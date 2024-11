Umělá inteligence pro brýle Ray-Ban Meta míří do Evropy. Dočkalo se i Česko?

Umělá inteligence Meta AI zamířila do brýlí Ray-Ban Meta také v Evropě

Prozatím se dočkají jen vybrané evropské státy

Chytré brýle Ray-Ban Meta splňují pro řadu lidí přesně to, co od podobného produktu očekávají – mnoho chytrých a užitečných funkcí, které ale nevytlačují styl a nenápadnost klasických brýlí. Spoustu zákazníků nalákala právě skutečnost, že Ray-Ban Meta nevypadají jako kus futuristické technologie, ale jako běžný předmět denní potřeby. Samozřejmě bez chytrých funkcí by to ale nebylo ono, především pak bez těch souvisejících s umělou inteligencí Meta AI.

Meta AI v chytrých brýlích také pro Evropany

Ta v Evropě až doposud nebyla dostupná, což rozhodně nebyla ideální situace. Naštěstí se Metě podařilo dohodnout se s místními regulátory, díky čemuž se někteří uživatelé ve vybraných státech mohou těšit alespoň na nějaké chytré funkce. Společnost zavádí vybrané funkce Meta AI pro uživatele ve Francii, Itálii, Irsku a Španělsku spolu s podporou několika dalších jazyků. Meta AI bude v těchto zemích dostupná pro brýle Ray-Ban Meta v rámci aktualizace softwaru, která uživatelům umožní klást obecné otázky. Uživatelé mohou komunikovat s digitálním asistentem nejen v angličtině, ale aktualizace přidá také podporu francouzštiny, italštiny a španělštiny.

Společnost Meta uvádí, že aktualizace nebude zahrnovat podporu funkcí, které využívají schopnost Meta AI odpovídat na otázky týkající se toho, co uživatel právě vidí. Tyto funkce jsou v současné době omezeny na USA, Kanadu a Austrálii, avšak Meta je v budoucnu plánuje zavést i do dalších regionů. V Česku máme alespoň prozatím smůlu, nicméně i částečné schválení Meta AI v brýlích Ray-Ban Meta je pozitivním příslibem do budoucna.

Chytré brýle od Mety zaznamenaly v letošním roce rapidní nárůst popularity, přičemž podle dostupných informací se jich za pouhých několik měsíců prodalo více než původních Ray-Ban Stories za celé dva roky. Očekává se, že v příštím roce se segment chytrých brýlí ještě více rozroste, neboť se předpokládá, že do hry vstoupí Samsung ve spolupráci s firmami Qualcomm a Google. Zda brýle jihokorejského giganta budou stejně úspěšné, se teprve uvidí.