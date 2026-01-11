TOPlist

MacBook v roce 2026: těšte se na upgrade všech modelů i jeden zcela nový

Jakub Karásek
Jakub Karásek 11. 1. 8:00
0
Notebook Macbook Air M4
  • Apple v příštích měsících upgraduje celé své počítačové portfolio
  • MacBook Air a Pro dostanou nové procesory generace M5
  • Ještě před nimi bychom se měli dočkat základního MacBooku s procesorem A18 Pro

Apple na konci loňského roku představil základní 14″ MacBook Pro s procesorem M5, což je první vlaštovka z nadcházející generace jablečných počítačů. Letos bychom se měli dočkat velké spousty dalších strojů, které bude pohánět nejen čip M5, ale i jeho výkonnější varianty M5 Pro, Max a Ultra. V tomto článku se podíváme, jaké firma z Cupertina v příštích 12 měsících představí notebooky.

Základní MacBook s telefonním procesorem

Ještě před tím, než Apple přijde s výkonnějšími variantami procesoru M5, odhalí zbrusu nový základní MacBook poháněný procesorem A18 Pro. Tento čip byl poprvé nasazen v roce 2024 do iPhonu 16 Pro, a rozhodně se nedá říct, že by se jednalo o nějaké ořezávátko – jeho procesorový výkon je srovnatelný s procesorem M1, grafický je dokonce vyšší.

Apple MacBook pro rok 2026

Základní MacBook má dostat 13″ LCD obrazovku, tenké a lehké tělo a pravděpodobně slabší portovou zásobu – čip A18 Pro totiž postrádá podporu standardu Thunderbolt, takže skrze jeho USB-C potečou data pomaleji, omezení patrně bude i v možnostech připojení externích monitorů. Počítač má být nabízen v několika pestrých barvách, hovoří se o stříbrné, modré, růžové a zlaté.

Apple bude se svým „levným“ MacBookem lovit zákazníky v řadách studentů, firem a méně náročných uživatelů, což je teritorium, kde dosud vládnou levné počítače s Windows, popř. Chromebooky. Cena chystaného MacBooku se má pohybovat někde mezi 699 a 899 dolary, což v českých cenách znamená 20 000 až 25 500 korun.

MacBook Pro s procesory M5 Pro a M5 Pro Max

V první polovině letošního roku rovněž očekáváme upgrade počítačů MacBook Pro. Apple u těchto strojů vymění současné procesory za modernější 3nm čipy M5 Pro a M5 Pro Max, které dostanou nejen vyšší výkon, ale pravděpodobně i podporu vyšších kapacit sdílené paměti.

MacBook Pro v celé své kráse
MacBook Pro v celé své kráse

Neočekává se, že by Apple pozměnil stávající design nebo použil výrazně odlišnou výbavu, spíše se bude jednat o drobný iterační update. Větší revoluci si firma z Cupertina údajně schovává na příští rok, kdy by měly MacBooky Pro dostat tenčí a lehčí tělo, OLED obrazovky s dotykovou vrstvou a menším výřezem, a v neposlední řadě výrazně výkonnější a úspornější 2nm procesory generace M6.

MacBook Air s procesem M5

Podobně koncipovaný upgrade zřejmě podstoupí i MacBook Air, který se dočká procesoru M5. Ten přinese zhruba o 10-15 procent vyšší procesorový výkon, o něco výkonnější grafiku a také lepší efektivitu. Nové MacBooky Air by měly údajně dorazit v březnu letošního roku – doufejme, že za stejné ceny jako aktuální generace.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Řemínek pro chytré a klasické hodinky Smartlet
Rolexky i Apple Watch na jednom řemínku? Smartlet má bizarní řešení s nesmyslnou cenou
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
0
6 gramů kokainu a lahev whisky: španělský streamer zemřel po šílené novoroční výzvě
6 gramů kokainu a lahev whisky: španělský streamer zemřel po šílené novoroční výzvě
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:15
3
iPhone a nový operační systém iOS 26
Máte už iOS 26? Prý na něj přešlo minimum uživatelů, druhý průzkum ale tvrdí opak
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 12:00
14
Propagační fotografie k zařízení Steam Machine
Steam Machine levný nebude! Český e-shop omylem propálil cenu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 8:00
12

Kapitoly článku