MacBook v roce 2026: těšte se na upgrade všech modelů i jeden zcela nový

- Apple v příštích měsících upgraduje celé své počítačové portfolio
- MacBook Air a Pro dostanou nové procesory generace M5
- Ještě před nimi bychom se měli dočkat základního MacBooku s procesorem A18 Pro
Apple na konci loňského roku představil základní 14″ MacBook Pro s procesorem M5, což je první vlaštovka z nadcházející generace jablečných počítačů. Letos bychom se měli dočkat velké spousty dalších strojů, které bude pohánět nejen čip M5, ale i jeho výkonnější varianty M5 Pro, Max a Ultra. V tomto článku se podíváme, jaké firma z Cupertina v příštích 12 měsících představí notebooky.
Základní MacBook s telefonním procesorem
Ještě před tím, než Apple přijde s výkonnějšími variantami procesoru M5, odhalí zbrusu nový základní MacBook poháněný procesorem A18 Pro. Tento čip byl poprvé nasazen v roce 2024 do iPhonu 16 Pro, a rozhodně se nedá říct, že by se jednalo o nějaké ořezávátko – jeho procesorový výkon je srovnatelný s procesorem M1, grafický je dokonce vyšší.
Základní MacBook má dostat 13″ LCD obrazovku, tenké a lehké tělo a pravděpodobně slabší portovou zásobu – čip A18 Pro totiž postrádá podporu standardu Thunderbolt, takže skrze jeho USB-C potečou data pomaleji, omezení patrně bude i v možnostech připojení externích monitorů. Počítač má být nabízen v několika pestrých barvách, hovoří se o stříbrné, modré, růžové a zlaté.
Apple bude se svým „levným“ MacBookem lovit zákazníky v řadách studentů, firem a méně náročných uživatelů, což je teritorium, kde dosud vládnou levné počítače s Windows, popř. Chromebooky. Cena chystaného MacBooku se má pohybovat někde mezi 699 a 899 dolary, což v českých cenách znamená 20 000 až 25 500 korun.
MacBook Pro s procesory M5 Pro a M5 Pro Max
V první polovině letošního roku rovněž očekáváme upgrade počítačů MacBook Pro. Apple u těchto strojů vymění současné procesory za modernější 3nm čipy M5 Pro a M5 Pro Max, které dostanou nejen vyšší výkon, ale pravděpodobně i podporu vyšších kapacit sdílené paměti.
Neočekává se, že by Apple pozměnil stávající design nebo použil výrazně odlišnou výbavu, spíše se bude jednat o drobný iterační update. Větší revoluci si firma z Cupertina údajně schovává na příští rok, kdy by měly MacBooky Pro dostat tenčí a lehčí tělo, OLED obrazovky s dotykovou vrstvou a menším výřezem, a v neposlední řadě výrazně výkonnější a úspornější 2nm procesory generace M6.
MacBook Air s procesem M5
Podobně koncipovaný upgrade zřejmě podstoupí i MacBook Air, který se dočká procesoru M5. Ten přinese zhruba o 10-15 procent vyšší procesorový výkon, o něco výkonnější grafiku a také lepší efektivitu. Nové MacBooky Air by měly údajně dorazit v březnu letošního roku – doufejme, že za stejné ceny jako aktuální generace.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?