Hackeři měli napadnout i český T-Mobile. Situaci prošetřujeme, tvrdí operátor

- Po pátečním úniku dat Alza.cz útočníci nabízí na dark webu informace z databáze českého T-Mobilu
- Podle inzerátu měla být odcizena citlivá data až 387 tisíc zákazníků největšího tuzemského operátora
- Tisková mluvčí únik zatím nepotvrdila, zatím probíhá interní vyšetřování
Po údajném víkendovém útoku na největší tuzemský e-shop Alza se měl obětí stát i operátor T-Mobile. Profily na sociálních sítích, které odchytávají inzeráty na darkwebových fórech, upozornily na další, které zmiňuje odcizení dat až 387 tisíc zákazníků tuzemského operátora. Podle vyjádření tiskového oddělení aktuálně probíhá interní vyšetřování.
Další únik dat, tentokrát T-Mobile
V neděli večer sdílel profil na síti X @DailyDarkWeb zmínku o tom, že na nejmenovaném tržišti na dark webu má být nabízeno zhruba 387 tisíc uživatelských profilů odcizených z databáze českého mobilního operátora T-Mobile. Inzerát na fóru vlastně velmi připomíná příspěvek z pátku, který informoval o bezmála půlmilionovém úniku uživatelských dat ze serverů e-shopu Alza.cz.
🇨🇿 Czech Republic: https://t.co/eEy5048Rff Customer and CRM Dataset Allegedly Offered for Sale
* A threat actor is advertising a dataset allegedly originating from T-Mobile Czech Republic (https://t.co/tcL5o3KRS1)
* The listing claims to contain approximately 387,000 records
*… pic.twitter.com/Bt0t892xCu
— Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) May 31, 2026
Také tentokrát útočníci z dark webu inzerují, že součástí úniku jsou e-mailové adresy, telefonní čísla, bydliště, informace o datech narození či také pravidla pro komunikaci CRM (tedy drobné rozdíly v přístupu například k dlouholetým zákazníkům a podobně). Součástí balíčku odcizených dat mají být i informace o telefonech zákazníků, včetně identifikačních čísel IMEI. Cena tohoto balíku uniklých dat má být 1 000 dolarů, tedy asi 21 tisíc korun.
„Na internetu se pravidelně objevují tvrzení o údajných únicích dat různých společností, před několika dny to byla Alza, teď jsme to my, příště může jít i o nějaký úřad. Věrohodnost těchto zdrojů je otázkou. V tuto chvíli nemáme žádné indikace, že by k něčemu takovému došlo. Nicméně bezpečnost našich zákazníků je pro nás naprostou prioritou a obdobná oznámení bereme velice vážně, investigace oddělení security tak stále probíhá,“ uvedla tisková mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.
Nepřehlédněte
Hackeři prý ukradli Alze skoro půl milionů uživatelských profilů. Zřejmě jde ale o poplašnou zprávu
Sám T-Mobile dle oficiálního vyjádření zpochybňuje pravost uniklých dat, stejně jako před pár dny Alza. Interní vyšetřování možných rizik však probíhá. Pravost inzerátu na dark webu prověřuje také server DailyDarkWeb, který o něm informoval na platformě X. Případy, kdy útočníci tvrdí, že odcizili citlivá data, ale ve skutečnosti jde o lest na další podvodníky, nejsou ojedinělé.