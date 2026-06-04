Historický rekord: žádná aplikace v počtu uživatelů neroste tak rychle jako ChatGPT

- ChatGPT je synonymem pro AI chatbota a absolutním králem tohoto segmentu
- Společnost OpenAI ho představila v roce 2022 a od té doby zaznamenal strmý vzestup
- Nyní tato platforma slaví překonání hranice, o které se mnohým ani nesní
ChatGPT byl ve své první veřejně dostupné verzi spuštěn v roce 2022, nicméně kořeny tohoto chatbota sahají až do roku 2018. To vznikla verze GPT-1 a jednalo se o velký průlom na poli umělé inteligence. Tento model uměl pracovat se 117 miliony parametrů, což bylo v té době opravdu revoluční. Střih do současnosti – ChatGPT (GPT-5.5) pracuje se stovkami miliard a až biliony parametrů a slaví překonání obrovského milníku v oblasti počtu uživatelů.
ChatGPT slaví překonání magické hranice
Chatbot ChatGPT překonal v květnu 2026 hranici jedné miliardy aktivních uživatelů, což je obrovský milník a číslo, za kterým se sice každá aplikace honí, ale spousta z nich na něj nikdy nedosáhne. Tato platforma navíc na tento počet uživatelů dosáhla v rekordně krátkém čase a tak rychle jako žádná jiná aplikace v historii.
Jde o počet globálně aktivních měsíčních uživatelů a ChatGPT se na tento milník dostal necelé čtyři roky od svého oficiálního spuštění a zpřístupnění veřejnosti (listopad 2022). Toto tempo je opravdu úctyhodné a ChatGPT se na tuto hranici dostal rychleji než například TikTok, Instagram, Google Mapy nebo YouTube, tedy globální platformy, které definují spotřebitelský software.
Počet uživatelů AI platforem roste
Tento úspěch vypovídá také o tom, jak se nejenom ChatGPT, ale i podobné platformy, napevno integrovaly do našich zvyklostí a stávají se čím dál běžnější součástí každodenního života. Chatbot od OpenAI se stal první umělou inteligencí, která se do tohoto prestižního klubu dostala a jen kousek za ní se nachází Gemini od Googlu, která má zhruba 900 milionů měsíčních uživatelů.
ChatGPT je zcela dominantním hráčem v AI segmentu pro běžné uživatele a jeho tržní podíl se pohybuje mezi 55 až 70 % v závislosti na metodice měření webového vs. mobilního provozu. Gemini má podíl okolo 27 % a hodně těží z toho, že je integrována prakticky do každého telefonu s Androidem. Třetí Claude s podílem 8 % a 56 miliony měsíčních uživatelů hraje až druhou ligu.
Rekord, který ale není rentabilní
Miliarda měsíčních uživatelů vypadá skvěle, ale faktem je, že se z velké části jedná o uživatele bezplatného modelu. Provoz jakéhokoliv AI modelu je ekonomicky velmi náročný, což znamená, že bezplatné používání představuje náklady, nikoliv příjmy. Hlavním zájmem OpenAI tedy logicky je přeměnit co největší počet bezplatných uživatelů na placené, než firmu doženou výdaje.
Miliarda platících uživatelů by samozřejmě byl samozřejmě úplně jiný úspěch, ale tam ChatGPT ještě není a není jisté, jestli někdy bude. Tak jako tak stále platí, že na metu miliardy aktivních měsíčních uživatelů dosáhl tento chatbot nejrychleji v historii.