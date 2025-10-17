TOPlist

Nový MacBook Pro je jen první vlaštovka. Na jaře dorazí další počítače s procesorem M5

Jakub Karásek
Jakub Karásek 17. 10. 18:00
0
Notebook Apple MacBook Air
  • Apple plánuje na jaře představit nové generace MacBooků Air
  • Hlavní novinkou má být čip M5, více změn přinese až přespříští generace
  • Apple také s příchodem čipů M5 Pro a M5 Max plánuje upgrade všech MacBooků Pro

Apple v tomto týdnu představil procesor M5 a rovnou jej nasadil do tří produktů – iPadu Pro, 14″ MacBooku Pro a do vylepšené náhlavní soupravy Vision Pro. Samozřejmě základní čip Apple M5 je pouze začátkem, v příštím roce očekáváme odhalení výkonnějších variant M5 Pro, M5 Max a možná i M5 Ultra. Informátor Mark Gurman z webu Bloomberg naznačil, jaké počítače Apple s novými procesory představí, a kdy se jich přibližně dočkáme.

Jaro bude patřit MacBookům

Že si Apple vybral pro debut čipu M5 zrovna MacBook Pro, bylo poměrně velkým překvapením. Logickou volbou by byly spíše MacBooky Air, což jsou nejdostupnější jablečné notebooky. Naštěstí bychom na novou generaci MacBooků Air neměli čekat dlouho – podle Gurmana budou nové verze s procesory M5 představeny už na jaře příštího roku.

Notebook MacBook Air M4

Společně s nimi by měla být představen zbytek rodiny MacBook Pro, tentokráte již s výkonnějšími procesory M5 Pro a M5 Max. Pro všechny počítače nicméně platí, že výměna čipsetu bude pravděpodobně jedinou stěžejní novinkou, design a zbytek výbavy mají zůstat stejné jako u dosavadních modelů.

Apple rovněž ve svých laboratořích pracuje na inovovaných stolních počítačích Mac Studio a Mac mini, avšak termín jejích odhalení není v tuto chvíli znám – na jaře to tedy pravděpodobně nebude. Pro tyto stroje Apple připravuje i dva nové externí monitory, zřejmě přímé pokračovatele stávajících modelů Pro Display XDR a Studio Display.

Více novinek až v roce 2027

Na konci příštího roku, nebo spíše na začátku roku 2027 by měl Apple sáhnout k výraznější aktualizaci svých notebooků. MacBooky Pro by se měly dočkat inovovaného designu s tenčím a lehčím tělem, poměrně revoluční novinkou má být nasazení dotykového OLED displeje. Výraznější aktualizace by se měla týkat i MacBooků Air, které se údajně mohou těšit na nové LCD obrazovky.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

