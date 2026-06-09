Konec ChatGPT, jak ho známe? OpenAI jej chystá proměnit v superaplikaci

- OpenAI má se svým ChatGPT velké plány
- Podle dostupných informací jej hodlá proměnit v takzvanou superaplikaci
- Cílem je zvýšit příjmy, především pak z firemního sektoru
Když se řekne umělá inteligence, patrně si většina z nás vybaví ChatGPT od OpenAI. Tento velký jazykový model do značné míry zpropagoval a odstartoval AI vlnu, na které se v současné době veze takřka celé technologické odvětví. Ačkoli je stále primárním způsobem interakce přirozená konverzace, podle všeho tento způsob nebude dlouho převažovat, alespoň pokud si OpenAI udrží své postavení i nadále.
Promění se ChatGPT v superaplikaci?
Podle posledních informací, které přinesl deník Financial Times, plánuje OpenAI v nadcházejících týdnech zásadně přepracovat ChatGPT a proměnit jej v „superaplikaci“. Tato změna se zaměří na programovací nástroj Codex a také na nástroje agentní umělé inteligence, které mohou plnit úkoly za uživatele. Hlavním hnacím motorem těchto plánovaných změn jsou příjmy, kterých se firmě Sama Altmana prozatím příliš nedostává. Ačkoli ChatGPT od svého spuštění v roce 2022 získal přes miliardu uživatelů, většina lidí jej využívá ve verzi zdarma. To je sice výhodné pro uživatele, ale z hlediska příjmů to není ideální.
Jeden z vedoucích pracovníků údajně prohlásil, že „chat je mrtvý,“ což může znít jako přehnané tvrzení, zejména z úst společnosti, která chatboty s umělou inteligencí proslavila. Financial Times však také podrobně popisuje, jak se pohled OpenAI na ChatGPT v průběhu času měnil. Pro známý server to upřesnil Thibault Sottiaux: „Půjde to nad rámec samotného povrchu. Naším cílem je vytvořit vám osobního asistenta, který vám bude schopen pomáhat ve všech oblastech vašeho života, ať už v osobním životě, nebo v práci.“
Jedním z řešení může být také zaměření na firemní sektor. Podnikoví uživatelé již nyní tvoří 40 % tržeb OpenAI a společnost očekává, že do konce tohoto roku se tento podíl zvýší na rovných 50 %. Tyto změny se v nadcházejících týdnech začnou projevovat ve webové a mobilní aplikaci ChatGPT, které budou údajně uživatele navádět a přesměrovávat k programovacím nástrojům OpenAI, generování obrázků a aplikacím třetích stran. V dlouhodobém horizontu OpenAI očekává, že ChatGPT bude automaticky rozumět záměru uživatele, aniž by bylo nutné používat výzvy a funkce, které uživatele přesměrovávají k jiným nástrojům a službám.