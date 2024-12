Brýle Ray-Ban Meta mají dostat výrazné vylepšení, které proslavilo Google Glass

Chytré brýle Meta Ray-Ban se mají dočkat výrazného vylepšení

Podle spekulací se vydají podobným směrem, jako legendární Google Glass

Dočkat bychom se měli už v příštím roce

Když se řeknou chytré brýle s rozšířenou realitou, většina technologických nadšenců si patrně na první dobrou vybaví Google Glass, které tak trochu předběhly svou dobu. Tento neúspěšný projekt giganta z Mountain View se na dlouhou dobu stal synonymem snah o vytvoření chytrých brýlí, a to v dobrém i ve zlém. Co pravděpodobně nikdo nečekal je příchod brýlí Ray-Ban Meta – mnozí se tomuto pokusu vysmívali, nicméně spojení technologické firmy s proslulým výrobcem brýlí se ukázala jako trefa do černého. Ray-Ban Meta totiž nejen oplývají funkčními chytrými funkcemi, ale také vypadají jako normální brýle, díky čemuž nebudí nechtěnou pozornost.

Příští Meta Ray-Ban mají disponovat displejem

Zatímco některé konkurenční společnosti podle řady spekulací zvažují, jak tento úspěch napodobit, Meta údajně aktivně přemýšlí nad tím, jakým směrem svůj produkt posune zase o kousek kupředu. Ačkoli je současná podoba pro uživatele více než přijatelná, podle serveru Financial Times chce Meta a Ray-Ban rozšířit možnosti, jak mohou uživatelé získávat z brýlí informace. Jinými slovy zvažují, že příští generací Meta Ray-Ban obohatí o displej, a to už v příštím roce.

Za tímto účelem měl technologický gigant navázat partnerství se skupinou EssilorLuxottica, alespoň podle zdrojů obeznámených s plány společnosti. Vylepšené chytré brýle Meta Ray-Ban by měly spatřit světlo světa už ve druhé polovině roku 2025, přičemž by měly obsahovat malý displej pro notifikace a odpovědi od virtuální chytré asistentky společnosti Meta. Firma už v září představila svoje plány do budoucna s názvem Orion, nicméně v jejich případě se jedná pouze o prototyp – kromě toho, že nejsou příliš elegantní, jejich výroba údajně stojí okolo 10 tisíc dolarů (cca 241 tisíc korun). Dávají nám ovšem nahlédnout na směr, kterým by se Meta ráda vydala.

Otálení s představením nástupce a dalším vývojem chytrých brýlí se Metě nemusí vyplatit. Podle řady spekulací chce s vlastními chytrými brýlemi přijít také Apple, který by mohl výrazným způsobem změnit celé odvětví, jako se mu to už v minulosti několikrát povedlo. I když může být pro Metu v současné době výhodné nikam nespěchat, především z důvodu absence konkurence, z dlouhodobého hlediska se nevyplatí usnout na vavřínech.