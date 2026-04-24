Šílený experiment na závodní dráze: Honor 600 Pro ukázal konkurenci záda v originálním testu výdrže

- Na globální trhy, včetně Česka, vstoupily nové telefony Honor 600 a 600 Pro
- Obě novinky se mohou pochlubit velkou baterií, která stojí za jejich dlouhou výdrží
- Honor ji nyní prezentoval formou velmi zajímavého a originálního testu
Honor se od té doby, co se odstřihl od značky Huawei, prezentuje velmi dravým, až agresivním marketingem. Jeho středobodem často bývá přímé srovnání s konkurencí ve snaze ukázat, že to umí zkrátka o něco lépe. Ne vždy to ale vyjde a není to tak dlouho, co čínská značka zkoušela svou skládačkou Magic V3 vyškolit Fold od Samsungu a ukázalo se, že Honor v reklamě lhal a jeho telefon není tak tenký, jak prezentoval. Reklama na Honor 600 ale vypadá o poznání lépe.
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Honor 600 v plné parádě
Nová řada Honor 600 byla představena teprve před pár dny, ale reklamní kampaň již jede naplno. Například minulý týden Honor postavil před Apple Store v Hongkongu dodávku, na níž je vyobrazený iPhone 17 Pro, který je doplněn o nápisy „Orange to orange“ a „It’s our Honor“. Samozřejmě se jedná o narážku na to, že Honor 600 vypadá stejně jako konkurent od Applu.
Nejenže tato novinka dostala takřka identický fotomodul, jaký má iPhone 17 Pro, ale výrobce se neváhal inspirovat ani u barevného odstínu. Všechna čest, barvu Cosmic Orange z posledních vlajek od Applu trefil Honor opravdu na výbornou a není se čemu divit, protože ji použil už o něco dřív, a to v rámci modelu Honor Magic 8 Pro Air.
Kampaň zaměřená na baterii
Nejnovější kampaň na tuto novou řadu ale vypadá už o něco málo povedeněji a hlavně je konečně trochu originální, byť nedělá nic jiného, než porovnává baterie. Konkrétněji se jedná o srovnání baterie Honoru 600 Pro o velikosti 7 000 mAh s akumulátory osazenými v iPhonu 17 Pro (4 252 mAh) a Samsungu Galaxy S26 (4 300 mAh).
Asi vás nepřekvapí, že baterie Honoru vykázala lepší výdrž a vzhledem k výraznému rozdílu v kapacitě by bylo překvapením, kdyby tomu bylo jinak. Samotný test je ale velmi originální – namísto nudné klasiky vzali inženýři tyto baterie a použili je k napájení autíček na dálkové ovládání. S nimi poté vyrazili na závodní trať a pustili se do přímého porovnání výdrže.
Závod o nejlepší výdrž
Jako první v rámci tohoto závodu vypadl dle očekávání iPhone 17 Pro (respektive jeho baterie) a zanedlouho poté následoval akumulátor Samsungu. Lze ale očekávat, že Honor 600 Pro nabídne nadstandardní výdrž nejen na závodní dráze, ale i při běžném používání. Tato nová řada se prodává již i v Česku a základní model začíná na ceně 16 990 Kč.