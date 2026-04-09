Samsung Galaxy S26 recenze: malý, spolehlivý, ale už trochu nudný

- Samsung Galaxy S26 je další generací úspěšné řady tohoto výrobce, jeho výhodou je kompaktní zpracování
- Novinek není mnoho, základní model mírně povyrostl, za pochvalu stojí i 2nm čipset Exynos 2600
- Nová vyšší výchozí varianta s 256GB úložištěm se prodává od 23 999 korun
Novinka v podobě Galaxy S26 pokračuje v tradici kompaktních vlajkových telefonů, které vsází na vyvážený mix výkonu, kvalitního displeje a spolehlivosti – jinak ale ničím zajímavé nejsou. Výrobce zde recykluje výbavu z let minulých, nepřidává prakticky nic nového a základní model de facto přišel i o nejzajímavější inovace, které přinesla vrcholná Ultra. Čím tedy chce základní a stále ještě kompaktní Galaxy S26 zaujmout?
Design a zpracování8.5/10
Výkon a optimalizace9.5/10
Hardwarová výbava8.5/10
Fotografie a video8.0/10
Výdrž baterie8.3/10
Klady
- nový 2nm čipset
- jeden z nejlepších displejů na trhu
- znatelně lepší výdrž
- 7 let softwarových aktualizací Androidu
- skvělé video ve 4K i Full HD
Zápory
- stále velmi pomalé nabíjení
- AI novinky bez podpory češtiny
- rychle stárnoucí fotoaparát
- minimum reálných inovací
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Samsung Galaxy S26 pořídíte v základní 256GB verzi za 23 999 korun. Oproti loňskému modelu jde o razantní zdražení o 2 tisíce korun, nicméně tehdy startoval model S25 na 128GB úložišti. Varianta s 512 GB pak letos vyjde na 29 499 korun. Na výrazně lepší cenu se dostanete u prodejců, kteří nabízí výkupní bonus – třeba v případě Mobil Pohotovosti jen samotný bonus k výkupní ceně vašeho staršího telefonu vychází na 3 500 korun.
Obsah balení
Nikoho by v roce 2026 nemělo překvapit na kost oholené prodejní balení – ještě když korejský Samsung je průkopníkem tohoto trendu. Krabička obsahuje pouze telefon samotný, metrový USB-C kabel a sponku pro vyjmutí slotu na SIM. Chybět nesmí ani obligátní energoštítek, ze kterého se dočtete, že telefon má energetickou třídu A, odolnost třídy A, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 51 hodin.
Design a displej
Na první pohled je jasné, že Samsung vsadil na mírnou evoluci. Galaxy S26 vypadá velmi podobně jako jeho předchůdce, ale pár detailů se přece jen změnilo. Fotoaparáty jsou o něco výraznější, již nevystupují ze zad samostatně, ale leží na svislém fotomodulu. Změnily se i rozměry, protože narostl displej. Pocitově není S26 tak kompaktní jako předchůdce, bez přímého srovnání byste to ale nepoznali, takže novinka se pořád řadí k těm menším smartphonům.
Klíčová hmotnost se změnila jen o pár gramů, nový model Galaxy S26 váží 167 gramů (vloni 162 gramů) a v kapse o něm po chvilce ani nebudete vědět. V době přerostlých „pádel“ je tohle příjemná změna, zákazníci mají stále na výběr z více než jednoho typického form faktoru. Také zpracování je tradičně špičkové: hliníkový rám, sklo Gorilla Glass Victus 2 a odolnost IP68. Nic nového, ale všechno funguje přesně tak, jak má.
Samsung je pro mnohé synonymem pro kvalitní displejové panely a tou nejlepší ukázkou je tradičně vrcholná řada smartphonů Samsung Galaxy S. Znovu je tak k dispozici Dynamic LTPO AMOLED 2X zobrazovač, tentokrát s úhlopříčkou 6,3″. Barvy jsou krásně syté, jas dostatečný i na přímém slunci a zvýšená obnovovací frekvence zajišťuje maximální plynulost, navíc dle zobrazovaného obsahu pracuje v dynamickém režimu od 1 do 120 Hz.
Malou kaňkou na jinak perfektním displeji je absence vychytávky Privacy Display, kterou si Samsung zatím ponechal pouze pro svůj nejdražší model z nabídky, tedy S26 Ultra. Speciální vrstva displeje umožňuje, že obraz není čitelný z určitých úhlů, čímž supluje fólie a sklíčka se stejnou funkcí od výrobců třetích stran. Snad se tato zajímavá funkce rozšíří od příštího roku i na základní model řady Galaxy S.
Výkon a výbava
Samsung letos vsadil na vlastní čipovou sadu Exynos 2600. Základní model tedy nedostal to nejlepší od Qualcommu, rozhodně ale nejde o nevýhodu. Tovární čipová sada Exynos totiž letos jako úplně první mobilní SoC přešla na 2nm architekturu. Menší výrobní proces znamená, že se na stejnou plochu vejde více tranzistorů, což zvyšuje výkon a zároveň snižuje spotřebu energie. Čip je díky tomu efektivnější – telefon může být rychlejší, méně se zahřívat a zároveň vydrží déle na baterii.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 149,6 × 71,7 × 7,2 mm, hmotnost: 167 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4300 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
A prakticky vše platí beze zbytku. Výkonu má na rozdávání, disponuje totiž 10jádrovým procesorem a vlastním grafickým akcelerátorem Xclipse 960 – naprosto plynulý je průchod systémem, rychlé přepínání aplikací či spouštění nových, ale také hraní na maximální detaily. Pozitivně překvapilo i zahřívání, které je oproti minulosti výrazně lepší. Výkonově jde o plnohodnotnou vlajkovou loď bez kompromisů.
|Benchmark
|Samsung Galaxy S26
|Vivo X300
|Google Pixel 10 Pro
|Xiaomi 17
|Geekbench 6 – Single Core
|3 222 bodů
|3 372 bodů
|2 181 bodů
|3 334 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|11 027 bodů
|9 511 bodů
|5 639 bodů
|9 764 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|6 488 bodů
|7 156 bodů
|3 400 bodů
|5 425 bodů
|AnTuTu v11
|3 186 873 bodů
|3 330 304 bodů
|1 470 445 bodů
|3 468 578 bodů
K další výbavě neodmyslitelně patří 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, stereo reproduktory od AKG, USB-C 3.2, Wi-Fi 7, ultrasonická čtečka otisků v displeji, nechybí ani rozhraní DeX. Novinka startuje na variantě s 256GB úložištěm (bez možnosti dalšího rozšíření), nechybí ani 12 GB RAM s možností virtuálního rozšíření „RAM Plus“ až o dalších 12 GB VRAM.
Výdrž a nabíjení
Jak už to u mezigeneračního zvětšení rozměrů bývá, příjemným efektem je také větší baterie. Ta u Galaxy S26 narostla na 4 300 mAh a je to znát. Bez problémů se dostanete na den a půl, s mírným přemáháním i na dva dny běžného používání. Není to ideální – u konkurence s křemíko-uhlíkovými bateriemi vídáme lepší hodnoty – ale pochválíme alespoň zřetelné zlepšení.
|Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|18 minut
|30 minut
|52 minut
|78 minut
Horší je to s nabíjením. 25 W už dnes působí obstarožně. Plné dobití trvá zhruba 80 minut, což konkurence zvládá výrazně rychleji. V situaci, kdy se musíte jen rychle vysprchovat, obléknout se a mířit na další schůzku nebo večeři, nepotěší fakt, že za krátkou dobu si nabijete přinejlepším 30 % baterie. Také bezdrátové nabíjení zůstalo na svém, tedy 15 W, zde ale není oproti konkurenci tak propastný rozdíl.
Android 16 s One UI 8.5
Samsung doručuje už několik let podobnou, ale stále chytlavou písničku. Jeho vlajková loď Galaxy S26 má nejnovější Android 16 (v době testování s únorovou bezpečnostní záplatou, což je slušné) a grafickou nadstavbu One UI 8.5, která v mnohém sází na nativní aplikace a vlastní umělou inteligenci Galaxy AI zkombinovanou s Gemini a dalšími funkcemi od Googlu. Potěší také 7letá podpora velkých updatů Androidu i bezpečnostních aktualizací.
Výrobce zde implementoval několik nových AI funkcí. Vše z minulosti zůstává, přichází mimo jiné funkce Now Nudge. Jde o jakési chytré šťouchnutí, které v reálném čase analyzuje obsah na obrazovce a předvídá potřeby uživatele bez nutnosti hlasové aktivace. Využívá lokální zpracování modelem Gemini Nano pro ochranu soukromí a nabízí praktické akce, jako inteligentní našeptávače v chatech (např. otevření kalendáře při zmínce o schůzce), automatické vyplňování formulářů pasovými údaji nebo kontextové operace z obrázků, jako je volání ze screenshotu.
Trochu problém je v tom, že funkce není dostupná v češtině, tedy alespoň zatím. To samé platí i o nové funkci Call Screening, která za vás vyřeší příchozí hovor a díky několika krátkým otázkám zjistí identitu volajícího. Jinými slovy, stran unikátních funkcí zůstává One UI od Samsungu jednou z nejlepších voleb, nicméně jazyková podpora není vždy ideální a třeba Xiaomi se svou AI sadou tohle zvládá trochu překvapivě lépe.
Fotoaparát
Samsung vsadil na osvědčenou sestavu, kterou po hardwarové stránce nezměnil už 5 let. Kombinace 50Mpx hlavního snímače, 10Mpx teleobjektivu a 12Mpx širokoúhlého objektivu je tu s námi už od generace Galaxy S22. Přehledně vypadá nabídka fotočipů takto:
- Hlavní – Isocell GN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)
- Teleobjektiv – Isocell 3K1, rozlišení 10 Mpx, 1/3,94″ velikost čipu, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 69 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS, PDAF
- Širokoúhlý – Sony IMX564, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/2,55″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 120°, autofokus (AF)
- Přední – Isocell 3LU, rozlišení 12 Mpx, 1/3,2″ velikost čipu, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, fázové ostření (PDAF)
Asi nelze očekávat, že budeme přehnaně chválit kvalitu 5 let staré sestavy fotoaparátů. Pravdou je, že výsledky jsou na tak vousatý hardware vlastně ucházející, Samsung by si nedovolil vypustit nový telefon s podprůměrným fotoaparátem. Na druhou stranu, víc než průměr to letos (opět) není.
Hlavní fotoaparát vytváří čisté snímky s dobrým množstvím detailů, širokým dynamickým rozsahem a výraznými, byť ne přehnaně saturovanými barvami. Teleobjektiv potěší zvláště v případě portrétů, kde je velice univerzální a umožňuje vytvořit prakticky z místa 3 různé portrétní fotky. Ani noční vycházka se zájmem pořizovat fotografie není velký problém, ale hardware viditelně stárne a Samsung tak umožňuje konkurenci posouvat se podstatně rychleji. Fotoaparáty jsou tak i letos vlastně spolehlivé, ale pro náročnější zákazníky nevhodné.
Nicméně pro video je Samsung i letos dobrou volbou. Nabízí Full HD i 4K při 30 i 60 fps, navíc ve všech těchto případech s podporou velmi slušné stabilizace a také HDR. V režimu Full HD umí natáčet simultánně přední i zadní kamerou, obě nahrávky pak spojit anebo uložit separátně. Pro fajnšmekry do inovací je pak k dispozici 8K při 30 fps, avšak bez dobré stabilizace.
Závěrečné hodnocení
Samsung Galaxy S26 je telefon, který se hodnotí trochu zvláštně. Nepřináší žádnou zásadní revoluci, design se změnil jen minimálně a fotoaparáty používají stejný hardware jako několik let staré modely. Na druhou stranu Samsung zapracoval na výkonu, výdrži baterie i softwaru a výsledkem je velmi vyvážený smartphone, který funguje přesně tak, jak od kompaktní vlajkové lodi očekáváte. Největší slabinou tak zůstává pomalé nabíjení a fotoaparát, který je stále dobrý, ale dávno ne špičkový.
Pokud ale hledáte relativně kompaktní vlajkový telefon s perfektním displejem, dlouhou softwarovou podporou, vysokým výkonem a spolehlivým každodenním fungováním, Galaxy S26 vás nezklame. Není to nejodvážnější ani nejzajímavější smartphone roku, ale je to velmi dobrý telefon, který bude většině uživatelů bez problémů sloužit několik let. A možná právě v tom je jeho největší síla.