Vyšší výkon, novější konektivita a rychlejší nabíjení. Apple představil nový iPad Pro s čipem M5

- Apple představil novou generaci iPadu Pro s procesorem Apple M5
- Konstrukce, design, rozměry i hmotnost jsou stejné jako loni, hlavní novinkou je výkonnější čipset
- Kromě vyššího výkonu uživatelé dostanou modernější konektivitu a rychlejší nabíjení
Dlouho se spekulovalo o tom, zda Apple po zářijovém odhalení nových iPhonů (a dalších hraček) uspořádá letos na podzim ještě jednu tiskovou konferenci, nakonec se tak ale nestalo. Firma z Cupertina patrně vyhodnotila, že množství odhalených novinek na samostatnou událost nevydá, a tak druhou vlnu podzimních novinek představila pouze skrze tiskovou zprávu. Hlavní novinkou je čipset Apple M5, který Apple v první vlně vsadil do 14″ MacBooku Air a do tabletu iPad Pro. A ten si právě nyní představíme.
iPad Pro s čipem M5: design i konstrukce stejné jako loni
Nebudeme chodit dlouho okolo horké kaše – letošní iPady Pro jsou prakticky identické jako ty loňské. Design, rozměry i hmotnost se nezměnily ani o fous, což nasvědčuje tomu, že Apple pouze vyměnil procesor a zbytek útrob nechal tak, jak byl.
iPad Pro je opět k dispozici ve dvou velikostech – s 11″ a 13″ displejem. V obou případech se jedná o jemnou tandemovou OLED Ultra Retina XDR obrazovku, kterou lze u vyšších paměťových variant (1 a 2 TB) doplnit o volitelné sklo s nanotexturou. iPad Pro si rovněž ponechal stejné fotoaparáty – vpředu má 12Mpx širokoúhlou kamerku s funkcí Center Stage a podporou technologie Face ID, vzadu pak najdeme 12Mpx snímač v doprovodu 3D LiDARu.
Více výkonu a rychlejší nabíjení
Nyní se tedy pojďme podívat na to, co je nového. V útrobách iPadu Pro tiká nový čipset Apple M5, který má v tabletu nabídnout znatelně vyšší výkon, zejména v oblasti umělé inteligence. Aby Apple nárůst výkonu co nejvíce zveličil, srovnává jej s 5 let starým čipem Apple M1, oproti němuž má novinka nabídnout:
- 6,7× rychlejší renderování se sledováním paprsků
- 6× rychlejší překódování videa
- 3,7× rychlejší AI upscaling videa
Vylepšení doznal i 10jádrový grafický čip, který má být oproti minulé generaci až 1,6× výkonnější. Každé grafické jádro navíc obsahuje neuronový akcelerátor, který umožňuje GPU zpracovávat AI úlohy výrazně rychleji než u čipu Apple M4.
Čip Apple M5 bude v iPadech nabíjen ve dvou variantách – s 9jádrovým procesorem s 12 GB RAM nebo s 10jádrovým procesorem s 16 GB RAM. Propustnost paměti byla navýšena na 153 GB/s (ze 120 GB/s). S novým čipem byla obměněna i bezdrátová konektivita, tablet konečně podporuje modernější standardy Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, volitelně bude možné zakoupit i variantu s 5G modemem.
Výdrž baterie zůstává stejná jako u loňských modelů, ovšem vůbec poprvé iPady Pro podporují rychlé nabíjení. Apple uvádí, že s 60W adaptérem je možné tablet dobít z 0 na 50 procent za pouhých 30 minut.
Cena a dostupnost
Nové iPady lze předobjednat již dnes, k dispozici jsou v ve vesmírně černé a stříbrné barvě. Oproti minulé generaci nové iPady Pro příjemně zlevnily, ceny pro český trh jsou následující:
|Paměť
|Cena 11″ modelu
|Cena 13″ modelu
|12/256 GB
|26 990 korun
|36 990 korun
|12/512 GB
|32 990 korun
|42 990 korun
|16 GB/1TB
|44 990 korun
|54 990 korun
|16 GB/2TB
|56 990 korun
|66 990 korun
Za 5G konektivitu si Apple řekne o 6 tisíc korun navíc, sklo s nanotexturou je za příplatek 3 tisíce korun. Nejdražší iPad Pro s 13″ displejem s nanotexturou, 2TB úložištěm a 5G konektivitou tak přijde na 75 990 korun. Nové iPady Pro půjdou do prodeje příští týden 22. října.