Studenti „hacknuli“ brýle Meta Ray-Ban, naučili je rozpoznávat obličeje v reálném čase

Chytré brýle svého času vypadaly jako další krok v segmentu nositelné elektroniky, nicméně jak ukázal čas a peněženka zákazníků, o tento typ produktu zájem příliš velký nebyl. O něco později se znovu prorazit pokusily brýle Meta Ray-Ban, které na to šly přeci jen trochu jinak – na prvním místě je v jejich případě styl a až na té druhé jsou chytré funkce, jako je natáčení videa či focení. S permanentně umístěnou kamerou ve výši očí se nicméně nejen mohl obávat, že by tyto brýle šly zneužít ke sledování ostatních.

Tyto obavy se nakonec naplnily, nicméně trochu jinak, než jak bychom čekali. Dva studenti Harvardu totiž brýle upravili a přidali do nich technologii pro rozpoznávání obličejů založené na umělé inteligenci, díky čemuž mohou rozpoznávat obličeje lidí v reálném čase, alespoň podle serveru 404 Media. Upravené brýle Meta Ray-Ban dokáží pomocí integrované kamery naskenovat obličej cizího člověka a zjistit o něm informace, například jaké je jeho jméno, adresu jeho domova, telefonní číslo či jací jsou členové jeho rodiny.

Studenti AnhPhu Nguyen a Caine Ardayfio tyto možnosti upravených chytrých brýlí demonstrovali také v praxi. Ardayfio přistoupil k úplně cizí ženě, prohlédl si její obličej, zjistil si její jméno a pak předstíral, že ji zná z jedné z organizací, které se v souvislosti s jejím jménem objevily při vyhledávání. Ve druhé ukázce Nguyen identifikoval náhodného muže a zahájil s ním konverzaci, přičemž předstíral, že si přečetl jeho práci na základě informací, které mu ukázaly brýle.

Are we ready for a world where our data is exposed at a glance? @CaineArdayfio and I offer an answer to protect yourself here:https://t.co/LhxModhDpk pic.twitter.com/Oo35TxBNtD

— AnhPhu Nguyen (@AnhPhuNguyen1) September 30, 2024