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Samsung Galaxy S26 recenze: malý, spolehlivý, ale už trochu nudný

Jakub Fišer
Jakub Fišer 9. 4. 15:00
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Samsung Galaxy S26 v redakčním testu: malý, spolehlivý, ale už trochu nudný
  • Samsung Galaxy S26 je další generací úspěšné řady tohoto výrobce, jeho výhodou je kompaktní zpracování
  • Novinek není mnoho, základní model mírně povyrostl, za pochvalu stojí i 2nm čipset Exynos 2600
  • Nová vyšší výchozí varianta s 256GB úložištěm se prodává od 23 999 korun

Novinka v podobě Galaxy S26 pokračuje v tradici kompaktních vlajkových telefonů, které vsází na vyvážený mix výkonu, kvalitního displeje a spolehlivosti – jinak ale ničím zajímavé nejsou. Výrobce zde recykluje výbavu z let minulých, nepřidává prakticky nic nového a základní model de facto přišel i o nejzajímavější inovace, které přinesla vrcholná Ultra. Čím tedy chce základní a stále ještě kompaktní Galaxy S26 zaujmout?

Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26 Katalog
8.6

Design a zpracování

 8.5/10

Výkon a optimalizace

 9.5/10

Hardwarová výbava

 8.5/10

Fotografie a video

 8.0/10

Výdrž baterie

 8.3/10

Klady

  • nový 2nm čipset
  • jeden z nejlepších displejů na trhu
  • znatelně lepší výdrž
  • 7 let softwarových aktualizací Androidu
  • skvělé video ve 4K i Full HD

Zápory

  • stále velmi pomalé nabíjení
  • AI novinky bez podpory češtiny
  • rychle stárnoucí fotoaparát
  • minimum reálných inovací
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Kapitoly článku
Obsah balení
Design a displej
Výkon a výbava
Výdrž a nabíjení
Android 16 s One UI 8.5
Fotoaparát
Závěrečné hodnocení

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Samsung Galaxy S26 pořídíte v základní 256GB verzi za 23 999 korun. Oproti loňskému modelu jde o razantní zdražení o 2 tisíce korun, nicméně tehdy startoval model S25 na 128GB úložišti. Varianta s 512 GB pak letos vyjde na 29 499 korun. Na výrazně lepší cenu se dostanete u prodejců, kteří nabízí výkupní bonus – třeba v případě Mobil Pohotovosti jen samotný bonus k výkupní ceně vašeho staršího telefonu vychází na 3 500 korun.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Nikoho by v roce 2026 nemělo překvapit na kost oholené prodejní balení – ještě když korejský Samsung je průkopníkem tohoto trendu. Krabička obsahuje pouze telefon samotný, metrový USB-C kabel a sponku pro vyjmutí slotu na SIM. Chybět nesmí ani obligátní energoštítek, ze kterého se dočtete, že telefon má energetickou třídu A, odolnost třídy A, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 51 hodin.

Obsah balení Galaxy S26

Design a displej

Na první pohled je jasné, že Samsung vsadil na mírnou evoluci. Galaxy S26 vypadá velmi podobně jako jeho předchůdce, ale pár detailů se přece jen změnilo. Fotoaparáty jsou o něco výraznější, již nevystupují ze zad samostatně, ale leží na svislém fotomodulu. Změnily se i rozměry, protože narostl displej. Pocitově není S26 tak kompaktní jako předchůdce, bez přímého srovnání byste to ale nepoznali, takže novinka se pořád řadí k těm menším smartphonům.

Klíčová hmotnost se změnila jen o pár gramů, nový model Galaxy S26 váží 167 gramů (vloni 162 gramů) a v kapse o něm po chvilce ani nebudete vědět. V době přerostlých „pádel“ je tohle příjemná změna, zákazníci mají stále na výběr z více než jednoho typického form faktoru. Také zpracování je tradičně špičkové: hliníkový rám, sklo Gorilla Glass Victus 2 a odolnost IP68. Nic nového, ale všechno funguje přesně tak, jak má.

Vlevo Galaxy S25, napravo Galaxy S26
Vlevo Galaxy S25, napravo Galaxy S26

Samsung je pro mnohé synonymem pro kvalitní displejové panely a tou nejlepší ukázkou je tradičně vrcholná řada smartphonů Samsung Galaxy S. Znovu je tak k dispozici Dynamic LTPO AMOLED 2X zobrazovač, tentokrát s úhlopříčkou 6,3″. Barvy jsou krásně syté, jas dostatečný i na přímém slunci a zvýšená obnovovací frekvence zajišťuje maximální plynulost, navíc dle zobrazovaného obsahu pracuje v dynamickém režimu od 1 do 120 Hz.

Malou kaňkou na jinak perfektním displeji je absence vychytávky Privacy Display, kterou si Samsung zatím ponechal pouze pro svůj nejdražší model z nabídky, tedy S26 Ultra. Speciální vrstva displeje umožňuje, že obraz není čitelný z určitých úhlů, čímž supluje fólie a sklíčka se stejnou funkcí od výrobců třetích stran. Snad se tato zajímavá funkce rozšíří od příštího roku i na základní model řady Galaxy S.

Výkon a výbava

Samsung letos vsadil na vlastní čipovou sadu Exynos 2600. Základní model tedy nedostal to nejlepší od Qualcommu, rozhodně ale nejde o nevýhodu. Tovární čipová sada Exynos totiž letos jako úplně první mobilní SoC přešla na 2nm architekturu. Menší výrobní proces znamená, že se na stejnou plochu vejde více tranzistorů, což zvyšuje výkon a zároveň snižuje spotřebu energie. Čip je díky tomu efektivnější – telefon může být rychlejší, méně se zahřívat a zároveň vydrží déle na baterii.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S26

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Exynos 2600, octa-core, GPU: bude upřesněno, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, hmotnost: 167 g, zvýšená odolnost: IP68

Displej, konektivita a baterie

6,3", Dynamic LTPO AMOLED 2X, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR

Cena: 23 990 Kč

Kompletní specifikace

A prakticky vše platí beze zbytku. Výkonu má na rozdávání, disponuje totiž 10jádrovým procesorem a vlastním grafickým akcelerátorem Xclipse 960 – naprosto plynulý je průchod systémem, rychlé přepínání aplikací či spouštění nových, ale také hraní na maximální detaily. Pozitivně překvapilo i zahřívání, které je oproti minulosti výrazně lepší. Výkonově jde o plnohodnotnou vlajkovou loď bez kompromisů.

Benchmark Samsung Galaxy S26 Vivo X300 Google Pixel 10 Pro Xiaomi 17
Geekbench 6 – Single Core 3 222 bodů 3 372 bodů 2 181 bodů 3 334 bodů
Geekbench 6 – Multi Core 11 027 bodů 9 511 bodů 5 639 bodů 9 764 bodů
3DMark Wild Life Extreme 6 488 bodů 7 156 bodů 3 400 bodů 5 425 bodů
AnTuTu v11 3 186 873 bodů 3 330 304 bodů 1 470 445 bodů 3 468 578 bodů

K další výbavě neodmyslitelně patří 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, stereo reproduktory od AKG, USB-C 3.2, Wi-Fi 7, ultrasonická čtečka otisků v displeji, nechybí ani rozhraní DeX. Novinka startuje na variantě s 256GB úložištěm (bez možnosti dalšího rozšíření), nechybí ani 12 GB RAM s možností virtuálního rozšíření „RAM Plus“ až o dalších 12 GB VRAM.

Výdrž a nabíjení

Jak už to u mezigeneračního zvětšení rozměrů bývá, příjemným efektem je také větší baterie. Ta u Galaxy S26 narostla na 4 300 mAh a je to znát. Bez problémů se dostanete na den a půl, s mírným přemáháním i na dva dny běžného používání. Není to ideální – u konkurence s křemíko-uhlíkovými bateriemi vídáme lepší hodnoty – ale pochválíme alespoň zřetelné zlepšení.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 18 minut 30 minut 52 minut 78 minut

Horší je to s nabíjením. 25 W už dnes působí obstarožně. Plné dobití trvá zhruba 80 minut, což konkurence zvládá výrazně rychleji. V situaci, kdy se musíte jen rychle vysprchovat, obléknout se a mířit na další schůzku nebo večeři, nepotěší fakt, že za krátkou dobu si nabijete přinejlepším 30 % baterie. Také bezdrátové nabíjení zůstalo na svém, tedy 15 W, zde ale není oproti konkurenci tak propastný rozdíl.

Android 16 s One UI 8.5

Samsung doručuje už několik let podobnou, ale stále chytlavou písničku. Jeho vlajková loď Galaxy S26 má nejnovější Android 16 (v době testování s únorovou bezpečnostní záplatou, což je slušné) a grafickou nadstavbu One UI 8.5, která v mnohém sází na nativní aplikace a vlastní umělou inteligenci Galaxy AI zkombinovanou s Gemini a dalšími funkcemi od Googlu. Potěší také 7letá podpora velkých updatů Androidu i bezpečnostních aktualizací.

Výrobce zde implementoval několik nových AI funkcí. Vše z minulosti zůstává, přichází mimo jiné funkce Now Nudge. Jde o jakési chytré šťouchnutí, které v reálném čase analyzuje obsah na obrazovce a předvídá potřeby uživatele bez nutnosti hlasové aktivace. Využívá lokální zpracování modelem Gemini Nano pro ochranu soukromí a nabízí praktické akce, jako inteligentní našeptávače v chatech (např. otevření kalendáře při zmínce o schůzce), automatické vyplňování formulářů pasovými údaji nebo kontextové operace z obrázků, jako je volání ze screenshotu.

Trochu problém je v tom, že funkce není dostupná v češtině, tedy alespoň zatím. To samé platí i o nové funkci Call Screening, která za vás vyřeší příchozí hovor a díky několika krátkým otázkám zjistí identitu volajícího. Jinými slovy, stran unikátních funkcí zůstává One UI od Samsungu jednou z nejlepších voleb, nicméně jazyková podpora není vždy ideální a třeba Xiaomi se svou AI sadou tohle zvládá trochu překvapivě lépe.

Fotoaparát

Samsung vsadil na osvědčenou sestavu, kterou po hardwarové stránce nezměnil už 5 let. Kombinace 50Mpx hlavního snímače, 10Mpx teleobjektivu a 12Mpx širokoúhlého objektivu je tu s námi už od generace Galaxy S22. Přehledně vypadá nabídka fotočipů takto:

  • Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
  • Teleobjektiv – Isocell 3K1, rozlišení 10 Mpx, 1/3,94″ velikost čipu, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 69 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS, PDAF
  • Širokoúhlý – Sony IMX564, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, autofokus (AF)
  • Přední – Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, 1/3,2″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, fázové ostření (PDAF)

Fotoaparát Galaxy S26

Asi nelze očekávat, že budeme přehnaně chválit kvalitu 5 let staré sestavy fotoaparátů. Pravdou je, že výsledky jsou na tak vousatý hardware vlastně ucházející, Samsung by si nedovolil vypustit nový telefon s podprůměrným fotoaparátem. Na druhou stranu, víc než průměr to letos (opět) není.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Hlavní fotoaparát vytváří čisté snímky s dobrým množstvím detailů, širokým dynamickým rozsahem a výraznými, byť ne přehnaně saturovanými barvami. Teleobjektiv potěší zvláště v případě portrétů, kde je velice univerzální a umožňuje vytvořit prakticky z místa 3 různé portrétní fotky. Ani noční vycházka se zájmem pořizovat fotografie není velký problém, ale hardware viditelně stárne a Samsung tak umožňuje konkurenci posouvat se podstatně rychleji. Fotoaparáty jsou tak i letos vlastně spolehlivé, ale pro náročnější zákazníky nevhodné.

Nicméně pro video je Samsung i letos dobrou volbou. Nabízí Full HD i 4K při 30 i 60 fps, navíc ve všech těchto případech s podporou velmi slušné stabilizace a také HDR. V režimu Full HD umí natáčet simultánně přední i zadní kamerou, obě nahrávky pak spojit anebo uložit separátně. Pro fajnšmekry do inovací je pak k dispozici 8K při 30 fps, avšak bez dobré stabilizace.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy S26 je telefon, který se hodnotí trochu zvláštně. Nepřináší žádnou zásadní revoluci, design se změnil jen minimálně a fotoaparáty používají stejný hardware jako několik let staré modely. Na druhou stranu Samsung zapracoval na výkonu, výdrži baterie i softwaru a výsledkem je velmi vyvážený smartphone, který funguje přesně tak, jak od kompaktní vlajkové lodi očekáváte. Největší slabinou tak zůstává pomalé nabíjení a fotoaparát, který je stále dobrý, ale dávno ne špičkový.

Samsung Galaxy S26 (napravo) ve srovnání s modelem S26 Ultra (vlevo)
Samsung Galaxy S26 (napravo) ve srovnání s modelem S26 Ultra (vlevo)

Pokud ale hledáte relativně kompaktní vlajkový telefon s perfektním displejem, dlouhou softwarovou podporou, vysokým výkonem a spolehlivým každodenním fungováním, Galaxy S26 vás nezklame. Není to nejodvážnější ani nejzajímavější smartphone roku, ale je to velmi dobrý telefon, který bude většině uživatelů bez problémů sloužit několik let. A možná právě v tom je jeho největší síla.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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