TOPlist

Nová éra počítačů začíná. Microsoft, Nvidia a ARM chystají velké odhalení

Jakub Karásek
Jakub Karásek 31. 5. 12:40
2
Logo společnosti Nvidia
  • Microsoft, Nvidia a ARM slibují příchod nové éry počítačů
  • Nvidia pravděpodobně představí nové počítačové procesory
  • Více se dozvíme v příštích dnech na veletrhu Computex a na vývojářské konferenci Microsoft Build

Zítra startuje počítačový veletrh Computex, na kterém největší giganti v oboru představí svoje novinky. Na tuto událost láká i Microsoft, podle kterého nás čeká příchod nové éry počítačů. Americká firma sice před nedávnem představila firemní počítače Surface Laptop 8 a Surface Pro 12, ty ale oproti předchozí generaci přináší spíše evoluční vylepšení. Spotřebitelské varianty těchto strojů by se ale mohly mnohem více odvázat.

Nová éra počítačů přichází

O tom, jak bude nová éra počítačů s Windows vypadat, máme poměrně jasnou představu – naznačují to naprosto totožné příspěvky na mikroblogovací síti X, které ve společný čas vypustily společnosti Microsoft, Nvidia a ARM. Je v nich uveden text „nová éra počítačů“ a geografické souřadnice města Taipei, kde se tradičně odehraje veletrh Computex.

Na Tchajwanu tak budeme nepochybně svědky premiéry nového počítačového procesoru od Nvidie, který bude konkurovat zavedeným značkám Intel, AMD a Qualcomm. Zajímavý bude zejména souboj s poslední jmenovanou firmou, neboť i procesory od Nvidie budou postavené na architektuře ARM.

Nvidia se pokoušela vstoupit do světa počítačových procesorů již dříve – její procesory Nvidia Tegra například poháněly tablety Surface RT a Surface 2, ty však kvůli nízkému výkonu a omezené softwarové kompatibilitě na trhu propadly. Nyní je výchozí pozice o poznání lepší – Qualcomm se svými posledními Snapdragony dokázal, že ARMové procesory mají ve světě počítačů své místo, a Microsoft se konečně vypořádal s většinou omezení v systému Windows.

Nvidia dle veškerých dostupných informací chystá dva počítačové procesory – N1 a N1X. První z nich by měl být určen do mainstreamových počítačů, druhý do výkonných stanic. Podle uniklých benchmarků by měla procesorová jednotka čipu N1X obsahovat přibližně 20 jader (10 výkonných a 10 efektivních) a supervýkonný grafický čip, který by se měl blížit desktopové grafice RTX 5070. Procesory od Nvidie budou nepochybně excelovat i v AI výkonu.

Podle serveru Axios by měly první počítače s procesory od Nvidie spatřit světlo světa již příští týden, jako první je údajně hodlá nasadit Microsoft a Dell. První jmenovaná firma navíc v příštím týdnu pořádá vývojářskou konferenci Build, která se bude nepochybně novým čipům od Nvidie zčásti věnovat.

Šéf Windows Pavan Davuluri koneckonců na síť X vypustil příspěvek, že se vývojáři na konferenci Build dočkají něčeho nového, a nebude to nová verze operačního systému. Přiložený obrázek pak naznačuje neznámé zařízení se zakřiveným displejem. Nvidia pořádá svojí tiskovou konferenci již dnes večer, takže předpokládáme, že se o nové éře PC dozvíme první informace již dnes.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze (2)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Android 17, umělá inteligence Gemini AI a smartphone Pixel (ilustrační obrázek)
Gemini Intelligence: výrazně lepší AI od Googlu zatím naráží na skepsi uživatelů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
4
Zabezpečení Macu v macOS 26.4
Apple přitvrzuje v ochraně Maců. Nové funkce zatnou tipec podvodníkům i malwaru
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
1
Alzák
Hackeři prý ukradli Alze skoro půl milionů uživatelských profilů. E-shop jakýkoliv únik popírá
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
2

Kapitoly článku