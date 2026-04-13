Apple finišuje další velkou věc. Chytré brýle zřejmě představí ještě letos

- Apple pracuje na projektu chytrých brýlí s kódovým označením „N50“
- Měly by být mnohem levnější a komerčně zajímavější než Vision Pro
- Představení by mělo proběhnout už na konci letošního roku, start prodeje pak v roce 2027
Chytré brýle s logem Apple jsou reálná věc, na které se v Cupertinu usilovně pracuje. Má jít o zařízení, které naváže na nepříliš úspěšný headset Vision Pro, ale v mnohem civilnější a hlavně komerčně zajímavější podobě. Ve svém novém víkendovém reportu Power On o tom informoval technologický insider agentury Bloomberg Mark Gurman.
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Od velkých ambicí k realističtějším plánům
Když Apple před zhruba deseti lety rozjel vývoj nositelné elektroniky v rámci Vision Products Group, měl výrazně ambicióznější plán. Ve hře byly hned tři produkty – AR headset napojený na iPhone, pokročilý headset pro smíšenou realitu a plnohodnotné AR brýle. Realita dneška je jiná. Z původního plánu nakonec vznikl jen headset Vision Pro, který dorazil až v roce 2024 a do dnešního dne se neprodává všude.
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Není se moc čemu divit. Apple vymáčkl svůj mistrný marketing na dřeň, ale zařízení za 100 tisíc korun pro běžné zákazníky zkrátka nedává smysl, ani pro profesionály nejde o „tutovku“. Kdo zná portfolio Applu, mohl by říct, že jde o typický příklad první generace – nedotažený produkt pro nadšence, na který brzy naváže kvalitnější a hlavně po všech stránkách lepší „dvojka“. Možná se ale dočkáme něčeho úplně jiného.
Inspirace od Mety
Tim Cook, generální ředitel Applu, totiž dlouhodobě neskrývá vlastní fascinaci chytrými brýlemi po vzoru Meta Ray-Ban. Jde přitom o renesanci dávného nápadu Google Glass – de facto brýlí, které kombinují klasický design s technologiemi, jako je kamera, mikrofony a reproduktory. Umožňují pořizovat fotky a videa, telefonovat, poslouchat hudbu nebo komunikovat s hlasovým asistentem, aniž byste museli vytáhnout telefon.
V mnohém připomínají již známý headset Vision Pro, nicméně jsou mnohem levnější na výrobu, a tudíž i dostupnější pro zákazníky. Nepotřebují totiž displej, takže nic nezobrazují před očima – místo toho spoléhají na kameru, mikrofony a reproduktory, které snímají okolí a předávají informace uživateli zvukem.
Apple na tento trend reaguje vlastním projektem s interním označením N50, jak informuje insider Gurman. Představení se očekává na přelomu let 2026 a 2027, samotný prodej by mohl odstartovat v průběhu roku 2027.
Co by měly tyto brýle umět:
- focení a natáčení videí
- telefonování a přehrávání hudby
- notifikace přímo „do uší“
- hlasové ovládání bez použití rukou
- napojení na Apple Intelligence, zejména pak Visual Intelligence
Klíčovou roli bude hrát výrazně vylepšená Siri, která má dorazit s iOS 27. Právě ona se postará o ovládání i kontextové informace z okolí; bude motorem těchto chytrých brýlí. A vlastně nejen těch – Apple údajně chystá celou trojici AI příslušenství, kromě brýlí také nové AirPods a nositelný přívěsek s kamerou. Všechna tato zařízení mají využívat Visual Intelligence.
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Design jako klíčová zbraň
Apple chce tradičně bodovat designem. Testuje minimálně čtyři různé styly obrouček – od robustních obdélníkových až po subtilnější oválné varianty. Materiálem má být prémiový acetát, který působí luxusněji než běžný plast. Zajímavostí je i netradiční řešení kamer: místo kulatých čoček (jako u Mety) Apple zvažuje vertikální oválný modul se světelným prvkem.
„Apple zkoumá celou řadu barevných provedení, včetně černé, modré a světle hnědé. Stejně jako u AirPods a Apple Watch je cílem vytvořit design, který bude na první pohled rozpoznatelný. Apple to interně označuje jako ‚ikonu‘. Jedním z pozoruhodných detailů, který se zvažuje, je systém fotoaparátů: svisle orientované oválné objektivy s obklopujícím osvětlením, což představuje odklon od kruhového designu, který je typický pro produkty společnosti Meta,“ uvádí Gurman.
Power On: Apple’s upcoming AI smart glasses will come in several styles and colors – and the company is testing a unique vertical oval camera design. The latest on Apple’s next major product. https://t.co/yzOer1yXfo
— Mark Gurman (@markgurman) April 12, 2026
Apple sice do této kategorie vstoupí později než konkurence, ale to není nic nového. Podobně postupoval u produktů jako iPod, iPhone nebo Apple Watch – a právě díky dotaženému ekosystému často nakonec dominoval. Velkou výhodou budou hluboká integrace s iPhonem, vlastní čipy i silná značka. Pokud se podaří doladit Siri a uživatelský zážitek, mohou mít brýle podobný vývoj jako Apple Watch: pomalý start, ale silný dlouhodobý růst.