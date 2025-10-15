Apple představil MacBook Pro s novým čipem M5. Základní model pořádně zlevnil

- Nový čipset M5 dostal jako první 14″ MacBook Pro, do prodeje vstoupí příští týden
- Za cenu 45 990 korun dostanete variantu s 16 GB RAM a 512GB SSD, oproti loňsku ušetříte 4 tisíce korun
Apple dnes dle předchozích spekulací odhalil nový čip M5 a rovnou i trio nových zařízení, které tento čip obsahují. Konkrétně jde o iPad Pro, chytrý headset Vision Pro a také MacBook Pro ve variantě se 14″ displejem. Došlo k nárůstu výkonu, čip M5 se lépe hodí pro výpočet umělé inteligence a nově nabízí i dosud nejvyšší kapacitu úložiště až 4 TB. Přitom cena klesla oproti loňsku celkem značně.
MacBook Pro s M5 a jen 14″ displejem
Design zůstal stejný, s HDMI a USB-C na pravém boku, dalšími dvěma USB-C Thunderbolt 4 porty na protilehlé straně, hned vedle 3,5mm audiojacku a MagSafe portu pro nabíjení. Nový MacBook Pro bude nabízen v černé a šedé variantě. Co možná překvapí, že nový procesor M5 obdržela pouze 14″ varianta. Pokud tedy budete chtít výkonnější verzi ve větším provedení, budete muset ještě počkat.
Samotná čipová sada M5 pak přichází s 10jádrovým procesorem se 4 výkonnějšími jádry a 6 úspornějšími, stejně tak má i 10jádrové GPU a 16jádrový Neural Engine. Pokud jde o samotný výkon v praxi, Apple se chlubí těmito hodnotami ve srovnání se staršími modely:
- Až 7,7× rychlejší AI vylepšování videa v Topaz Videu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,8× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 6,8× rychlejší 3D rendrování v Blenderu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,7× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 3,2× vyšší snímkové frekvence při hraní her než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,6× vyšší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
- Až 2,1× rychlejší sestavování při kompilaci kódu v Xcodu než na 13″ MacBooku Pro s M1 a až 1,2× rychlejší než na 14″ MacBooku Pro s M4.
Už z toho je jasně patrné, že Apple s novým MacBookem Pro M5 bude chtít zaujmout hlavně zákazníky, kteří přechází z první generace Apple Silicon, tedy M1. Jinak zůstalo vše stejné jako u loňského modelu s M4, to znamená, že nechybí Center Stage kamera, Liquid Retina XDR displej s rychlou obnovovací frekvencí a volitelnou nanotexturou, anebo 16 GB jednotné paměti v základu.
Cena a dostupnost
Pokud jste si nekoupili nový MacBook Pro vloni a rozhodli jste se čekat na lichou sérii, máte velké štěstí. Díky silnému kurzu koruny vůči dolaru totiž cena klesla o 4 tisíce korun. Základní MacBook Pro M5 se 14″ displejem, 16 GB RAM a 512GB úložištěm SSD vyjde na 45 990 korun včetně DPH.
K dispozici je i 1TB, 2TB a nově také 4TB SSD verze, která vyjde na 82 tisíc korun včetně DPH. Pozor, v balení také už nenajdete ani základní adaptér s výkonem 30 nebo 70 W. Musíte si jej dokoupit za 1 790 korun, případně připlatit za 96W, který stojí 2 290 korun. Předprodej startuje už dnes, do ostré fáze pak novinka vstoupí už příští středu 22. října.