TOPlist

Apple M5 v prvních testech překvapuje. Výkonem se blíží k 20jádrovému Apple M1 Ultra

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 10. 10:30
0
Apple MacBook Pro s M5
  • Základní čip Apple M5 má v benchmarcích podobný výkon jako tři roky starý top model
  • 14″ MacBook Pro se tak výkonnostně vyrovnává nedávným Macům Pro a Studio
  • Těšíme se na výkonnější varianty M5 Pro, Max (a možná Ultra)

Apple minulý týden přestavil čipset Apple M5 a rovnou jej nasadil do 14″ MacBooku Pro, tabletů iPad Pro a headsetu Vision Pro. Hlavní vylepšení tohoto čipu se odehrálo v oblasti grafiky a v lokálním zpracování AI úloh, procesorový výkon oproti minulé generaci poskočil pouze drobně. I tak ale Apple M5 v prvních benchmarcích příjemně překvapuje – ještě nedávno si Apple nechal za podobný výkon platit víc než 100 tisíc korun.

Nový MacBook Pro má téměř stejný výkon jako tři roky starý Mac Pro

Procesor v čipsetu Apple M5 má být o zhruba 15 procent výkonnější než u Apple M4, z tohoto důvodu jej Apple v tiskové zprávě srovnává hlavně s generací M1. Což vlastně dává docela smysl, přeci jen majitelé počítačů s procesorem Apple M4 nebudou cílovou skupinou nových strojů. Pro majitele počítačů s procesory M1 se ale bude jednat o pořádný upgrade, a to nemusí ani čekat na výkonnější varianty Pro, Max nebo dokonce Ultra.

Procesor v čipsetu Apple M5 obsahuje ve vrcholné konfiguraci 4 výkonná a 6 úsporných jader s maximálním taktem 4,6 GHz. V benchmarku GeekBench si tento čip vysloužil 4 332 bodů za výkon hlavního jádra, při zapojení všech jader vybojoval respektu hodných 18 024 bodů. To je prakticky stejná hodnota, jakou před třemi lety nasbíral nejvýkonnější jablečný procesor Apple M1 Ultra s 20 procesorovými jádry – ten přitom Apple nasazoval pouze do nejdražších konfigurací stolních počítačů Mac Pro a Mac Studio.



Notebook Apple MacBook Air



Nepřehlédněte

Nový MacBook Pro je jen první vlaštovka. Na jaře dorazí další počítače s procesorem M5

Letošní 14″ MacBook Pro je tak na tom s procesorovým výkonem téměř stejně jako stolní počítač, který jste před třemi lety koupili minimálně za 116 990 korun (Mac Studio s 20jádrovým M1 Ultra, 64GB jednotné paměti a 1TB SSD). Příští rok přitom s čipem Apple M5 počítáme i v nejlevnějším Macu mini, jehož aktuální generace startuje na částce 16 990 korun.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Zloděj v Apple Store
300 odcizených mobilů denně! Zloději v Londýně berou telefony přímo z ruky
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 9:00
0
Koncept možné podoby ohebného iPhonu (ilustrační obrázek)
Z ohebného iPhonu zatím nic nebude. Apple narazil na nečekaný problém
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 7:00
4
iPhone Air v podrobné české recenzi
Hit, nebo propadák? iPhone Air se v Číně vyprodal, Apple přesto omezuje výrobu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:00
9
Xiaomi 17 Pro Max
Vyzkoušeli jsme špičkové Xiaomi 17 Pro! Druhý displej vás ohromí
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
8

Kapitoly článku