvence při hraní her než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,6× vyšší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 2,1× rychlejší sestavování při kompilaci kódu v Xcodu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,2× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
V útrobách iPadu Pro pak tiká rovněž čipset Apple M5, který má v tabletu nabídnout znatelně vyšší výkon, zejména v oblasti umělé inteligence. M5 zde nabízí 9jádrove CPU a 10jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine je stejný. Nově nabízí 12 GB jendotné paměti, kapacitu RAM přitom všechny MacBooky již vloni navýšily na 16 GB.
Balení nově bez nabíječky
Další významná novinka se ukrývá v prodejním balení, velkou radost z ní mít ale nebudete. MacBook Pro nově přichází bez dobíjecího adaptéru. Zdarma tedy k dispozici nedostanete ani základní 30W či 35W. K nabití budete navíc potřebovat minimálně 60W výkon, v potaz tedy přichází jen 70W adaptér, který Apple prodává za 1 790 korun, případně dražší 96W, ten však vyjde na 2 290 korun.
Zpět k prodejnímu balení. Tam tedy najdete kromě samotných přístrojů jen patřičnou literaturu a příručku pro první spuštění, dále opletený USB-C kabel (u MacBooku s MagSafe zakončením) a pokud zvolíte varianty s antireflexní „matnou“ nanotextuerou, obdržíte ještě značkový hadřík z nanovlákna.
Víc toho prodejní balení nenabízí, Apple letos ani nevymýšlel nový design tapet či stylů, které jsou pro iPad a MacBook vždy typické. Pokud tedy vezmete do ruky krabici od MacBooku Pro M4 nebo M5, rozdíl na první pohled nemáte šanci poznat.
Cena a dostupnost
Sympatický je však meziroční pokles ceny, způsobený silnějším kurzem koruny vůči dolaru. Základní 11″ iPad Pro s 256GB úložištěm tak vyjde na 26 990 korun, 13″ model pak stojí 36 990 korun včetně DPH. Připomeneme, že loňská generace s čipem M4 se prodávala za 29 990 korun, respektive 39 990 korun u většího z dvojice.
MacBook oproti tomu vstupoval vloni na podzim na trh s cenou 49 990 korun, stejně jako letos šlo o variantu s 16 GB jednotné paměti a 512GB SSD úložištěm. Novinka přitom vyjde na 45 990 korun včetně DPH.