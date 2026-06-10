Honor vymyslel geniální podraz na aplikace: dá jim falešná oprávnění a ochrání vaše soukromí

- Vyžaduje po vás aplikace nesmyslná oprávnění? MagicOS ji umí šikovně ošálit
- Nová funkce umožní aplikacím přidělit falešná oprávnění, například k fotoaparátu či polohovacím službám
- Díky tomu nemusíte s aplikacemi sdílet osobní data a ony to nebudou vědět
Určitě jste se s tím už někdy setkali – stáhnete si novou aplikaci a ta po vás chce hned několik oprávnění, přičemž u některých z nich si nejste jistí, zda je daná aplikace opravdu potřebuje. Třeba ano a bez ní nebude v provozu klíčová funkce, třeba ale jen chce nahlédnout do vašeho soukromí. I když vždy můžete tyto požadavky zamítnout, někdy vám daná aplikace nebude vůbec fungovat, dokud jí nepřidělíte požadovaná oprávnění. Čínský Honor nyní přichází s poměrně elegantním řešením, jak si v praxi otestovat, zda jsou všechna oprávnění nutná, přičemž nemusíte mít obavy o své soukromí a osobní data.
MagicOS přidělí oprávnění aplikacím jen naoko
Pokud po vás bude chtít například fitness aplikace přístup k telefonním hovorům a SMS zprávám, v rámci nadstavby MagicOS na Honoru budete moci udělit požadovaná oprávnění jen naoko. Jinými slovy si aplikace bude myslet, že má kompletní přístup například k polohovacím službám, nicméně žádná konkrétní data z vašeho zařízení nezíská. Pokud tuto funkci v nabídce nastavení povolíte pro vybrané aplikace, systém bude zobrazovat prázdná data – prázdné seznamy hovorů, zprávy, falešný přístup k fotoaparátu a tak podobně.
Honor tuto možnost zpřístupňuje na úrovni systému a je tedy velmi pravděpodobné, že falešná povolení k systémovým funkcím půjde udělovat de facto jakékoli aplikaci. MagicOS totiž v případě zamítnutí bude předstírat, že jde o jinou aplikaci, takže staženou aplikaci vyžadující oprávnění můžete nadále používat, aniž byste museli sdělovat jakékoli své osobní údaje. Tato funkce je součástí aktualizace MagicOS 10.0.0.160, která se na kompatibilní telefony značky Honor distribuuje už nyní.
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Nutno podotknout, že funkce byla oznámena skrze čínské komunikační kanály Honoru, konkrétně na sociální síti Weibo. Mezi prvními se tak této novinky dočkají v pevninské Číně, avšak zrovna u této funkce není důvod, aby se dříve či později neobjevila také v rámci globální distribuce.