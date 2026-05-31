Nová éra počítačů začíná. Microsoft, Nvidia a ARM chystají velké odhalení

- Microsoft, Nvidia a ARM slibují příchod nové éry počítačů
- Nvidia pravděpodobně představí nové počítačové procesory
- Více se dozvíme v příštích dnech na veletrhu Computex a na vývojářské konferenci Microsoft Build
Zítra startuje počítačový veletrh Computex, na kterém největší giganti v oboru představí svoje novinky. Na tuto událost láká i Microsoft, podle kterého nás čeká příchod nové éry počítačů. Americká firma sice před nedávnem představila firemní počítače Surface Laptop 8 a Surface Pro 12, ty ale oproti předchozí generaci přináší spíše evoluční vylepšení. Spotřebitelské varianty těchto strojů by se ale mohly mnohem více odvázat.
Nová éra počítačů přichází
O tom, jak bude nová éra počítačů s Windows vypadat, máme poměrně jasnou představu – naznačují to naprosto totožné příspěvky na mikroblogovací síti X, které ve společný čas vypustily společnosti Microsoft, Nvidia a ARM. Je v nich uveden text „nová éra počítačů“ a geografické souřadnice města Taipei, kde se tradičně odehraje veletrh Computex.
A new era of PC.
25.0528, 121.5990
— Windows (@Windows) May 29, 2026
Na Tchajwanu tak budeme nepochybně svědky premiéry nového počítačového procesoru od Nvidie, který bude konkurovat zavedeným značkám Intel, AMD a Qualcomm. Zajímavý bude zejména souboj s poslední jmenovanou firmou, neboť i procesory od Nvidie budou postavené na architektuře ARM.
Nvidia se pokoušela vstoupit do světa počítačových procesorů již dříve – její procesory Nvidia Tegra například poháněly tablety Surface RT a Surface 2, ty však kvůli nízkému výkonu a omezené softwarové kompatibilitě na trhu propadly. Nyní je výchozí pozice o poznání lepší – Qualcomm se svými posledními Snapdragony dokázal, že ARMové procesory mají ve světě počítačů své místo, a Microsoft se konečně vypořádal s většinou omezení v systému Windows.
A new era of PC.
25.0528, 121.5990
— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 29, 2026
Nvidia dle veškerých dostupných informací chystá dva počítačové procesory – N1 a N1X. První z nich by měl být určen do mainstreamových počítačů, druhý do výkonných stanic. Podle uniklých benchmarků by měla procesorová jednotka čipu N1X obsahovat přibližně 20 jader (10 výkonných a 10 efektivních) a supervýkonný grafický čip, který by se měl blížit desktopové grafice RTX 5070. Procesory od Nvidie budou nepochybně excelovat i v AI výkonu.
A new era of PC.
25.0528, 121.5990
— Arm (@Arm) May 29, 2026
Podle serveru Axios by měly první počítače s procesory od Nvidie spatřit světlo světa již příští týden, jako první je údajně hodlá nasadit Microsoft a Dell. První jmenovaná firma navíc v příštím týdnu pořádá vývojářskou konferenci Build, která se bude nepochybně novým čipům od Nvidie zčásti věnovat.
Something new is coming for developers. And no, it’s not a new OS version 😅. See you at Build next week! pic.twitter.com/gfY90ZyjZl
— Pavan Davuluri (@pavandavuluri) May 29, 2026
Šéf Windows Pavan Davuluri koneckonců na síť X vypustil příspěvek, že se vývojáři na konferenci Build dočkají něčeho nového, a nebude to nová verze operačního systému. Přiložený obrázek pak naznačuje neznámé zařízení se zakřiveným displejem. Nvidia pořádá svojí tiskovou konferenci již dnes večer, takže předpokládáme, že se o nové éře PC dozvíme první informace již dnes.
0 %
Trust Meter
Nakolik věříme tomuto úniku?