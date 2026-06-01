Marek Bartík 1. 6. 13:30
Gemini přichází s novinkou, která může jednou provždy změnit tvorbu grafiky i videa. Přidává totiž integraci Canvy, nástrojů od Adobe i aplikace CapCut
Jedním z nejčastějších nešvarů generativní umělé inteligence je práce s textem při tvorbě grafických návrhů. Pokud jste se někdy snažili ve vašem AI výtvoru změnit byť jen jediné slůvko, aniž byste jej při tom kompletně zničili, pak jistě víte, že mnohdy jde o velmi trnitou cestu, navíc s nejistým výsledkem. Problémům s konzistencí či čitelností textu však dost možná odzvonilo díky novince v chatbotovi Gemini, který přichází s integrací oblíbených grafických a editačních nástrojů Canva a CapCut či funkcí od Adobe.

Na letošním ročníku vývojářské konference Google I/O se americký gigant u Gemini pochlubil integrací Canvy, CapCutu i nástrojů od Adobe. V rámci konverzace s chatbotem tak nově můžete vytvářet, upravovat a vyhledávat návrhy s asistencí od oblíbených grafických editorů. V praxi může tato novinka změnit způsob, jakým lidé bez znalosti designových principů přistupují k tvorbě audiovizuálního obsahu pomocí AI.

Canva i Adobe na zavolání

Spolupráce mezi editory a Gemini má uživatelům pomoci s překonáním tzv. strachu z prázdného plátna. Zírání na prázdnou stránku v Canvě zkrátka může některé uživatele odradit. Díky konverzaci s chatbotem však mohou kreativní proces nastartovat o poznání rychleji.



Jak si nové nástroje přivolat na pomoc? Stačí jednoduchá zmínka nebo zadání názvu požadované aplikaci do chatovacího okna. Virtuální asistent pak podle potřeby vyhledá již dříve rozpracovaný koncept nebo vytvoří zcela nový projekt. Gemini dokáže najít soubory podle názvu nebo obsahu, a dokonce zvládne reagovat na komentáře a poznámky, které u existujících souborů zanechali třeba vaši kolegové.

Začíná to u banánu

Když požádáte Gemini o vytvoření obrázku, využije k tomu obrazový model Nano Banana. Výsledkem je zpravidla standardní obrazový soubor. Pokud jste ale chtěli přesunout strom v pozadí nebo změnit barvu auta, museli jste zkrátka napsat nový příkaz a doufat v co nejlepší výsledek. Integrace Canvy však zpřístupňuje nástroj s názvem Magic Layers, který zanalyzuje strukturu vygenerovaného obrázku a rozdělí jej na jednotlivé vrstvy. Místo nekonečného promptování by nově mělo stačit kliknout na libovolný prvek a přesunout jej na jiné místo na plakátu.

Kde je AI, tam je Canva

Nástroje jako Canva či Adobe se těmito kroky snaží etablovat jako výchozí platformy pro grafické úpravy uvnitř většiny známých modelů generativní umělé inteligence. Například Canva už dříve navázala spolupráci s nástroji Claude od Anthropicu, ChatGPT od OpenAI či Copilotem od Microsoftu.



Dostupnost Canvy v Gemini je v současnosti omezená, ke spuštění plné verze by však mělo dojít už brzy. Nástroje od Adobe zatím nejsou k dispozici vůbec, k jejich začlenění do chatbota by mělo dojít v následujících týdnech.

Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

