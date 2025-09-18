Meta má nejchytřejší brýle na trhu! Nové Ray-Bany mají displej a fungují jako běžný smartphone

- Chytré brýle od Mety konečně dostaly displej
- Zajímavý je způsob ovládání, který reaguje na pohyb vašich svalů
- Do prodeje se dostanou už koncem měsíce za cenu 800 dolarů
Chytré brýle už dávno nejsou hudbou budoucnosti, ale realitou běžných dní. Zatímco v minulosti některé společnosti jako Google zkoušeli v tomto odvětví prorazit, skutečný úspěch zaznamenala až Meta se svými brýlemi Meta Ray-Ban. Na ty gigant sociálních sítí navázal další spoluprací se společností Oakley, a i když v obou případech se jedná o povedené produkty, na které Meta navazuje novými generacemi, podle mnohých uživatelů jim stále něco chybí. Právě tyto pochyby se Meta snaží rozptýlit novými chytrými brýlemi s názvem Meta Ray-Ban Display.
Chytré brýle od Mety se zabudovaným displejem
Meta Ray-Ban Display mají být vším, co v minulosti slibovaly brýle Google Glass. Na první pohled se jedná o trochu objemnější brýle Ray-Ban, nicméně po jejich nasazení je ihned patrné, kde je jejich výhoda – po jednoduchém gestu se před vámi objeví plně barevný displej s rozlišením 600 × 600 pixelů s 20stupňovým zorným úhlem. Potěšující je také hmotnost 69 gramů, což je sice na brýle poměrně hodně, avšak na chytré brýle je to hodnota vcelku slušná.
Ten má k dispozici maximální jas 5000 nitů, navíc mimo něj pronikne jen zhruba 2 procenta světla, tudíž pro ostatní je takřka nemožné vidět, že jej máte zapnutý a s čitelností ve slunečný den taktéž nebudou problémy. Displej je k dispozici pouze na jedné čočce, což může být sice mírně rozptylující, avšak výhodou je skutečnost, že vám nebude tolik překážet. Displej běží na obnovovací frekvenci 90 Hz, nicméně na obsah dostanete pouze 30 Hz. Pokud jde o procesor, brýle spoléhají na Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1.
Samotné brýle disponují samozatmavujícími se skly, které reagují na množství UV záření. Pro použití v reálném světě jsou k dispozici aplikace, můžete skrze ně vyřizovat třeba textové zprávy, sledovat reelsy na Instagramu, zobrazit mapy či náhledy fotografií. Meta Ray-Ban Display fungují jako prodloužená ruka chytrého telefonu, ostatně pro plnou funkčnost je potřeba je s ním spárovat. Jednou z nejužitečnějších funkcí je přepis mluveného slova na text, což ocení především sluchově handicapovaní. Co se týče výdrže, měly by brýle od Mety při běžném používání vydržet zhruba šest hodin, přičemž dalších 24 hodin se ukrývá v nabíjecím pouzdru.
Další velkou novinkou v rámci chytrých brýlí Ray-Ban Display je náramek Meta Neural Band. Ten se objevil už v loňském roce u prototypu Orion – využívá se pro ovládání brýlí a je postavený na principu elektromyografie. Jinými slovy je schopen číst signály přímo z vašich svalů a díky tomu vám umožní skrze gesta ovládat virtuální prostředí brýlí. Tato technika má jednu zásadní výhodu – nemusíte ruku držet před vámi či dělat nějaká výrazná gesta, ale náramek je zvládne rozpoznávat i v přirozené poloze. Sice to pravděpodobně bude chtít si na tuto metodu ovládání nějakou dobu zvykat, avšak v praxi půjde o velmi nenápadný a elegantní způsob ovládání.
Revoluční ovládání gesty
Klepnutím palce a ukazováčku vyberete položku z nabídky, zatímco stejné gesto, jen s prostředníčkem, funguje jako tlačítko zpět. Klepnutí s ukazováčkem dvakrát vyvolá či skryje displej a ve hře jsou také gesta pohybováním palcem doleva a doprava, kterým se posouváte v nabídkách. Pro ovládání hlasitosti pro změnu je potřeba spojit palec a ukazováček, a k tomu otočit zápěstím doleva, respektive doprava. Náramek je pochopitelně nutné dobíjet, přičemž integrovaná baterie vydrží na jedno nabití okolo 18 hodin.
Meta Ray-Ban Display mají k dispozici také kameru s rozlišením 12 Mpx s možností 3× zoomu. Fotografie dostanete v rozlišení 3024 × 4032 pixelů, přičemž video můžete natáčet ve Full HD při 30 snímcích za sekundu. Nechybí ani odolnost podle standardu IPX4 pro brýle a IPX7 pro náramek. Co se týče kapacity úložiště, ta dosahuje 32 GB a zvládne pojmout až 1000 fotografií a 100 30sekundových videí. Brýlím nechybí ani dvojice reproduktorů či pět mikrofonů.
Meta Ray-Ban Display půjdou do prodeje 30. září za cenu 799 dolarů (cca 20 tisíc korun s daní). V první vlně budou brýle k dispozici ve Spojených státech, nicméně začátkem roku 2026 mají být v prodeji také v Kanadě, Francii, Itálii a ve Velké Británii.