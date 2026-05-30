Hackeři prý ukradli Alze skoro půl milionů uživatelských profilů. E-shop jakýkoliv únik popírá

Jakub Fišer 30. 5. 19:00
  • Servery e-shopu Alza měli napadnout hackeři
  • Podle některých zdrojů uniklo přes 400 tisíc účtů
  • Alza únik popírá, podle jejich vyjádření jde o falzifikát

Největší český internetový obchod Alza měl být podle zahraničních zdrojů obětí masivního úniku dat. Útočníci se měli zmocnit víc jak 400 tisíc uživatelských profilů, včetně e-mailových adres a dalších citlivých údajů. Alza ve svém vyjádření uvádí, že informace o úniku se nezakládají na pravdě, uživatelé však na sociálních sítích od včerejška hlásí podivné chování u e-mailových schránek, které mají spojené se svým profilem na e-shopu.

Alza pod útokem hackerů?

Profil @DailyDarkWeb, zaměřený na odchytávání hackerské aktivity na dark webu, sdílel v pátek večer příspěvek o tom, že někdo na ilegálním tržišti nabízí balíček osobních dat a informací odcizených ze serverů Alza.cz. Ten má obsahovat jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, data narození, poštovní adresy, údaje o věrnostních kartách a zůstatky věrnostních bodů týkající se zhruba 437 tisíc uživatelských profilů.

Alza označila údajný únik za falzifikát, který se nezakládá na pravdě. To ostatně zmiňují i další uživatelé na sociálních sítích, kteří si všimli, že v původním inzerátu na darkwebovém portále už nejsou k nahlédnutí ukázky, přestože původně být měly. Alza v sobotu dopoledne zveřejnila na síti X své kompletní vyjádření:

„Dobrý den, na internetu se pravidelně objevují tvrzení o údajných únicích dat různých společností. Každé podobné oznámení standardně prověřujeme. V tomto případě naše dosavadní prověření nepotvrdilo, že by zveřejněná data byla autentická nebo že by pocházela ze systémů http://Alza.cz. Současně jsme nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů v souvislosti s tímto případem. Bezpečnost dat našich zákazníků je pro nás dlouhodobou prioritou.“



Faktem je, že hackeři často na darkwebových fórech zveřejňují podvodné inzeráty, které se tváří jako únik dat, ale ve skutečnosti jde o lest na další podvodníky; paradox, že? Nicméně několik uživatelů na sociálních sítích si stěžovalo, že na e-mailovou adresu, kterou mají zaregistrovanou i na e-shopu Alza.cz, se jim pokoušel někdo přihlásit.

