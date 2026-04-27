Nový šéf Applu chce změnit svět. Má představit 10 zbrusu nových zařízení

- Nástupce Tima Cooka ve vedení Applu chystá velké věci
- John Ternus má v příštích 4–5 letech představit hned 10 velkých novinek
- Začne se skládacím iPhonem, pokračovat bude s roboty a chytrou domácností
Apple je na prahu velkých změn. Už v září odstoupí ze své role generálního ředitele dlouholetý šéf Tim Cook, místo něj byl jmenován nástupcem současný šéf hardwaru John Ternus. Ten se nijak netají obrovským optimismem a chce firmu vytáhnout ještě výš, než se to podařilo Cookovi. Jak upozornil insider Mark Gurman ve svém nedělním reportu, pomoci mu k tomu má desítka úplně nových produktových řad, které v průběhu let představí.
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Éru Johna Ternuse vykopne skládací iPhone
Nástup Johna Ternuse je naplánován do posledního detailu, jak píše Gurman. Do role vstoupí 1. září, tedy jeden až dva týdny před plánovanou konferencí, kde dojde k představení iPhonu 18 Pro a Pro Max, ale také prvního skládacího iPhonu. Ternus má konferenci uvádět a kromě úvodního a závěrečného slova – po vzoru Cooka – by mohl promluvit i o tom nejdůležitějším, tedy samotném hardwaru.
Nový šéf společnosti Apple totiž poslední 4 roky zodpovídal za hardwarové inženýrství, již dlouhé roky předtím pracoval přímo ve vývojových týmech. Je podepsán například pod ikonickým Macem Pro, stejně jako pod rozvojem sluchátek AirPods, dotáhl také projekt Vision Pro. Ve vrchní roli však od něj můžete očekávat mnohem víc.
Při svém setkání se zaměstnanci poté, co byl jmenován nastupujícím CEO firmy, měl lákat na chystané novinky s tím, že mohou „změnit svět“. Konkrétně se hovoří o desítce nových produktů, lépe řečeno produktových řad, které má v příštích letech Ternus coby generální ředitel představit. „I když žádný z chystaných produktů nebude tak převratný jako původní iPhone z roku 2007, tempo a rozsah chystaných novinek jsou pozoruhodné,“ tvrdí Gurman.
Power On: Tim Cook leaves new CEO John Ternus with a tailwind of an unprecedented 10 new product categories launching in the next few years. Cook launched three since 2011. https://t.co/3pBxvqZAlK
— Mark Gurman (@markgurman) April 26, 2026
10 produktů, které má Apple pod Ternusem představit
- Skládací iPhone – klíčová novinka pro začátek Ternusovy éry, představí ho v září 2026. Apple se zaměřuje primárně na kvalitu konstrukce (displej bez zjevného ohybu), výbava bude stát trochu bokem, důležitý bude dojem. Cena může převyšovat 50 tisíc korun.
- HomePad– zařízení pro chytrou domácnost, které připomíná HomePod doplněný o 7″ displej (proto pracovní název „HomePad“). Lze ho umístit buď na základnu ve tvaru polokoule, nebo připevnit na zeď pomocí magnetického systému. Běžet má na novém systému homeOS postaveném na Apple Intelligence.
- Stolní robot– větší, sofistikovanější varianta HomePadu, která nabídne 9″ displej. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že obrazovka je připojena k robotickému rameni, které s ní může pohybovat. To otevírá nové možnosti třeba při videohovorech, práci v kuchyni, dílně a podobně.
- Chytrá kamera – Apple chce konkurovat systémům Ring a Google Nest vlastním řešením zabezpečení domácnosti, které klade důraz na soukromí. Klíčovým prvkem má být senzor s integrovanou kamerou, kolem kterého se celý systém postaví.
- AirPods s umělou inteligencí – prémiová verze sluchátek má využívat kamery s nízkým rozlišením k zachycení okolí. Data pak poslouží umělé inteligenci k lepšímu pochopení prostředí uživatele, třeba pro vizuální připomínky nebo přesnější navigaci.
- Chytré brýle – civilnější, použitelnější nástupce Vision Pro. Klasické chytré brýle, které budou pomocí kamer zaznamenávat obraz i sbírat data pro umělou inteligenci. Konkurence pro Meta Ray-Ban nabídne i základní funkce jako přehrávání hudby, ovládání Siri nebo telefonování.
- Chytrý přívěšek – malé kulaté zařízení s kamerovým systémem pro počítačové vidění, které sbírá data a předává je do iPhonu, kde je zpracuje AI a Siri. Dá se nosit na krku nebo připnout na oblečení.
- MacBook s dotykovým displejem – špičkový laptop na úrovni MacBooku Pro, který přinese OLED a s ním i dotykovou vrstvu. Půjde o první počítač tohoto druhu pro Apple, přestože windowsová konkurence už dotykové panely používá. V plánu je na konec roku 2026, případně první polovinu 2027.
- AR brýle – dlouhodobou vizí jsou lehké AR brýle, které budou promítat digitální obsah do reálného světa a jednou by mohly nahradit iPhone. Uvedení se plánuje někdy mezi lety 2028 a 2030.
- Skládací iPad – přibližně 20″ skládací iPad. Projekt je sice prioritou, původně měl dorazit ještě před skládacím iPhonem, ale podle některých zdrojů může skončit jen jako experiment, který se nikdy nedostane na trh.
Jak chce nový šéf změnit svět?
John Ternus během svého období ve vedení společnosti Apple tedy může představit 8–10 zbrusu nových produktových řad. Není se čemu divit, od svého nástupu do Applu v roce 2001 pracuje v hardwarových a designérských týmech. Apple pod jeho kormidlováním může znovu stanout jako vrchní inovátor na poli hardwaru. Pro srovnání, za 15 let Tima Cooka u Applu došlo k představení pouze tří nových produktových řad: Apple Watch, AirPods a Vision Pro.
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Kromě toho se ale Ternus netají nadšením z placených služeb, které zavedl jeho předchůdce Cook. Je to jasné, předplatná vydělávají firmě velké peníze bez toho, aby byl každý zákazník tlačen do nákupu nového hardwaru. Ternus se přímo vyjádřil, že chce velkou pozornost věnovat streamovací platformě Apple TV, která v USA ani v Evropě zatím nedokáže konkurovat Netflixu nebo Disney.