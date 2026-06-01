Stovka za 3,3 sekundy! Čeští studenti postavili elektromobil Titan, do kapsy strčí i luxusní supersporty

- Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava vznikl unikátní elektromobil Titan
- Nabízí 815 koní, zrychlení z nuly na sto za 3,3 sekundy nebo maximální dojezd 550 kilometrů
- Nejde jen o designový koncept, supersport je připraven na homologační proces
Vypadá jako luxusní supersport, stovku zvládne za něco málo přes tři sekundy, na jedno nabití ujede až 550 kilometrů, ale koupit si ho nemůžete. Jedná se totiž o plně funkční prototyp elektrického supersportu StudentCar Titan, za kterým stojí Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a ateliér Průmyslový design Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Superauto Titan, jak mu přezdívají, se představil na mezinárodní přehlídce designu Berlin Design Week 2026.
Propracovaný do nejmenšího detailu
Projekt propojuje akademický výzkum, automobilový design a moderní technologie elektromobility. Výsledkem je vůz s výkonem 815 koní, futuristickým designem a technologiemi, které se běžně objevují spíše u sériových supersportů než v univerzitních laboratořích. „SC Titan ukazuje, že univerzitní prostředí dnes dokáže vytvářet projekty, které mají parametry profesionálního automobilového vývoje. Zároveň je to důkaz, že propojení studentů, výzkumu a průmyslu může přinášet výsledky s mezinárodním přesahem,“ uvádí zástupci projektu StudentCar.
StudentCar Titan ale není jen běžný designový koncept – tvůrci jej připravovali jakožto reálný vývojový projekt s přípravou pro potencionální homologaci, přičemž na jeho konstrukci se podíleli vědci, akademici, průmysloví partneři i studenti. Řada komponent vznikala v rámci diplomových, bakalářských a semestrálních prací, přičemž ty nejúspěšnější byly použity přímo ve vozidle.
Autorem exteriéru i interiéru vozu je automobilový designér Rostislav Zapletal, který s vědci na VŠB-TUO vůz vyvíjel od skic a konstrukci karoserie až po výrobní formy i s Michalem Buráněm, který navrhl šasi vozu jako disertační práci a Petrem Sehnoutkou, který je autorem dílčích částí interiéru a konstrukce šasi.
Titan je připraven na homologační proces
Teď už ale k samotnému supersportu. Pod karbonovou karoserií se skrývá plně elektrický pohon se čtyřmi nezávislými elektromotory a individuálním řízením točivého momentu. Vůz využívá technologie jako torque vectoring, víceúrovňovou kontrolu trakce, řízení zadní nápravy nebo nastavitelnou rekuperaci. Jedním z nejvýraznějších konstrukčních prvků je integrované aerodynamické „pressure wing“ křídlo ukryté přímo v nárazníku.
Řešení zvyšuje přítlak vozu bez zvýšení aerodynamického odporu. Vozidlo využívá vzduchem chlazený bartery pack. Zároveň ovšem integruje i vnitřní hasící systém uvnitř battery packu. Vozidlo má přitáčející se zadní nápravu i nabíjení ukryté pod zadní SPZ. Karoserie kombinuje uhlíkové kompozity, frézovaný letecký hliník a 3D tištěné díly. Matrix LED světlomety vznikly ve spolupráci se společností PO Lighting Czech v Novém Jičíně.
Technické parametry StudentCar Titan:
- Výkon 600 kW (815 koní)
- Točivý moment 1280 Nm
- Zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 s
- Odhadovaná maximální rychlost 245 km/h
- Dojezd 430 až 550 kilometrů
- Baterie o kapacitě 117 kWh
- 700V architektura
- Hmotnost 1991 kg (bez posádky)
- Šířka 1978 mm
- Délka 4975 mm
- Výška 1330 mm
Prototyp prošel rozsáhlým testováním na Kopřivnickém polygonu, kde se testoval například losí test, brzdná dráha, natáčecí zadní náprava a všechny další technické implementace na vozidle. Podle autora návrhu Rostislava Zapletala vznikal Titan s absolutní tvůrčí svobodou omezenou pouze homologačními předpisy a velikostmi laboratoří.
„Titan nelze vnímat jen jako automobil, je to spíše laboratoř na kolech a zároveň designérská socha. Vyvíjíme si vlastní řešení pro každou část vozu a jsme tak do velké míry nezávislí. Firmy po nás chtějí vyvíjet hotové produkty, protože i na Titanu vidí, že to dokážeme. Nejedná se o zákaznický vůz, je to vozidlo vyvinuté především pro potřeby výzkumu a testování. Také s velmi atraktivním, ale především funkčním zevnějškem. Titan je pravděpodobně jediné auto na světě, jehož design vznikl jako disertační práce,“ dodává autor návrhu Rostislav Zapletal. StudentCar Titan je důkazem, že působivé automobilové koncepty nemusí vznikat jen ve velkých automobilkách.