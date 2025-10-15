Apple M5: vše, co jste chtěli vědět o nejnovějším procesoru od Applu

- Apple dnes představil nový čipset Apple M5
- Přináší zejména vyšší výkon grafického čipu a umělé inteligence
- Jako první se Apple M5 dostal do nových iPadů Pro a 14″ MacBooku Air
Apple si na dnešní den přichystal tichou premiéru vylepšených tabletů iPad Pro a 14″ MacBooku Air. Společným jmenovatelem těchto zařízení je čipset Apple M5, který opět posouvá hranice výkonu o kousíček dál. O jak velký posun se jedná?
Apple M5: stejný výrobní proces, upgradované komponenty
Od představení čipsetu Apple M4 uběhl rok a půl, nastal tak čas na generační obměnu. Zatím byl odhalen pouze základní model Apple M5, výkonnějších variant Pro a Max (popř. Ultra) se patrně dočkáme až někdy v příštím roce.
Představená novinka je spíše evolucí dosavadního modelu s několika příjemnými dílčími vylepšeními. Apple (údajně kvůli nižší ceně) zůstal u 3nm výrobního procesoru od TSMC, jedná se ale o jeho nejnovější 3. generaci.
O 15 procent výkonnější procesor
Apple M5 bude nabízen ve dvou variantách:
- s 9jádrovým procesorem (3 výkonná, 6 efektivních)
- s 10jádrovým procesorem (4 výkonná, 6 efektivních)
U vícevláknových úloh Apple slibuje až 15% nárůst výkonu. Bohužel žádných srovnávacích grafů jsme se tentokráte nedočkali, budeme si tak muset počkat až na první benchmarky.
Výrazně výkonnější grafika s lepším Ray Tracingem
Výraznější výkonnostní posun podstoupil grafický čip – oproti minulé generaci údajně jeho výkon narostl o 30 procent. Apple navíc GPU dopřál třetí generaci enginu pro sledování paprsků, přičemž aplikace a hry využívající tuto technologii se mohou těšit až na 45procentní nárůst výkonu.
Grafický čip obsahuje 10 jader, přičemž každé z nich obsahuje vlastní AI akcelerátor. Tuto technologii jsme poprvé viděli u mobilního čipsetu Apple A19 Pro, díky ní zvládá GPU počítat výrazně rychleji složité AI úlohy – špičkový AI výkon grafického čipu podle Applu narostl oproti minulé generaci čtyřnásobně.
Výkonnější Neural Engine
Vylepšení doznal i dedikovaný 16jádrový Neural Engine, který ve spolupráci s akcelerátory na CPU a GPU dělá z čipu Apple M5 skutečnou bestii pro AI výpočty. Bohužel ani v tomto případě se Apple nepochlubil žádnými čísly (například výkonem v TOPS), takže mu můžeme pouze věřit.
V tiskové zprávě firma z Cupertina uvádí několik praktických příkladů využití, například vytváření prostorových scén z 2D obrázků anebo rychlejší generování person.
Vyšší propustnost pamětí a modernější konektivita
Apple také mezigeneračně zvýšil propustnost pamětí, a to na 153 GB/s – u minulé generace byla 120 GB/s. Díky tomu dochází k celkovému zrychlení všech operací, a tím pádem i k hladšímu běhu náročných aplikací jako je Adobe Photoshop nebo Final Cut Pro.
Apple M5 je možné párovat s novými čipy C1X a N1, díky nimž se mohou nová zařízení chlubit podporou moderních bezdrátových standardů Wi-Fi 7 a Bluetooth 6.
První zařízení s čipem Apple M5 lze předobjednat již dnes, do prodeje se dostanou příští týden 22. října.