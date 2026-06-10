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Nový král AI je venku: Anthropic překvapuje špičkovým modelem Fable 5

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 10. 6. 6:45
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Nový král AI je venku: Anthropic překvapuje špičkovým modelem Fable 5
  • Anthropic před několika hodinami vydal Claude Fable 5, svůj nejschopnější veřejný model
  • Patří do třídy Mythos, zvládá milion tokenů a míří na dlouhé úlohy
  • U rizikových dotazů mohou zasáhnout bezpečnostní pojistky
  • V předplatných bude bez příplatku jen do 22. června

Anthropic představil Claude Fable 5, nový model pro uživatele služby Claude i vývojáře. Firma o něm mluví jako o nejschopnějším modelu Claude, který zatím pustila mimo úzký okruh partnerů. Na papíře navazuje na Claude Opus 4.8, jenže tentokrát Anthropic nepřidal pouze další iteraci Opusu. Fable 5 je první veřejně dostupný zástupce nové třídy Mythos, kterou Anthropic dosud spojoval hlavně s citlivějšími a náročnějšími nasazeními.

Logo Anthropicu vedle nápisu Claude Fable 5 na světlém pozadí

Pro uživatele služby Claude to znamená jednoduchou otázku: kdy má smysl sáhnout po Fable 5 a kdy je to jen dražší cesta ke stejné odpovědi? Podle dokumentace Anthropicu zvládá Fable 5 kontextové okno o velikosti 1 milion tokenů a výstup dlouhý až 128 tisíc tokenů. Přesný přepočet záleží na jazyku a formátování, ale v praxi jde řádově o více než tisíc popsaných stran A4. To už stačí na rozsáhlé dokumenty, dlouhé konverzace, větší části kódu nebo desítky podkladů, které by se do běžného AI chatu nevešly.

Fable 5 má smysl až u úloh, které se nevejdou do obyčejného chatu

Anthropic Fable 5 popisuje jako model pro dlouhé uvažování, složitější práci s kódem, dokumenty, obrazovými vstupy a úkoly, kde se odpověď skládá přes více kroků. Tahle charakteristika říká víc než samotný žebříček benchmarků. U krátkého dotazu na vysvětlení pojmu, přepsání e-mailu nebo rychlé shrnutí článku nejspíš rozdíl nepoznáte tak, aby ospravedlnil vyšší cenu a rychlejší čerpání limitů.

Rozdíl se ukáže spíš u práce, kde se běžný model začne ztrácet. Typicky při porovnání více smluv, hledání rozporů v dlouhém PDF, analýze většího projektu, čtení technické dokumentace nebo přípravě podkladů z několika souborů najednou. Tam Fable 5 slibuje hlavně delší paměť v rámci jedné úlohy a větší výdrž při postupném řešení.

Graf Anthropicu srovnává Claude Fable 5, Claude Opus 4.8 a GPT-5.5 v testu FrontierCode podle ceny a přesnosti
Graf FrontierCode podle Anthropicu ukazuje vztah mezi přesností a cenou

V nabídce služby Claude tak Fable 5 stojí nad běžnými volbami, ale neodsouvá je stranou. Sonnet zůstává vhodnější pro každodenní práci, kde záleží na rychlosti a ceně. Opus 4.8 pořád dává smysl pro těžší úlohy, u kterých nepotřebujete nejdražší model. Haiku je varianta pro rychlé a levnější odpovědi. Fable 5 se hodí hlavně tam, kde větší kontext a delší práce skutečně změní výsledek.



Ilustrační vizuál k modelu Claude Opus 4.8 vygenerovaný v ChatGPT



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Veřejný Mythos, ale s pojistkami

Spolu s Fable 5 firma uvedla také Claude Mythos 5. Oba modely mají podle Anthropicu stejné schopnosti, liší se ale bezpečnostní vrstvou a dostupností. Mythos 5 nemá stejné bezpečnostní klasifikátory jako Fable 5 a zůstává jen pro schválené zákazníky v programu Project Glasswing. Anthropic ho nabízí hlavně organizacím, které řeší obranu v kyberbezpečnosti, výzkum a další citlivé oblasti.

Fable 5 je veřejná verze Mythosu s pojistkami pro běžné použití. Když systém vyhodnotí požadavek jako rizikový, může odpověď odmítnout nebo uživatele nasměrovat ke konzervativnější odpovědi. Anthropic zmiňuje hlavně ofenzivní kyberbezpečnost, biologii, chemii a pokusy o získání odpovědí, které by pomohly napodobit schopnosti modelu v jiném systému.

Graf Anthropicu ukazuje nižší úspěšnost útočných kyberbezpečnostních úloh u modelu Claude Fable 5
Bezpečnostní vrstva Fable 5 má u rizikových kyberúloh výrazně snížit úspěšnost útoků, za cenu občasných falešných zásahů

Anthropic tvrdí, že při běžném používání by se pojistky měly ozvat jen výjimečně: bez zásahu má projít přes 95 procent relací. Zároveň ale firma připouští, že nastavení je opatrné. První reakce tomu odpovídají. V diskuzi na Hacker News i na Redditu se vedle nadšení z výkonu objevují stížnosti na matoucí názvy, obavy z přepínání na konzervativnější chování a příklady dotazů, u kterých uživatelé narazili na bezpečnostní omezení dřív, než čekali.



Symbolické pozastavení vývoje umělé inteligence v kanceláři Anthropicu



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Cena a limity budí nejvíc otázek

V API stojí Claude Fable 5 10 dolarů za milion vstupních tokenů a 50 dolarů za milion výstupních tokenů. V přepočtu je to zhruba 200 Kč za milion zpracovaných vstupních tokenů a 1 000 Kč za milion výstupních tokenů. Fable 5 tak vychází dvakrát dráž než Opus 4.8 a výrazně dráž než Sonnet 4.6. Na krátký dotaz nebo obyčejné shrnutí je to zbytečně drahá volba.

U webové aplikace Claude většina lidí neuvidí cenu po jednotlivých tokenech. O to víc je bude zajímat, jak rychle Fable 5 ukrojí z limitů a jestli bude po 22. červnu dostupný už jen za placené kredity. Anthropic uvedl, že od 9. do 22. června je Fable 5 v tarifech Pro, Max, Team a Enterprise účtovaném podle uživatelů bez příplatku. Od 23. června ho z těchto tarifů odstraní a další používání bude vyžadovat placené usage credits. Firma dodává, že bezplatné období v placených tarifech může prodloužit, pokud jí to dovolí kapacita, a později chce Fable 5 do předplatných vrátit.

Právě to vyvolalo nejhlasitější reakce. Ve vlákně r/ClaudeAI uživatelé řeší, proč se u modelu zobrazuje datum 22. června a zda po něm zmizí i z dražších tarifů Max. Na r/singularity se rychle objevily poznámky, že jde spíš o ochutnávku drahého modelu než o trvalé rozšíření předplatného. Na X se zase vedle nadšených reakcí vývojářů šíří hlavně informace, že Fable 5 po 22. červnu přejde na kredity účtované podle spotřeby.

Firmy musí hlídat i pravidla pro data

Firmy by měly zpozornět hlavně u pravidel pro data. Claude Fable 5 a Claude Mythos 5 patří podle dokumentace mezi takzvané Covered Models. Anthropic u nich kvůli bezpečnosti vyžaduje třicetidenní uchování vstupů i výstupů a nejsou dostupné v režimu zero data retention. Pro domácí vyzkoušení to většinu lidí trápit nebude. U firemních dokumentů, interního kódu nebo regulovaných dat už může jít o důvod, proč Fable 5 nepustit do každodenního pracovního postupu bez schválení.



Robot před vlajkou Čínské lidové republiky (ilustrační obrázek)



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Pro uživatele Claude je závěr poměrně střízlivý. Fable 5 stojí za vyzkoušení, pokud pracujete s dlouhými dokumenty, větším kódem, složitější analýzou nebo více soubory najednou. Na rychlé dotazy, přepis krátkého textu nebo každodenní rešerše bude rozumnější zůstat u Sonnetu nebo Opusu a Fable 5 zapínat jen tehdy, když jeho větší kontext opravdu využijete.

Uvedením Fable 5 Anthropic poprvé otevírá část Mythosu širšímu okruhu platících uživatelů, jen s cenou a pravidly, která je potřeba hlídat. Benchmarky samy o sobě proto nestačí. Fable 5 bude dávat smysl hlavně ve chvíli, kdy zvládne práci, u které levnější modely ztrácejí souvislosti nebo spotřebují příliš času.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš
Nadšenec do smart technologií, aut, činek, sci-fi a své rodiny. Pořadí je variabilní. Bojím se oligopolu a věřím, že nejlepší verze produktu byla často ta předchozí.

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